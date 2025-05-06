Зачем еще одна книжка о Евангелии? Мало их, что ли, написано? Написано-то много, но позвольте спросить, а будут ли вопросы по Слову Божьему когда нибудь исчерпаны? При всем богатстве выбора ответ «да», извините, не принимается. Значит, надо писать. Пока люди читают Евангелие, они будут о нем писать. Точно так же, как влюбленные мужчины всегда будут писать стихи любимым женщинам. Допустим, понятно, зачем пишут. Но зачем читать? Не лучше ли читать Евангелие, чем читать о Евангелии? Предлагаю свою версию ответа. Чем больше мы читаем о Евангелии, тем больше нам хочется читать само Евангелие. Чем больше мы узнаем о том, что видели в нем другие и насколько разные вещи они в нем видели, тем больше нам хочется взять само Евангелие в руки, чтобы отправиться в свое собственное путешествие по нему и сделать свои неповторимые открытия. 5Допустим, до сих пор я вас убедил. Но зачем читать именно эту книгу? Предлагаю свою вер сию ответа. Во-первых, она короткая. Уже плюс, правда? Во-вторых, большая часть книг о Евангелии написана профессиональными богословами. Автор этой книжки не богослов. Я обычный человек, как, надеюсь, большинство из тех, кто когда-либо возьмет эту книжку в руки. С понедельника по пятницу хожу на работу. Иногда по субботам и воскресеньям тоже. Каждый вечер (если не в командировке) возвращаюсь домой к жене и троим детям. Стараюсь быть хорошим мужем и хорошим отцом. Стараюсь хорошо об служивать своих клиентов. И то и другое получается с переменным успехом. Иногда, даже часто, задаюсь вопросами: зачем живу? Чего хочет от меня Бог? Как найти Его? Как жить, чтобы про жить жизнь не зря? И пытаюсь найти ответы в Евангелии, в Библии. В какой-то момент я решил записывать и публиковать в интернете для друзей мысли, которые возникают у меня в процессе изучения Евангелия. Книжка моя состоит из этих самых мыслей – из тех, что навеяны Евангелием от Марка.

Райхельгауз Игорь - Слушай. Люби. Люби

(Мысли о главном, навеянные Евангелием от Марка). — К.: Свет на Востоке, 2015. — 128 с.

ISBN 978-3-944772-10-3

Райхельгауз Игорь - Слушай. Люби. Люби - Содержание