Ратцингер - Смерть и по ту сторону смерти

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Biblical Studies, Theology, Eschatology, Philosophy

Однако богословие было задето вторым течением,­ более сильным и намного более реалистичным: марксизмом. Он содержит в себе нечто от первоначальной горячности мессианизма ­Ветхого Завета, разумеется превращенного в ­антитеизм. Он требует слепой веры, вследствие того, что всё приняло лик самой науки, точного объяснение прошлого, настоящего и будущего человека, перед которым любое возражение может явиться только как отступление в масштабе истории. Эта система однако извлекает страстный и обаятельный характер из своего пророческого корня, который обещает мир, наступление которого ­не позволяет предсказать никакой рациональный расчёт.

Сопровождаемая объявлением войны Богу и ­историческим религиям,­ она содержит религиозную фразеологию, которая привлекает с чисто магнетической силой ­религиозные энергии,­ оставшиеся по большей части без применения у большого числа людей; она видимо захватывает само богословие, которое предчувствует здесь возможность дать эсхатологическому посланию ощутимое и реалистическое содержание. Довольно удивительно, хотя и очень понятно, что, после крайности Барта, разделившего веру и религию, богословие, вынужденное выбирать между верой в Бога и религиозной фразеологией о будущем, оказывается здесь расположенной предпочитать религию Богу.

Таким образом, можно было бы сегодня написать эсхатологию строго как диалог (согласия или ­критики) с теологиями будущего, надежды, освобождения, где практически ни одна из классических тем доктрины последних вещей не находит места: ни небо и ад, ни чистилище и суд, ни смерть и бессмертие души.

Йозеф Ратцингер - Смерть и по ту сторону смерти - Краткий очерк христианской надежды

Кардинал Йозеф Ратцингер; [Алексей Казаков, пер. с франц. для библиотеки богословского клуба ESXATOS, 2014 г. Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: La mort et l'au-delà by Joseph Ratzinger, Fayard (April 29, 2005).]

2-я редакция — 2023. – 270 с. – (Современное богословие)

Электронное издание.

ISBN 978-2213626307 (франц.)

Йозеф Ратцингер - Смерть и по ту сторону смерти - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

  • Проблема эсхатологии: современное положение

  • Исторические предпосылки современной ситуации

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Эсхатологическая проблема или сущность христианства

ГЛАВА II. – ЭКЗЕГЕТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

  • О методе

  • Значение возвещения царства Иисусом

  • По вопросу близкого ожидания

ГЛАВА III. - СЛОВО И РЕАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ

  • Панорама решения

  • Карл Барт

  • Рудольф Бультман

  • Оскар Кульман

  • Ч. Г. Додд

  • Теология надежды; политическая теология

  • Предварительный итог

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Смерть и бессмертие - Индивидуальное измерение эсхатологии

ГЛАВА IV. - ТЕОЛОГИЯ СМЕРТИ

  • Постановка проблемы

  • Предпосылки проблемы в истории идей

  • Господствующее понимание

  • Попытка пересмотра

  • Развитие вопроса в библейской мысли

  • Ветхий Завет

  • Набросок интерпретации смерти и жизни в Новом завете

  • Заключение для христианской этики смерти

  • Приятие всей жизни

  • Смысл страдания

ГЛАВА V. - БЕССМЕРТИЕ ДУШИ И ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

  • Постановка проблемы

  • Библейская данность

  • Воскресение мертвых

  • «Промежуточное состояние» между смертью и воскресением

  • Результаты и последствия

  • Доктринальные документы Церкви

  • Теологические разработки

  • Наследие античности

  • Новое понятие души

  • Диалогический характер бессмертия

  • Человек, предназначенный через творение к бессмертию

  • Краткий вывод. Главные черты христианской веры в вечную жизнь

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - Будущая жизнь

ГЛАВА VI. – ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА

  • Что означает «воскресение мертвых»?

  • Постановка проблемы

  • Данные традиции

  • Что означает «воскресение в последний день»?

  • О проблеме телесности воскресения

  • Возвращение Христа и окончательный суд

  • Библейские данные

  • Признаки возвращения

  • Возвращение Христа

  • Суд

  • Богословское истолкование

ГЛАВА VII. – АД, ЧИСТИЛИЩЕ, НЕБО

  • Ад

  • Чистилище

  • Проблема исторических доказательств

  • Неизменное содержание доктрины чистилища

  • Небо

Приложение - МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ВОСКРЕСЕНИЕМ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ «ПРОМЕЖУТОЧНОГО СОСТОЯНИЯ

