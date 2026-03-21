Ратцингер - Сущность и задачи богословия
Поэтому, с одной стороны, «вера, исходя из вопроса о Боге, должна вступать в философский диспут».
Она не должна прекращать притязаний на разумность своих основных положений, иначе вера не просто превращается в «чистую религиозность», но теряет и предает свой основной облик.
С другой стороны, философия, желающая остаться верной своему предмету, должна сталкиваться и соразмеряться с притязаниями веры по отношению к разуму.
«Движение по направлению друг к другу философии и богословия обязательно и на этом уровне».
Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - Сущность и задачи богословия - Попытки определения в диспуте современности
Перевод: Владимир Хулап
Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»)
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 144 с.
ISBN 5-89647-165-3
Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - Сущность и задачи богословия - Попытки определения в диспуте современности - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть 1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВАНИЯ БОГОСЛОВСКОЙ РАБОТЫ
ВЕРА, ФИЛОСОФИЯ И БОГОСЛОВИЕ
1. Единство философии и богословия в раннем христианстве
2. Различение, ставшее антагонизмом
3. Попытка найти новую связь
Заключительное замечание: гнозис, философия и богословие
СУЩНОСТЬ АКАДЕМИЧНОСТИ И ЕЕ СВОБОДЫ
1. Диалог
2. Свобода
3. Центр: истина как основа и мера свободы
4. Культ
Часть 2. СУЩНОСТЬ И ФОРМА БОГОСЛОВИЯ
О ДУХОВНОМ ОСНОВАНИИ И МЕСТЕ БОГОСЛОВИЯ В ЦЕРКВИ
1. Новый субъект как предпосылка и основание всего богословия
2. Обращение, вера и мышление
3. Экклезиологический характер обращения и его следствия для богословия
4. Вера, благовестие и богословие
5. Искушение и величие богословия
ПЛЮРАЛИЗМ КАК ВОПРОС, ОБРАЩЕННЫЙ К ЦЕРКВИ И БОГОСЛОВИЮ
1. Граница притязания церкви и плюрализм человеческих решений
2. Плюрализм внутри церкви
а) Вселенская Церковь и поместные церкви
б) Богословие и богословия
Часть 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБ ИНСТРУКЦИИ О ЦЕРКОВНОМ ПРИЗВАНИИ БОГОСЛОВА
Предварительные замечания
1. Презентация
2. Дискуссия о тексте
а) Авторитет только в случае безошибочности?
б) Церковное учительство, университет и средства массовой информации
в) Пророческая традиция против епископской традиции?
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ СВЯЩЕННИКОВ В ГЕРМАНИИ
Предварительные замечания
1. Проблемы
2. В поисках ответов
а) О дальнейшем развитии факультетов и родственных учреждений
б) Значение семинарии
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
