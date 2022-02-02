Я пишу эти строки в довольно напряженное для свободы слова в России время. 7 марта 2019 года Госдума приняла закон о запрете публикаций, содержащих в себе “неуважение к власти". В следующем месяце, 16 апреля, — закон о “суверенном интернете", который при желании позволит изолировать страну от всего мира. Трудно поверить, но это действительно происходит и, похоже, не вызывает у большинства людей серьезных переживаний. Вот почему мне кажется таким важным, что на русском языке выходит книга Джонатана Рауша “Добрые инквизиторы".

Речь в ней, правда, идет не о внешних ограничениях, а о внутренних — тех, которые мы по разным причинам накладываем на себя сами. Американский журналист Рауш пишет о старых и новых угрозах свободомыслию: со стороны фундаментализма, эгалитаризма и гуманизма. И хотя история отношений со свободой слова в США и России очень разная, проблемы уходят корнями в общую человеческую психологию. Чтобы их разрешить, автор напоминает несколько забытый ответ на всегда актуальный вопрос: зачем свобода слова нужна нам в принципе?

Книга Рауша попала мне в руки в начале 2010-х, когда я писала кандидатскую диссертацию о журналистской этике. Уже отгремели скандалы с датской газетой Jyllands-Posten, опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда; не за горами был расстрел радикальными исламистами редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo. И в воздухе уже как будто висело неодобрение в адрес “распоясавшихся журналистов”. В разговорах с людьми становилось понятно, что мало кто считает свободу слова ценностью. Вопросы вроде “Зачем провоцировать?” ставили в тупик. А принятому вскоре в России закону об оскорблении чувств верующих многие были только рады.

Джонатан Рауш - Добрые инквизиторы. Власть против свободы мысли

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2020. — 288 с.

ISBN 978-5-17-098941-6

Джонатан Рауш - Добрые инквизиторы. Власть против свободы мысли - Содержание

От переводчика

Глава 1. Новые угрозы для свободы слова

Глава 2. Становление либеральной науки

Глава 3. Политика либеральной науки

Глава 4. Угроза фундаментализма

Глава 5. Угроза человеколюбия

Глава 6. Et Expecto Resurrectionem

Послесловие. Меньшинства, моральное знание и использование языка вражды

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