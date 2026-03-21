Ратцингер - В начале сотворил Бог

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Philosophy
Series Современное богословие ББИ (31 books)

Библия — не учебник естествознания и никогда им не будет. Это религиозная книга, а потому из нее нельзя получить естественнонаучной информации, нельзя узнать, как протекало возникновение мира, с точки зрения истории природы; из нее можно получить лишь религиозное знание. Все прочее есть образ, способ сделать доступнее нечто более глубокое, главное.

Нужно видеть различие между формой изложения и самим излагаемым содержанием. Форма выбрана из того, что было понятно в ту эпоху, из представлений, которыми в то время люди жили, говорили и мыслили, в которых они могли понимать самое большое, главное. Но остается и по-настоящему имеется в виду только это главное — суть, проступающая сквозь образный строй.

Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - В начале сотворил Бог - О творении и грехопадении

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2009 г. - vi + 137 с

Перевод Вадима Витковского

Im Anfang Schuf Gott: Vier Munchener Fastenpredigten uber Schopfung und Fall

Серия: Современное богословие

ISBN 5-89647-126-2

Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI - В начале сотворил Бог - О творении и грехопадении - Содержание

В начале сотворил Бог

Предисловие

Вводное замечание к новому изданию

Проповедь первая. Бог-творец

  • 1. Различие формы и содержания в рассказе о творении

  • 2. Единство Библии как масштаб истолкования

  • 3. Христологическая мерка

Проповедь вторая. Смысл библейских рассказов о творении

  • 1. Разумность веры в творение

  • 2. Вечное значение символических элементов текста

    • A) Творение и культ

    • Б) Субботняя структура творения

    • В) Эксплуатация земли?

Проповедь третья.

  • Сотворение человека

  • 1. Человек - взятый из земли

  • 2. Подобие Божье

  • 3. Творение и эволюция

Проповедь четвертая.

  • Грех и спасение

  • 1. Тема греха

  • 2. Границы и свобода человека

  • 3. Первородный грех

  • 4. Ответ Нового Завета

ВЕРА В СОТВОРЕНИЕ МИРА И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ

  • 1. Оттеснение веры в творение в Новое время

  • 2. Три способа скрывать понятие творения в мышлении наших дней

  • 3. Вера в творение как принципиальное решение в антропологии

