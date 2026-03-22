Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Райл - Древние пути

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга, которую вы сейчас держите в руках, состоит из серии систематически расположенных глав, посвященных основным истинам христианства, которые «необходимы для спасения». Немногие, наверное, будут отрицать, что в сфере религии есть вопросы, относительно которых люди могут весьма заблуждаться, и всё же это никак не влияет на их вечную участь.

Обычно считают, что верующие могут по-разному смотреть на крещение и вечерю Господ ню, на формы поклонения и виды молитвы, на взаимоотношения между церковью и государством и при этом быть спасенными. Без сомнения, всегда были и будут фанатики и сектанты, готовые отлучить всякого, кто, с их точки зрения, не может правильно произнести слово «шибболет» или не так, как они, понимает вышеупомянутые вопросы. Но, говоря в общем, изгонять из небес всех, кто не соглашается с нами в данных вопросах, - значит занимать позицию, которую большинство мыслящих христиан считают не библейской, нетерпимой и немилосердной.

Джон Чарльз Райл - Древние пути

БIБЛОС-АЛЬФА, 2015. - 480 с.

ISBN 978 1 84871 227 О

Джон Чарльз Райл - Древние пути - Содержание

  • 1. Богодухновенность

  • 2. Наши души

  • 3. Мало спасенных

  • 4. Наша надежда

  • 5. Живой или мертвый?

  • 6. Наши грехи

  • 7. Прощение

  • 8. Оправдание

  • 9. Крест Христов

  • 10. Святой Дух.

  • 11. Имеющие духа

  • 12. Обращение

  • 13. Сердце

  • 14. Христово приглашение

  • 15. Вера

  • 16. Покаяние

  • 17. Христова сила спасать

  • 18. Избрание

  • 19. Стойкость святых

Views 35
Rating
Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

