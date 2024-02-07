Райан - Обнаженные статуи, толстые гладиаторы и боевые слоны
Несколько лет назад я, в то время преподаватель Мичиганского университета, привел одну из своих групп в Детройтский институт искусств. В конце экскурсии по галереям, посвященным древнегреческому и древнеримскому искусству, ко мне подошел студент и, наклонившись к самому моему уху, заговорщицким шепотом произнес: «Доктор Райан, у меня вопрос. Почему среди греческих статуй столько обнаженных?» Моя книга отвечает на этот и десятки других вопросов. Если вы когда-нибудь задумывались о том, в какой момент римляне стали носить брюки, верили ли греки в свои мифы, за какую работу в Древнем мире платили больше всего или как ловили львов для Колизея, то держите в руках подходящую книгу. Тайны и магия, гладиаторы и наемные убийцы, изысканное вино и боевые слоны — здесь рассказывается обо всем.
Мои ответы представляют собой краткое изложение современных научных трудов (не больше и не меньше), приправленное занимательными историями из древних источников и лучшими иллюстрациями, которые только можно отыскать в открытом доступе. Издание не претендует на фундаментальность — на нескольких, пусть и насыщенных информацией, страницах много не расскажешь, — но я искренне надеюсь, что они вдохновят читателя на более серьезное погружение в литературу и углубленный поиск. Каждый ответ содержит всего лишь базовые сведения о греках и римлянах — не больше, и все же они никогда не бывают лишними. В приложении в конце книги я предлагаю сжатый экскурс в историю античного мира. Если вы хотите начать знакомство с общей картины, советую сперва прочитать именно приложение. Впрочем, можно его опустить и приступать прямо к вопросам.
Райан Гарретт - Обнаженные статуи, толстые гладиаторы и боевые слоны - необычные истории о жизни в Древней Греции и Риме
перевод с английского А. В. Яконюк
Москва : Эксмо, 2024, 368 с.: ил.
ISBN 978-5-04-171532-8
Райан Гарретт - Обнаженные статуи, толстые гладиаторы и боевые слоны - необычные истории о жизни в Древней Греции и Риме - Оглавление
Предисловие
ЧАСТЬ I. Повседневная жизнь
- 1. Почему греки и римляне не носили трусы?
- 2. Как они брились?
- 3. Каких питомцев они держали дома?
- 4. Использовали ли они какие-нибудь способы контроля над рождаемостью?
- 5. Насколько вероятно было выжить после хирургического вмешательства?
- 6. Что считалось самым изысканным деликатесом?
- 7. Сколько вина они пили?
- 8. Как они вели счет времени?
ЧАСТЬ II. Общество
- 9. Какой была продолжительность жизни?
- 10. Какого они были роста?
- 11. Сколько они зарабатывали?
- 12. Опасно ли было жить в городах?
- 13. Как часто рабам давали свободу?
- 14. Каким было отношение к разводам?
- 15. Были ли отношения между мужчинами и мальчиками противозаконными?
- 16. Почему среди статуй так много обнаженных?
ЧАСТЬ III. Верования
- 17. Верили ли они в собственные мифы?
- 18. Верили ли они в призраков, монстров и (или) инопланетян?
- 19. Практиковали ли они магию?
- 20. Приносили ли они человеческие жертвы?
- 21. Нравился ли дельфийскому оракулу дым?
- 22. Долго ли существовало язычество?
ЧАСТЬ IV. Спорт и досуг
- 23. Были ли они профессиональными спортсменами?
- 24. Как они тренировались? Занимались ли они бегом или поднятием тяжестей?
- 25. Путешествовали ли они ради удовольствия?
- 26. Как удалось построить Колизей меньше чем за десять лет?
- 27. Как отлавливали животных для Колизея?
- 28. Были ли гладиаторы толстыми? Насколько смертоносными были гладиаторские бои?
ЧАСТЬ V. Война и политика
- 29. Как в сражениях использовали боевых слонов?
- 30. Как захватывали хорошо укрепленные города?
- 31. Существовали ли тайная полиция, шпионы и наемные убийцы?
- 32. Почему римляне не завоевали Германию или Ирландию?
ЧАСТЬ VI. Наследие
- 33. Что случилось с Римом после распада империи?
- 34. Что случилось с телом Александра Македонского?
- Была ли обнаружена гробница какого-либо римского правителя в целости и сохранности?
- 35. Почему в основе множества языков лежит латынь? Почему не греческий?
- 36. Могут ли какие-то семьи проследить свою родословную до греков или римлян?
Приложение
- Очень краткая история античного мира
Дополнительное чтение
Примечание о примечаниях
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Благодарности
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