Евангелие от Иоанна не похоже на остальные три евангелия.

Многое, что в нем есть, отсутствует в других евангелиях, и наоборот. Этому можно найти объяснения. Только давайте помнить, что и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, записывая свои евангелия, были водимы Богом. И в общих чертах, и в деталях — во всем, что евангелисты записали и что не записали.

Джон Чарльз Райл - Размышления над Евангелием от Иоанна - В трех частях - Часть первая

Минск, «Назад к благодати», 2003

ISBN 1-58712-092-5

Перевод осуществлен по изданию:

Expository Thoughts on the Gospels, John (volume 1).J. С Ryle.

Джон Чарльз Райл - Размышления над Евангелием от Иоанна - В трех частях - Часть первая - Евангелие от Иоанна 1:1-5

И наконец, мы узнаем, что наш Господь Иисус Христос — источник духовной жизни и света. Иоанн говорит, что «в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Христос — вечный и единственный источник, из которого сыны человеческие получают жизнь. Духовная жизнь и свет, которыми обладали Адам и Ева до грехопадения, были даны им Христом.

Избавление от греха и духовной смерти, которое получали дети Адама после грехопадения, свет совести и духовного знания, которые они приобретали, — все было от Христа. На протяжении всей истории люди отвергали Его, не желая раскаиваться в грехах и признавать свою нужду в Спасителе. Свет же продолжал светить во тьме.

Но большинство людей не хотели воспринимать свет. А если кто-то из них и обладал духовной жизнью и светом, то обязан был этим только Христу. Это краткий обзор главных уроков, содержащихся в этих прекрасных стихах. Многое в них выходит за пределы понимания человеческого разума, но ничто не противоречит ему. Многое мы не в силах объяснить, поэтому должны принимать это верой в смирении. Однако из этого отрывка можно извлечь и очень важные практические уроки.

Во-первых, можете ли вы в полной мере ощутить весь ужас греха?

Если вы хотите увидеть, каким должен был быть Спаситель, дающий вечное искупление грешникам, тогда чаще читайте первые пять стихов из Евангелия от Иоанна. Только вечный Бог, Творец и Владыка вселенной мог избавить человека от грехов. Очевидно, что грех является чем-то более страшным, чем это представляется многим людям. Истинная мера греха — степень величия Того, кто пришел на землю, чтобы спасти грешников. Если Христос так велик, значит, грех невероятно ужасен!

Джон Чарльз Райл - Размышления над Евангелием от Иоанна - В трех частях - Часть вторая

Минск, «Назад к благодати», 2003

ISBN 1-58712-105-0

Перевод осуществлен по изданию:

Expository Thoughts on the Gospels, John (volume 2)

J. С Ryle

Джон Чарльз Райл - Размышления над Евангелием от Иоанна - В трех частях - Часть вторая - Содержание

Евангелие от Иоанна 7:1-13 Ожесточение и неверие человека; причина ненависти ко Христу; разные мнения о Христе

...

Евангелие от Иоанна 12:44-50 Достоинство Христа; неминуемость будущего суда

Джон Чарльз Райл - Размышления над Евангелием от Иоанна - В трех частях - Часть вторая - Евангелие от Иоанна 7:1-13

Между событиями этой и предыдущих глав есть значительный промежуток времени. Св. Иоанн почти ничего не говорит о чудесах, сотворенных нашим Господом в Галилее. Дух Святой вдохновил евангелиста писать о событиях, произошедших в Иерусалиме или поблизости от него.

Во-первых, в этом отрывке св. Иоанн говорит о крайней испорченности человеческого сердца, о его ожесточенности и неверии. Мы читаем, что даже братья нашего Господа «не веровали в Него». Несмотря на святую и непорочную жизнь Иисуса, некоторые из Его ближайших родственников не верили в Него как в Мессию. К сожалению, Его собственный народ — иудеи, «искали убить Его», но еще хуже было то, что Его родные братья «не веровали в Него».

Джон Чарльз Райл - Размышления над Евангелием от Иоанна - В трех частях - Часть третья

Минск, «Назад к благодати», 2004

ISBN 978-606-8114-07-1

Перевод осуществлен по изданию:

Expository Thoughts on the Gospels, John (volume 3).

J. C. Ryle.

Джон Чарльз Райл - Размышления над Евангелием от Иоанна - В трех частях - Часть вторая - Содержание

Евангелие от Иоанна Главы 13-21

Джон Чарльз Райл - Размышления над Евангелием от Иоанна - В трех частях - Часть вторая - Иоанна 13:1-5

В повествовании апостола Иоанна, описывающем конец земной жизни нашего Господа, есть некоторые особенности. Поэтому перед тем, как перейти к рассмотрению содержания главы 13, мы сделаем несколько вводных замечаний.

Внимательный читатель четырех Евангелий обязательно отметит, что в повествовании Иоанна, описывающем последние шесть дней служения Иисуса Христа, отсутствуют многие факты, упомянутые Матфеем, Марком и Лукой.

Пропущены притчи о двух сыновьях, о господине, который отлучился из виноградника, о брачной одежде, о десяти девах, о талантах, об овцах и козлах. Второе очищение храма, проклятие бесплодной смоковницы, всенародная дискуссия с первосвященниками и старейшинами об Иоанновом крещении, Его ответы фарисеям, саддукеям и законникам, открытые обвинения в адрес книжников и фарисеев — все эти интересные события описаны в том или ином из первых трех Евангелий, но в Евангелии от Иоанна о них полностью умалчивается. Несомненно, этому можно найти объяснения.

Но самое удивительное в этой части повествования Иоанна — полное отсутствие знаменитого пророчества нашего Господа на горе Елеонской и упоминания об установлении Вечери Господней. Обе эти интереснейшие части вания о последних действиях нашего Господа перед распятием, с необыкновенной тщательностью записанные в первых трех Евангелиях, целиком опущены в четвертом.

О причинах этих примечательных пропусков мы можем только догадываться. Бог «не дает отчета ни в каких делах Своих» (Иов. 33:13). Если мы раз и навсегда признаем, что все Писание богодухновенно, мы не должны сомневаться в том, что всеми евангелистами в равной степени управлял Святой Дух, как в том, что они записывали, так и в том, что опускали. Тем не менее некоторым читателям могут быть интересны следующие замечания.

1. Отсутствие пророчества на горе Елеонской я объясняю следующим образом. Думаю, это частично связано с временем, когда Церковь обрела Евангелие от Иоанна. Не за горами было время взятия Иерусалима, уничтожения храма и полного упразднения иудейского церемониала. Если бы Иоанн в такой критический момент поместил в своем Евангелии это пророчество, то это усилило бы широко распространенные во все времена ложные представления о том, что оно относится только к разрушению Иерусалима, а не распространяется на второе пришествие Христа и конец света. Красноречивое молчание евангелиста по этому поводу должно было послужить свидетельством против неправильного применения пророчества. Вторая причина этого пропуска, по моему мнению, в том удивительном факте, что автор четвертого Евангелия был вдохновлен на написание Откровения. Нет ничего странного в том, что он, водимый Святым Духом, опустил пророчество нашего Господа: в недалеком будущем ему предстояло написать самую поразительную пророческую книгу во всей Библии.