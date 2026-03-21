Ратцингер - Сущность и задачи богословия

Ратцингер - Сущность и задачи богословия
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Philosophy
Series Современное богословие ББИ (31 books)

Поэтому, с одной стороны, «вера, исходя из вопроса о Боге, должна вступать в философский диспут».

Она не должна прекращать притязаний на разумность своих основных положений, иначе вера не просто превращается в «чистую религиозность», но теряет и предает свой основной облик.

С другой стороны, философия, желающая остаться верной своему предмету, должна сталкиваться и соразмеряться с притязаниями веры по отношению к разуму.

«Движение по направлению друг к другу философии и богословия обязательно и на этом уровне».

Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - Сущность и задачи богословия - Попытки определения в диспуте современности

Перевод: Владимир Хулап

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 144 с.

ISBN 5-89647-165-3

Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - Сущность и задачи богословия - Попытки определения в диспуте современности - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Часть 1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВАНИЯ БОГОСЛОВСКОЙ РАБОТЫ

ВЕРА, ФИЛОСОФИЯ И БОГОСЛОВИЕ

  • 1. Единство философии и богословия в раннем христианстве

  • 2. Различение, ставшее антагонизмом

  • 3. Попытка найти новую связь

  • Заключительное замечание: гнозис, философия и богословие

СУЩНОСТЬ АКАДЕМИЧНОСТИ И ЕЕ СВОБОДЫ

  • 1. Диалог

  • 2. Свобода

  • 3. Центр: истина как основа и мера свободы

  • 4. Культ

Часть 2. СУЩНОСТЬ И ФОРМА БОГОСЛОВИЯ

О ДУХОВНОМ ОСНОВАНИИ И МЕСТЕ БОГОСЛОВИЯ В ЦЕРКВИ

  • 1. Новый субъект как предпосылка и основание всего богословия

  • 2. Обращение, вера и мышление

  • 3. Экклезиологический характер обращения и его следствия для богословия

  • 4. Вера, благовестие и богословие

  • 5. Искушение и величие богословия

ПЛЮРАЛИЗМ КАК ВОПРОС, ОБРАЩЕННЫЙ К ЦЕРКВИ И БОГОСЛОВИЮ

  • 1. Граница притязания церкви и плюрализм человеческих решений

  • 2. Плюрализм внутри церкви

    • а) Вселенская Церковь и поместные церкви

    • б) Богословие и богословия

Часть 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБ ИНСТРУКЦИИ О ЦЕРКОВНОМ ПРИЗВАНИИ БОГОСЛОВА

Предварительные замечания

  • 1. Презентация

  • 2. Дискуссия о тексте

    • а) Авторитет только в случае безошибочности?

    • б) Церковное учительство, университет и средства массовой информации

    • в) Пророческая традиция против епископской традиции?

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ СВЯЩЕННИКОВ В ГЕРМАНИИ

Предварительные замечания

  • 1. Проблемы

  • 2. В поисках ответов

    • а) О дальнейшем развитии факультетов и родственных учреждений

    • б) Значение семинарии

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

