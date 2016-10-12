Райл - Практическая религия
Нам никогда не следует забывать о том, что пока мы живем, мы находимся на испытательном сроке. Мы постоянно сеем семена, которые будут прорастать и приносить плод в каждый день и час нашей жизни. Все наши мысли, слова и дела, в которых мы слишком слабо отдаем себе отчет, повлекут за собой вечные последствия. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мт. 12:36).
Все наши мысли сосчитаны, и все наши дела взвешены. Неудивительно, что Павел говорит: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух отдуха пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8). Одним словом, то, что мы сеем в жизни, мы пожнем после смерти, и будем пожинать это всю вечность.
Нет более глубокого заблуждения, чем распространенное представление, что можно жить нечестиво, а впоследствии воскреснуть во славе; не иметь религии в этом мире — но быть святым в будущем.
Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан
Миссия «Приди и помоги», 2005 г. — 416 с.
Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан – Содержание
Предисловие
- Глава 1 Самоисследование
- Глава 2 Усилие над собой
- Глава 3 Истинность
- Глава 4 Молитва
- Глава 5 Чтение Библии
- Глава 6 Участие в Вечере
- Глава 7 Любовь
- Глава 8 Ревность
- Глава 9 Свобода
- Глава 10 Блаженство
- Глава 11 Формализм
- Глава 12 Мир
- Глава 13 Богатство и бедность
- Глава 14 Лучший друг
- Глава 15 Болезнь
- Глава 16 Семья Божья
- Глава 17 Наш дом!
- Глава 18 Наследники Божьи
- Глава 19 Великое собрание
- Глава 20 Великое разделение
- Глава 21 Вечность!
Джон Чарльз Райл - Практическая религия - Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан – Предисловие
Книга, которая находится в руках читателя, задумывалась как продолжение двух других книг, которые я уже опубликовал, — «Развязанные узлы» и «Старые пути».
Книга «Развязанные узлы» состоит из последовательной серии записей, систематически упорядоченных, которые касаются главных проблем, образующих сущность разногласий между верующими в настоящее время. Все те, которые проявляют интерес к таким дискутируемым вопросам, как природа Церкви, служение, крещение, возрождение, Вечеря Господня, поклонение, исповедание и суббота, найдут достаточно полное их обсуждение в «Развязанных узлах».
Книга «Старые пути» состоит из подобной серии записей о тех ведущих доктринах Евангелия, которые обычно рассматриваются как необходимые для спасения. Богодухновенность Писаний, грех, оправдание, прощение, покаяние, обращение, вера, работа Христа и работа Святого Духа — вот главные предметы, обсуждаемые в «Старых путях».
Настоящая книга содержит цикл разделов о «практической религии» и рассматривает ежедневные обязанности, опасности, переживания и привилегии всех тех, которые исповедуют Христа и называют себя истинными христианами. Если вы прочитаете эту книгу вместе с другой работой, которую я выпустил раньше, под названием «Святость», я думаю, она прольет некоторый свет на то, каким каждый верующий должен быть, что он должен делать и на что он должен надеяться.
В этих трех работах вы сможете увидеть одну общую черту. Я откровенно признаюсь в этом с самого начала и не собираюсь скрывать этого ни на мгновение. Позиция, которую я попытался занимать от начала до конца, — это позиция евангельского верующего.
Я утверждаю это преднамеренно и подчеркнуто. Я полностью осознаю, что быть евангельским верующим сегодня — это непопулярно и для многих неприемлемо. Многие презирают евангельских верующих, и в их глазах они выглядят непривлекательно. Заявить о своей приверженности евангельским взглядам — в некоторых местах значит вызвать насмешку и навести на себя обвинение в «неграмотности и невежестве». Но ничто из этого не волнует меня. Я не стыжусь моей точки зрения. После сорока лет чтения Библии и молитв, размышлений и богословских исследований, я нахожу, что я сильнее, чем когда бы то ни было, верен евангельской религии, и более, чем когда-либо, нахожу в ней удовлетворение. Она износостойка; она выдерживает испытание огнем. Я не знаю лучшей религиозной системы. В этом убеждении я прожил треть века, и в этом убеждении я надеюсь умереть.
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