Меня также порадовало, что за это время у моей книги появился своего рода «экуменический брат» — обширный труд Иоахима Ринглебена «Иисус» (2008). Тот, кто прочтет обе книги, увидит существенную разницу в образе мышления и основных богословских подходах, со всей очевидностью свидетельствующую о различной конфессиональной принадлежности авторов. Но в то же время ему откроется глубокое единство в понимании главного в личности Иисуса и Его Вести.

Различные богословские подходы объединяет одна и та же вера, и происходит встреча с одним и тем же Господом Иисусом Христом. Надеюсь, что обе книги, при всех их различиях и одновременно сходству в главном, станут экуменическим свидетельством и таким образом послужат современным христианам в исполнении их основного общего предназначения.

Йозеф Ратцингер - Папа Бенедикт XVI - Иисус из Назарета - Часть вторая - От Входа в Иерусалим до Воскресения

Издательство Францисканцев Москва 2014

ISBN 978-5-89208-120-7

Jesus von Nazareth, 2. Teil

Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung

Перевод: Александра Немтина

Йозеф Ратцингер - Иисус из Назарета - Часть вторая - От Входа в Иерусалим до Воскресения - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Вход в Иерусалим и изгнание торговцев из Храма

ГЛАВА ВТОРАЯ. Пророческая беседа Иисуса

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Омовение ног

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Первосвященническая молитва Иисуса

ГЛАВА ПЯТАЯ. Тайная вечеря

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Гефсимания

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Суд над Иисусом

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Распятие и положение во гроб

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Воскресение Иисуса

ПЕРСПЕКТИВА. «Восшел на небеса, и сидит одесную Отца, и вновь грядет со славою...»

Литература

Общие рекомендации к Первой части

Общие рекомендации ко Второй части

Список использованных в тексте и примечаниях сокращенных названий некоторых источников