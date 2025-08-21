Современное богословие

В течение веков, отодвинутая в конец курса богословия,­ эсхатология - учение о последних вещах - вела мирное существование. В течение исторического кризиса нашего времени, она поместилась в центре богословского размышления. Приблизительно двадцать лет назад Ганс Урс фон Бальтазар расценивал её как "мальстрим" (водоворот) нынешнего богословия. Теперь, кажется, что она действительно завоевала всё поле богословия, доказательством чему служит заглавие, которое синод епископов Германии дал своему исповеданию веры: "Наша надежда", которая описывает веру с точки зрения надежды.

Откуда приходит такое изменение перспективы? Что об этом следует думать? Среди внешних факторов этой перемены можно упомянуть труды Иоганна Вайсса (в особенности Проповедь Иисуса о царстве Божием, 1892) и первые экзегетические исследования Альберта Швейцера (Очерк жизни Иисуса, 1901; От Реймаруса до Вреде, 1906). И вот, под прикрытием научной мысли, начинает проклёвываться идея, которая, ранее, в эпоху Aufklärung(Просвещения), высказывалась только не-специалистами и никогда не принималась всерьёз другими, а именно, что всё послание Иисуса эсхатологично, что это послание получило силу распространения от того факта, что Иисус со властью возвестил о будущем конце мира и о вторжении царства Божия.

Именно в интенсивности этого ожидания надо было бы искать то, что есть взрывного, нового, великого в Иисусе, и как раз только в этом главный смысл всех Его слов. В том смысле, в каком это понимает Иисус, «быть христианином» вкратце может быть изложено в центральном прошении «Отче наш»: Да приидет царствие Твое. Оно требовало бы конца этого мира и вторжения мира, который один только Бог может создать. В такой перспективе, вся история ­формирования Церкви является следовательно как история "де-эсхатологизации", все характерные черты которой M. Werner действительно ­попытался описать.

Нам надо будет возвратиться более основательно к этим тезисам в течение наших размышлений; фактически, они касаются не только се́рдца эсхатологии, но и се́рдца самой христианской реальности, подлинная сущность которой поставлена тем самым на обсуждение. Нам будет достаточно ­предварительно увидеть интеллектуальный контекст, в котором мы рассматриваем эсхатологическую проблему. Вторжение в ­экзегезу нового эсхатологического сознания, которое влечёт всё утверждение веры к теме надежды, не может объясниться только как результат совершенствования научных методов. Если способ вопрошать исторические источники полностью возобновлен, то это есть также знак изменения сознания, которое новым взглядом проникает в реальность и получает новые ответы.

В нашем случае ясно, что острое и внезапное восприятие эсхатологических нот ­и обертонов Нового Завета соответствует растущему кризису европейской цивилизации, с осознанием её упадка, который, с начала века, понемногу захватывает умы как предчувствие близкого мирового катаклизма. Это осознание упадка, которое, после Первой Мировой войны получило первое и трагическое подтверждение, понемногу размыло характерные черты господствовавшей тогда либеральной теологии, и распылило оптимизм его культурного христианства. Теология повернулась к экзистенциализму, к философии готовности ­и обязательства, которая одновременно представилась как философское объяснение подлинного смысла послания Иисуса относительно конца.

Однако богословие было задето вторым течением,­ более сильным и намного более реалистичным: марксизмом. Он содержит в себе нечто от первоначальной горячности мессианизма ­Ветхого Завета, разумеется превращенного в ­антитеизм. Он требует слепой веры, вследствие того, что всё приняло лик самой науки, точного объяснение прошлого, настоящего и будущего человека, перед которым любое возражение может явиться только как отступление в масштабе истории. Эта система однако извлекает страстный и обаятельный характер из своего пророческого корня, который обещает мир, наступление которого ­не позволяет предсказать никакой рациональный расчёт.

Сопровождаемая объявлением войны Богу и ­историческим религиям,­ она содержит религиозную фразеологию, которая привлекает с чисто магнетической силой ­религиозные энергии,­ оставшиеся по большей части без применения у большого числа людей; она видимо захватывает само богословие, которое предчувствует здесь возможность дать эсхатологическому посланию ощутимое и реалистическое содержание. Довольно удивительно, хотя и очень понятно, что, после крайности Барта, разделившего веру и религию, богословие, вынужденное выбирать между верой в Бога и религиозной фразеологией о будущем, оказывается здесь расположенной предпочитать религию Богу.

Таким образом, можно было бы сегодня написать эсхатологию строго как диалог (согласия или ­критики) с теологиями будущего, надежды, освобождения, где практически ни одна из классических тем доктрины последних вещей не находит места: ни небо и ад, ни чистилище и суд, ни смерть и бессмертие души.