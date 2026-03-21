Ратцингер - Сущность и задачи богословия

Поэтому, с одной стороны, «вера, исходя из вопроса о Боге, должна вступать в философский диспут».

Она не должна прекращать притязаний на разумность своих основных положений, иначе вера не просто превращается в «чистую религиозность», но теряет и предает свой основной облик.

С другой стороны, философия, желающая остаться верной своему предмету, должна сталкиваться и соразмеряться с притязаниями веры по отношению к разуму.

«Движение по направлению друг к другу философии и богословия обязательно и на этом уровне».

Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - Сущность и задачи богословия - Попытки определения в диспуте современности

Перевод: Владимир Хулап

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 144 с.

ISBN 5-89647-165-3

Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - Сущность и задачи богословия - Попытки определения в диспуте современности - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Часть 1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВАНИЯ БОГОСЛОВСКОЙ РАБОТЫ

ВЕРА, ФИЛОСОФИЯ И БОГОСЛОВИЕ

1. Единство философии и богословия в раннем христианстве

2. Различение, ставшее антагонизмом

3. Попытка найти новую связь

Заключительное замечание: гнозис, философия и богословие

СУЩНОСТЬ АКАДЕМИЧНОСТИ И ЕЕ СВОБОДЫ

1. Диалог

2. Свобода

3. Центр: истина как основа и мера свободы

4. Культ

Часть 2. СУЩНОСТЬ И ФОРМА БОГОСЛОВИЯ

О ДУХОВНОМ ОСНОВАНИИ И МЕСТЕ БОГОСЛОВИЯ В ЦЕРКВИ

1. Новый субъект как предпосылка и основание всего богословия

2. Обращение, вера и мышление

3. Экклезиологический характер обращения и его следствия для богословия

4. Вера, благовестие и богословие

5. Искушение и величие богословия

ПЛЮРАЛИЗМ КАК ВОПРОС, ОБРАЩЕННЫЙ К ЦЕРКВИ И БОГОСЛОВИЮ

1. Граница притязания церкви и плюрализм человеческих решений

2. Плюрализм внутри церкви а) Вселенская Церковь и поместные церкви б) Богословие и богословия



Часть 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБ ИНСТРУКЦИИ О ЦЕРКОВНОМ ПРИЗВАНИИ БОГОСЛОВА

Предварительные замечания

1. Презентация

2. Дискуссия о тексте а) Авторитет только в случае безошибочности? б) Церковное учительство, университет и средства массовой информации в) Пророческая традиция против епископской традиции?



ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ СВЯЩЕННИКОВ В ГЕРМАНИИ

Предварительные замечания

1. Проблемы

2. В поисках ответов а) О дальнейшем развитии факультетов и родственных учреждений б) Значение семинарии



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ