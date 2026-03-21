Однако богословие было задето вторым течением, более сильным и намного более реалистичным: марксизмом. Он содержит в себе нечто от первоначальной горячности мессианизма Ветхого Завета, разумеется превращенного в антитеизм. Он требует слепой веры, вследствие того, что всё приняло лик самой науки, точного объяснение прошлого, настоящего и будущего человека, перед которым любое возражение может явиться только как отступление в масштабе истории. Эта система однако извлекает страстный и обаятельный характер из своего пророческого корня, который обещает мир, наступление которого не позволяет предсказать никакой рациональный расчёт.
Сопровождаемая объявлением войны Богу и историческим религиям, она содержит религиозную фразеологию, которая привлекает с чисто магнетической силой религиозные энергии, оставшиеся по большей части без применения у большого числа людей; она видимо захватывает само богословие, которое предчувствует здесь возможность дать эсхатологическому посланию ощутимое и реалистическое содержание. Довольно удивительно, хотя и очень понятно, что, после крайности Барта, разделившего веру и религию, богословие, вынужденное выбирать между верой в Бога и религиозной фразеологией о будущем, оказывается здесь расположенной предпочитать религию Богу.
Таким образом, можно было бы сегодня написать эсхатологию строго как диалог (согласия или критики) с теологиями будущего, надежды, освобождения, где практически ни одна из классических тем доктрины последних вещей не находит места: ни небо и ад, ни чистилище и суд, ни смерть и бессмертие души.
Йозеф Ратцингер - Смерть и по ту сторону смерти - Краткий очерк христианской надежды
Кардинал Йозеф Ратцингер; [Алексей Казаков, пер. с франц. для библиотеки богословского клуба ESXATOS, 2014 г. Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: La mort et l'au-delà by Joseph Ratzinger, Fayard (April 29, 2005).]
2-я редакция — 2023. – 270 с. – (Современное богословие)
Электронное издание.
ISBN 978-2213626307 (франц.)
Йозеф Ратцингер - Смерть и по ту сторону смерти - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА I. – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Проблема эсхатологии: современное положение
Исторические предпосылки современной ситуации
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Эсхатологическая проблема или сущность христианства
ГЛАВА II. – ЭКЗЕГЕТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
О методе
Значение возвещения царства Иисусом
По вопросу близкого ожидания
ГЛАВА III. - СЛОВО И РЕАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ
Панорама решения
Карл Барт
Рудольф Бультман
Оскар Кульман
Ч. Г. Додд
Теология надежды; политическая теология
Предварительный итог
ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Смерть и бессмертие - Индивидуальное измерение эсхатологии
ГЛАВА IV. - ТЕОЛОГИЯ СМЕРТИ
Постановка проблемы
Предпосылки проблемы в истории идей
Господствующее понимание
Попытка пересмотра
Развитие вопроса в библейской мысли
Ветхий Завет
Набросок интерпретации смерти и жизни в Новом завете
Заключение для христианской этики смерти
Приятие всей жизни
Смысл страдания
ГЛАВА V. - БЕССМЕРТИЕ ДУШИ И ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ
Постановка проблемы
Библейская данность
Воскресение мертвых
«Промежуточное состояние» между смертью и воскресением
Результаты и последствия
Доктринальные документы Церкви
Теологические разработки
Наследие античности
Новое понятие души
Диалогический характер бессмертия
Человек, предназначенный через творение к бессмертию
Краткий вывод. Главные черты христианской веры в вечную жизнь
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - Будущая жизнь
ГЛАВА VI. – ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА
Что означает «воскресение мертвых»?
Постановка проблемы
Данные традиции
Что означает «воскресение в последний день»?
О проблеме телесности воскресения
Возвращение Христа и окончательный суд
Библейские данные
Признаки возвращения
Возвращение Христа
Суд
Богословское истолкование
ГЛАВА VII. – АД, ЧИСТИЛИЩЕ, НЕБО
Ад
Чистилище
Проблема исторических доказательств
Неизменное содержание доктрины чистилища
Небо
Приложение - МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ВОСКРЕСЕНИЕМ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ «ПРОМЕЖУТОЧНОГО СОСТОЯНИЯ
