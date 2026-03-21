Однако богословие было задето вторым течением,­ более сильным и намного более реалистичным: марксизмом. Он содержит в себе нечто от первоначальной горячности мессианизма ­Ветхого Завета, разумеется превращенного в ­антитеизм. Он требует слепой веры, вследствие того, что всё приняло лик самой науки, точного объяснение прошлого, настоящего и будущего человека, перед которым любое возражение может явиться только как отступление в масштабе истории. Эта система однако извлекает страстный и обаятельный характер из своего пророческого корня, который обещает мир, наступление которого ­не позволяет предсказать никакой рациональный расчёт.

Сопровождаемая объявлением войны Богу и ­историческим религиям,­ она содержит религиозную фразеологию, которая привлекает с чисто магнетической силой ­религиозные энергии,­ оставшиеся по большей части без применения у большого числа людей; она видимо захватывает само богословие, которое предчувствует здесь возможность дать эсхатологическому посланию ощутимое и реалистическое содержание. Довольно удивительно, хотя и очень понятно, что, после крайности Барта, разделившего веру и религию, богословие, вынужденное выбирать между верой в Бога и религиозной фразеологией о будущем, оказывается здесь расположенной предпочитать религию Богу.

Таким образом, можно было бы сегодня написать эсхатологию строго как диалог (согласия или ­критики) с теологиями будущего, надежды, освобождения, где практически ни одна из классических тем доктрины последних вещей не находит места: ни небо и ад, ни чистилище и суд, ни смерть и бессмертие души.

Йозеф Ратцингер - Смерть и по ту сторону смерти - Краткий очерк христианской надежды

Кардинал Йозеф Ратцингер; [Алексей Казаков, пер. с франц. для библиотеки богословского клуба ESXATOS, 2014 г. Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: La mort et l'au-delà by Joseph Ratzinger, Fayard (April 29, 2005).]

Йозеф Ратцингер - Смерть и по ту сторону смерти - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Проблема эсхатологии: современное положение

Исторические предпосылки современной ситуации

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Эсхатологическая проблема или сущность христианства

ГЛАВА II. – ЭКЗЕГЕТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

О методе

Значение возвещения царства Иисусом

По вопросу близкого ожидания

ГЛАВА III. - СЛОВО И РЕАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ

Панорама решения

Карл Барт

Рудольф Бультман

Оскар Кульман

Ч. Г. Додд

Теология надежды; политическая теология

Предварительный итог

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Смерть и бессмертие - Индивидуальное измерение эсхатологии

ГЛАВА IV. - ТЕОЛОГИЯ СМЕРТИ

Постановка проблемы

Предпосылки проблемы в истории идей

Господствующее понимание

Попытка пересмотра

Развитие вопроса в библейской мысли

Ветхий Завет

Набросок интерпретации смерти и жизни в Новом завете

Заключение для христианской этики смерти

Приятие всей жизни

Смысл страдания

ГЛАВА V. - БЕССМЕРТИЕ ДУШИ И ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

Постановка проблемы

Библейская данность

Воскресение мертвых

«Промежуточное состояние» между смертью и воскресением

Результаты и последствия

Доктринальные документы Церкви

Теологические разработки

Наследие античности

Новое понятие души

Диалогический характер бессмертия

Человек, предназначенный через творение к бессмертию

Краткий вывод. Главные черты христианской веры в вечную жизнь

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - Будущая жизнь

ГЛАВА VI. – ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА

Что означает «воскресение мертвых»?

Постановка проблемы

Данные традиции

Что означает «воскресение в последний день»?

О проблеме телесности воскресения

Возвращение Христа и окончательный суд

Библейские данные

Признаки возвращения

Возвращение Христа

Суд

Богословское истолкование

ГЛАВА VII. – АД, ЧИСТИЛИЩЕ, НЕБО

Ад

Чистилище

Проблема исторических доказательств

Неизменное содержание доктрины чистилища

Небо

Приложение - МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ВОСКРЕСЕНИЕМ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ «ПРОМЕЖУТОЧНОГО СОСТОЯНИЯ