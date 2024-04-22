Равлюк Иван - Могущественная сила Слова Божьего
Однажды, возвращаясь домой после воскресного служения, я продолжал размышлять над посланием, которое проповедовал. В то воскресенье проповедь называлась «Сила Слова Божьего». Это послание коснулось моего сердца, и во время раздумий ко мне пришла мысль написать книгу на эту тему, чтобы донести эти истины как можно большему числу людей. Поскольку в основу той проповеди легли мысли, которые я почерпнул из книги доктора Билла Бассанского «Основные библейские принципы», то решил не спешить с написанием книги, но при первой возможности посоветоваться с доктором Биллом по поводу этой идеи. И спустя некоторое время у меня такая возможность появилась: Билл Бассанский приехал со своей командой служителей проповедовать в Украину. Мое уважение к этому мужу Божьему было и есть даже после его отхода к Господу очень большое. Его жизнь веры и любви Божьей лично для меня (не сомневаюсь, что и для многих других) стала замечательным примером для наследования. Так вот, приехав на конференцию, на которой служил доктор Билл, между сессиями я встретился с ним и рассказал о своей идее написания книги и использования в ней тезисов из его труда. Он одобрил мое намерение, но по причине проживания в США на тот момент не имел возможности написать отклик или предисловие к книге, поэтому попросил сделать это своего близкого друга и служителя Божьего Евгения Тайца, на что сам Евгений любезно согласился
Равлюк Иван - Могущественная сила Слова Божьего
К.: Варух, 2016.- 112 с.
ISBN 978-617-510-095-О
Равлюк Иван - Могущественная сила Слова Божьего - Оглавление
От автора
Предисловие
Часть 1. Совершенство Божье
- Глава 1. Слово Божье живое и действенное
- Глава 2. Для Бога нет ничего невозможного
- Глава 3. Бог верен в исполнении Своего Слова
Часть 2. Чудотворная природа Слова Божьего
- Глава 4. Слово Божье способно созидать
- Глава 5. Слово Божье способно разрушать
- Глава 6. Слово Божье совершенствует
Часть 3. Как Слово Боже воздействует на человека
- Глава 7. Человек духовно рождается благодаря Слову Божьему
- Глава 8. Слово Господне наделяет нас Божьей природой
- Глава 9. Слово Божье - это связь наша с Отцом и Его с нами
- Глава 10. Слово Божье обновляет и восстанавливает наш разум
- Глава 11. Слово Божье преобразует нас в образ Иисуса Христа
- Глава 12. Мы исцеляемся Словом Божьим
- Глава 13. Слово Божье созидает нашу жизнь
- Глава 14. Наша вера возрастает благодаря Слову Божьему
- Глава 15. Слово Божье делает нас плодотворными
- Глава 16. Слово Божье приносит в нашу жизнь свободу
Заключение. Слово Божье - надежный источник поддержки в нашей жизни
Молитва о спасении
Молитва о крещении Святым Духом
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