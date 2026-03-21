Ратцингер - В начале сотворил Бог
Библия — не учебник естествознания и никогда им не будет. Это религиозная книга, а потому из нее нельзя получить естественнонаучной информации, нельзя узнать, как протекало возникновение мира, с точки зрения истории природы; из нее можно получить лишь религиозное знание. Все прочее есть образ, способ сделать доступнее нечто более глубокое, главное.
Нужно видеть различие между формой изложения и самим излагаемым содержанием. Форма выбрана из того, что было понятно в ту эпоху, из представлений, которыми в то время люди жили, говорили и мыслили, в которых они могли понимать самое большое, главное. Но остается и по-настоящему имеется в виду только это главное — суть, проступающая сквозь образный строй.
Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - В начале сотворил Бог - О творении и грехопадении
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2009 г. - vi + 137 с
Перевод Вадима Витковского
Im Anfang Schuf Gott: Vier Munchener Fastenpredigten uber Schopfung und Fall
Серия: Современное богословие
ISBN 5-89647-126-2
Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - В начале сотворил Бог - О творении и грехопадении - Содержание
В начале сотворил Бог
Предисловие
Вводное замечание к новому изданию
Проповедь первая. Бог-творец
1. Различие формы и содержания в рассказе о творении
2. Единство Библии как масштаб истолкования
3. Христологическая мерка
Проповедь вторая. Смысл библейских рассказов о творении
1. Разумность веры в творение
2. Вечное значение символических элементов текста
A) Творение и культ
Б) Субботняя структура творения
В) Эксплуатация земли?
Проповедь третья.
Сотворение человека
1. Человек - взятый из земли
2. Подобие Божье
3. Творение и эволюция
Проповедь четвертая.
Грех и спасение
1. Тема греха
2. Границы и свобода человека
3. Первородный грех
4. Ответ Нового Завета
ВЕРА В СОТВОРЕНИЕ МИРА И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ
1. Оттеснение веры в творение в Новое время
2. Три способа скрывать понятие творения в мышлении наших дней
3. Вера в творение как принципиальное решение в антропологии
