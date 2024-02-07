Несколько лет назад я, в то время преподаватель Мичиганского университета, привел одну из своих групп в Детройтский институт искусств. В конце экскурсии по галереям, посвященным древнегреческому и древнеримскому искусству, ко мне подошел студент и, наклонившись к самому моему уху, заговорщицким шепотом произнес: «Доктор Райан, у меня вопрос. Почему среди греческих статуй столько обнаженных?» Моя книга отвечает на этот и десятки других вопросов. Если вы когда-нибудь задумывались о том, в какой момент римляне стали носить брюки, верили ли греки в свои мифы, за какую работу в Древнем мире платили больше всего или как ловили львов для Колизея, то держите в руках подходящую книгу. Тайны и магия, гладиаторы и наемные убийцы, изысканное вино и боевые слоны — здесь рассказывается обо всем.

Мои ответы представляют собой краткое изложение современных научных трудов (не больше и не меньше), приправленное занимательными историями из древних источников и лучшими иллюстрациями, которые только можно отыскать в открытом доступе. Издание не претендует на фундаментальность — на нескольких, пусть и насыщенных информацией, страницах много не расскажешь, — но я искренне надеюсь, что они вдохновят читателя на более серьезное погружение в литературу и углубленный поиск. Каждый ответ содержит всего лишь базовые сведения о греках и римлянах — не больше, и все же они никогда не бывают лишними. В приложении в конце книги я предлагаю сжатый экскурс в историю античного мира. Если вы хотите начать знакомство с общей картины, советую сперва прочитать именно приложение. Впрочем, можно его опустить и приступать прямо к вопросам.

Райан Гарретт - Обнаженные статуи, толстые гладиаторы и боевые слоны - необычные истории о жизни в Древней Греции и Риме

перевод с английского А. В. Яконюк

Москва : Эксмо, 2024, 368 с.: ил.

ISBN 978-5-04-171532-8

Райан Гарретт - Обнаженные статуи, толстые гладиаторы и боевые слоны - необычные истории о жизни в Древней Греции и Риме - Оглавление

Предисловие

ЧАСТЬ I. Повседневная жизнь

1. Почему греки и римляне не носили трусы?

2. Как они брились?

3. Каких питомцев они держали дома?

4. Использовали ли они какие-нибудь способы контроля над рождаемостью?

5. Насколько вероятно было выжить после хирургического вмешательства?

6. Что считалось самым изысканным деликатесом?

7. Сколько вина они пили?

8. Как они вели счет времени?

ЧАСТЬ II. Общество

9. Какой была продолжительность жизни?

10. Какого они были роста?

11. Сколько они зарабатывали?

12. Опасно ли было жить в городах?

13. Как часто рабам давали свободу?

14. Каким было отношение к разводам?

15. Были ли отношения между мужчинами и мальчиками противозаконными?

16. Почему среди статуй так много обнаженных?

ЧАСТЬ III. Верования

17. Верили ли они в собственные мифы?

18. Верили ли они в призраков, монстров и (или) инопланетян?

19. Практиковали ли они магию?

20. Приносили ли они человеческие жертвы?

21. Нравился ли дельфийскому оракулу дым?

22. Долго ли существовало язычество?

ЧАСТЬ IV. Спорт и досуг

23. Были ли они профессиональными спортсменами?

24. Как они тренировались? Занимались ли они бегом или поднятием тяжестей?

25. Путешествовали ли они ради удовольствия?

26. Как удалось построить Колизей меньше чем за десять лет?

27. Как отлавливали животных для Колизея?

28. Были ли гладиаторы толстыми? Насколько смертоносными были гладиаторские бои?

ЧАСТЬ V. Война и политика

29. Как в сражениях использовали боевых слонов?

30. Как захватывали хорошо укрепленные города?

31. Существовали ли тайная полиция, шпионы и наемные убийцы?

32. Почему римляне не завоевали Германию или Ирландию?

ЧАСТЬ VI. Наследие

33. Что случилось с Римом после распада империи?

34. Что случилось с телом Александра Македонского?

Была ли обнаружена гробница какого-либо римского правителя в целости и сохранности?

35. Почему в основе множества языков лежит латынь? Почему не греческий?

36. Могут ли какие-то семьи проследить свою родословную до греков или римлян?

Приложение

Очень краткая история античного мира

Дополнительное чтение

Примечание о примечаниях

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