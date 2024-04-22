Однажды, возвращаясь домой после воскресного служения, я продолжал размышлять над посланием, которое проповедовал. В то воскресенье проповедь называлась «Сила Слова Божьего». Это послание коснулось моего сердца, и во время раздумий ко мне пришла мысль написать книгу на эту тему, чтобы донести эти истины как можно большему числу людей. Поскольку в основу той проповеди легли мысли, которые я почерпнул из книги доктора Билла Бассанского «Основные библейские принципы», то решил не спешить с написанием книги, но при первой возможности посоветоваться с доктором Биллом по поводу этой идеи. И спустя некоторое время у меня такая возможность появилась: Билл Бассанский приехал со своей командой служителей проповедовать в Украину. Мое уважение к этому мужу Божьему было и есть даже после его отхода к Господу очень большое. Его жизнь веры и любви Божьей лично для меня (не сомневаюсь, что и для многих других) стала замечательным примером для наследования. Так вот, приехав на конференцию, на которой служил доктор Билл, между сессиями я встретился с ним и рассказал о своей идее написания книги и использования в ней тезисов из его труда. Он одобрил мое намерение, но по причине проживания в США на тот момент не имел возможности написать отклик или предисловие к книге, поэтому попросил сделать это своего близкого друга и служителя Божьего Евгения Тайца, на что сам Евгений любезно согласился

Равлюк Иван - Могущественная сила Слова Божьего

К.: Варух, 2016.- 112 с.

ISBN 978-617-510-095-О

Равлюк Иван - Могущественная сила Слова Божьего - Оглавление

От автора

Предисловие

Часть 1. Совершенство Божье

Глава 1. Слово Божье живое и действенное

Глава 2. Для Бога нет ничего невозможного

Глава 3. Бог верен в исполнении Своего Слова

Часть 2. Чудотворная природа Слова Божьего

Глава 4. Слово Божье способно созидать

Глава 5. Слово Божье способно разрушать

Глава 6. Слово Божье совершенствует

Часть 3. Как Слово Боже воздействует на человека

Глава 7. Человек духовно рождается благодаря Слову Божьему

Глава 8. Слово Господне наделяет нас Божьей природой

Глава 9. Слово Божье - это связь наша с Отцом и Его с нами

Глава 10. Слово Божье обновляет и восстанавливает наш разум

Глава 11. Слово Божье преобразует нас в образ Иисуса Христа

Глава 12. Мы исцеляемся Словом Божьим

Глава 13. Слово Божье созидает нашу жизнь

Глава 14. Наша вера возрастает благодаря Слову Божьему

Глава 15. Слово Божье делает нас плодотворными

Глава 16. Слово Божье приносит в нашу жизнь свободу

Заключение. Слово Божье - надежный источник поддержки в нашей жизни

Молитва о спасении

Молитва о крещении Святым Духом