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Рауш - Добрые инквизиторы - Власть против свободы мысли

Джонатан Рауш - Добрые инквизиторы. Власть против свободы мысли
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Ethics, Sociology Political Science
Я пишу эти строки в довольно напряженное для свободы слова в России время. 7 марта 2019 года Госдума приняла закон о запрете публикаций, содержащих в себе “неуважение к власти". В следующем месяце, 16 апреля, — закон о “суверенном интернете", который при желании позволит изолировать страну от всего мира. Трудно поверить, но это действительно происходит и, похоже, не вызывает у большинства людей серьезных переживаний. Вот почему мне кажется таким важным, что на русском языке выходит книга Джонатана Рауша “Добрые инквизиторы".
Речь в ней, правда, идет не о внешних ограничениях, а о внутренних — тех, которые мы по разным причинам накладываем на себя сами. Американский журналист Рауш пишет о старых и новых угрозах свободомыслию: со стороны фундаментализма, эгалитаризма и гуманизма. И хотя история отношений со свободой слова в США и России очень разная, проблемы уходят корнями в общую человеческую психологию. Чтобы их разрешить, автор напоминает несколько забытый ответ на всегда актуальный вопрос: зачем свобода слова нужна нам в принципе?
Книга Рауша попала мне в руки в начале 2010-х, когда я писала кандидатскую диссертацию о журналистской этике. Уже отгремели скандалы с датской газетой Jyllands-Posten, опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда; не за горами был расстрел радикальными исламистами редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo. И в воздухе уже как будто висело неодобрение в адрес “распоясавшихся журналистов”. В разговорах с людьми становилось понятно, что мало кто считает свободу слова ценностью. Вопросы вроде “Зачем провоцировать?” ставили в тупик. А принятому вскоре в России закону об оскорблении чувств верующих многие были только рады.

Джонатан Рауш - Добрые инквизиторы. Власть против свободы мысли

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2020. — 288 с.
ISBN 978-5-17-098941-6

Джонатан Рауш - Добрые инквизиторы. Власть против свободы мысли - Содержание

От переводчика
  • Глава 1. Новые угрозы для свободы слова
  • Глава 2. Становление либеральной науки
  • Глава 3. Политика либеральной науки
  • Глава 4. Угроза фундаментализма
  • Глава 5. Угроза человеколюбия
  • Глава 6. Et Expecto Resurrectionem
  • Послесловие. Меньшинства, моральное знание и использование языка вражды
Благодарности
Примечания
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Views 342
Rating 3.5 / 5
Added 02.02.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
3.5/5 (1)

Comments (1 comment)

E
ecbantonkom 1 year ago

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