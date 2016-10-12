Нам никогда не следует забывать о том, что пока мы живем, мы находимся на испытательном сроке. Мы постоянно сеем семена, которые будут прорастать и приносить плод в каждый день и час нашей жизни. Все наши мысли, слова и дела, в которых мы слишком слабо отдаем себе отчет, повлекут за собой вечные последствия. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мт. 12:36).

Все наши мысли сосчитаны, и все наши дела взвешены. Неудивительно, что Павел говорит: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух отдуха пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8). Одним словом, то, что мы сеем в жизни, мы пожнем после смерти, и будем пожинать это всю вечность.

Нет более глубокого заблуждения, чем распространенное представление, что можно жить нечестиво, а впоследствии воскреснуть во славе; не иметь религии в этом мире — но быть святым в будущем.

Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан

Миссия «Приди и помоги», 2005 г. — 416 с.

Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан – Содержание

Предисловие

Глава 1 Самоисследование

Глава 2 Усилие над собой

Глава 3 Истинность

Глава 4 Молитва

Глава 5 Чтение Библии

Глава 6 Участие в Вечере

Глава 7 Любовь

Глава 8 Ревность

Глава 9 Свобода

Глава 10 Блаженство

Глава 11 Формализм

Глава 12 Мир

Глава 13 Богатство и бедность

Глава 14 Лучший друг

Глава 15 Болезнь

Глава 16 Семья Божья

Глава 17 Наш дом!

Глава 18 Наследники Божьи

Глава 19 Великое собрание

Глава 20 Великое разделение

Глава 21 Вечность!

Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан – Предисловие

Книга, которая находится в руках читателя, задумывалась как продолжение двух других книг, которые я уже опубликовал, — «Развязанные узлы» и «Старые пути».

Книга «Развязанные узлы» состоит из последовательной серии записей, систематически упорядоченных, которые касаются главных проблем, образующих сущность разногласий между верующими в настоящее время. Все те, которые проявляют интерес к таким дискутируемым вопросам, как природа Церкви, служение, крещение, возрождение, Вечеря Господня, поклонение, исповедание и суббота, найдут достаточно полное их обсуждение в «Развязанных узлах».

Книга «Старые пути» состоит из подобной серии записей о тех ведущих доктринах Евангелия, которые обычно рассматриваются как необходимые для спасения. Богодухновенность Писаний, грех, оправдание, прощение, покаяние, обращение, вера, работа Христа и работа Святого Духа — вот главные предметы, обсуждаемые в «Старых путях».

Настоящая книга содержит цикл разделов о «практической религии» и рассматривает ежедневные обязанности, опасности, переживания и привилегии всех тех, которые исповедуют Христа и называют себя истинными христианами. Если вы прочитаете эту книгу вместе с другой работой, которую я выпустил раньше, под названием «Святость», я думаю, она прольет некоторый свет на то, каким каждый верующий должен быть, что он должен делать и на что он должен надеяться.

В этих трех работах вы сможете увидеть одну общую черту. Я откровенно признаюсь в этом с самого начала и не собираюсь скрывать этого ни на мгновение. Позиция, которую я попытался занимать от начала до конца, — это позиция евангельского верующего.

Я утверждаю это преднамеренно и подчеркнуто. Я полностью осознаю, что быть евангельским верующим сегодня — это непопулярно и для многих неприемлемо. Многие презирают евангельских верующих, и в их глазах они выглядят непривлекательно. Заявить о своей приверженности евангельским взглядам — в некоторых местах значит вызвать насмешку и навести на себя обвинение в «неграмотности и невежестве». Но ничто из этого не волнует меня. Я не стыжусь моей точки зрения. После сорока лет чтения Библии и молитв, размышлений и богословских исследований, я нахожу, что я сильнее, чем когда бы то ни было, верен евангельской религии, и более, чем когда-либо, нахожу в ней удовлетворение. Она износостойка; она выдерживает испытание огнем. Я не знаю лучшей религиозной системы. В этом убеждении я прожил треть века, и в этом убеждении я надеюсь умереть.