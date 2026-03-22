Джон Чарльз Райл (1816-1900) вряд ли нуждается в представлении, так как его известные труды активно переиздаются и распространяются на протяжении последних десятилетий. Благодаря писательскому таланту Райла его книги не утрачивают своей популярности и полезности. Данный том, однако, долгое время оставался в тени, хотя он обладает всеми достоинствами других произведений этого автора. Первоначально эти проповеди были изданы под названием «Христианское поприще» (так звучит тема одной из них), однако настоящее название, «Истинный христианин», лучше передает главное послание этих замечательных проповедей.

Епископ Райл, как его тепло называют даже те, кто не разделяет его любви к англиканской церкви, был пламенным защитником и учителем библейской истины. Его непоколебимая верность евангельскому учению и библейской святости часто делала его непопулярным среди тех, кто увлекался новыми идеями и сверхъестественными практиками. Однако те же достоинства, которые сделали его книги «Святость» и «Практическая религия» такими актуальными в наши дни, в равной степени проявились и в этих проповедях.

Пер. с англ. — X.: Біблос-Альфа, 2016. —280 с.

ISBN 978-1-910506-32-5

Джон Райл - Истинный христианин - Содержание

I. Лукавое сердце

II. Возрождение

III. Возрождение (II)

IV. Возрождение (III)

V. Спасительная вера

VI. «Придите ко Мне»

VII. Господь — оправдание наше

VIII. Самоправедность

IX. Характер истинного христианина

X. Привилегии истинного христианина

XI. Благодать Божия не тщетна

XII. Христианское поприще

XIII. «Что вы думаете о Христе?»

XIV. Неизменный Христос

XV. Второе пришествие (Десять дев)

XVI. Польза и вред

XVII. Енох

XVIII. Даниил

XIX. Кровь Агнца

XX. Небо

XXI. «Становлюсь жертвою»