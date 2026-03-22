Райл - Размышления над Евангелием от Матфея

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Дж. К. Райл - Размышления над Евангелием от Матфея

Xарьков, Издатель Д. Ф. Ткаченко, 2001 г. - 352 с.

ISBN 966-95873-1-Х

Дж. К. Райл - Размышления над Евангелием от Матфея – Содержание

Предисловие

  • 1. 1—17. Родословие Христа

  • 18—25. Воплощение и имя Христа

  • 2. 1—12. Волхвы с востока

  • 13—23. Бегство в Египет и переезд в Назарет

  • 3. 1—12. Служение Иоанна Крестителя

  • 13—17. Крещение Христа

  • 4. 1—11. Искушение

  • 12— 25. Начало служения Христа и призвание первых учеников

  • 5. 1—12. Блаженства

  • 13—20. Характер истинных христиан и связь между учением Христа и Ветхим Заветом

  • 21—37. Духовность закона, подтвержденная тремя примерами

  • 38—48. Утверждение христианского закона любви

  • 6. 1—8. Показная милостыня и неверная молитва

  • 9—15. Молитва Господня й необходимость прощать друг Друга

  • 16—24. Правильный пост, сокровища на небе, чистое око

  • 25—34. Ненужная забота о мирском

  • 7. 1—11. Склонность осуждать, призыв молиться

  • 12—20. Принцип взаимоотношений с другими людьми, двое врат, предостережение о лжепророках

  • 21—29. Бесполезность веры без дел, два строителя

  • 8. 1—15. Чудесное исцеление прокаженного, слуги сотника и тещи Петра

  • 16—27. Мудрость Христа, проявленная в отношениях с книжниками, укрощение бури

  • 28—34. Изгнание бесов из человека в Гергесинской стране

  • 9. 1—13. Исцеление расслабленного, призвание Матфея-мытаря

  • 14—26. Молодое вино и новые мехи, воскрешение дочери начальника

  • 27—38. Исцеление двух слепых, милосердие Христа ко множеству народа, обязанность учеников

  • 10. 1—15. Отправление на проповедь первых христианских проповедников

  • 16—23. Наставления первым христианским проповедникам

  • 24— 33. Предостережения первым христианским проповедникам

  • 34—42. Слова ободрения первым христианским проповедникам

  • 11. 1—15. Свидетельство Христа об Иоанне Крестителе

  • 16—24. Неразумие обличенных неверующих, опасность пренебрежения светом

  • 25— 30. Величие Христа, полнота евангельского приглашения

  • 12. 1—13. Истинное учение о субботе, очищенное от иудейских заблуждений

  • 14—21. Злоба фарисеев, ободряющее описание характера Христа

  • 22—37. Богохульство врагов Христа, грехи против знания, праздные слова

  • 38—50. Сила неверия, опасность несовершенного и незавершенного преобразования, любовь Христа к Своим ученикам

  • 13. 1—23. Притча о сеятеле

  • 24—43. Притча о пшенице и плевелах

  • 44—50. Притчи о сокровище, жемчужине и неводе

  • 51—58. Отношение к Иисусу в Его отечестве, опасность неверия

  • 14. 1—12. Мученическая смерть Иоанна Крестителя

  • 13—21. Чудо с хлебами и рыбами

  • 22—36. Хождение Христа по воде

  • 15. 1—9. Лицемерие книжников и фарисеев, опасность преданий

  • 10—20. Лжеучителя, сердце — источник греха

  • 21—28. Мать-хананеянка

  • 29—39. Христовы чудеса исцеления

  • 16. 1—12. Враждебность книжников и фарисеев, предостережения Христа о них

  • 13— 20. Благое исповедание Петра

  • 21—23. Порицание Петра

  • 24—28. Необходимость самоотвержения, цена души

  • 17. 1—13. Преображение

  • 14—21. Исцеление бесноватого отрока

  • 22—27. Рыба и деньги на подать

  • 18. 1—14. Необходимость обращения и смирения, реальность существования ада

  • 15—20. Подход к решению споров между христианами, сущность церковного наказания

  • 21—35. Притча о злом рабе

  • 19. 1—15. Учение Христа о разводе, забота Христа о малых детях

  • 16—22. Богатый юноша

  • 23—30. Опасность богатства, призыв все оставить ради Христа

  • 20. 1—16. Притча о работниках в винограднике

  • 17—23. Предсказание Христа о Своей грядущей смерти сочетание неведения и веры у истинных учеников

  • 24—28. Истинный показатель величия для христиан

  • 29—34. Исцеление двух слепых

  • 21. 1—11. Торжественный въезд Иисуса в Иерусалим

  • 12—22. Христос изгоняет из храма торгующих и покупающих, бесплодная смоковница

  • 23—32. Ответ Христа на вопрос фарисеев о Его власти, два сына

  • 33—46. Притча о злых виноградарях

  • 22. 1—14. Притча о брачном пире

  • 15—22. Вопрос фарисеев о плате подати

  • 23—33. Вопрос саддукеев о воскресении

  • 34—46. Вопрос законника о наибольшей заповеди, вопрос Христа к Его противникам

  • 23. 1—12. Предостережение Христа об учении книжников и фарисеев

  • 13—33. Восемь обвинений против книжников и фарисеев

  • 34—39. Последние слова Христа к иудеям, сказанные публично

  • 24. 1—14. Пророчества, произнесенные на Масличной горе: о разрушении Иерусалима, о втором пришествии Христа и о кончине мира

  • 15—28. Продолжение пророчеств: о грядущих бедствиях при первой и второй осадах Иерусалима

  • 29—35. Описание второго пришествия Христа

  • 36—51. Характеристика времени накануне второго пришествия Христа, призыв бодрствовать

  • 25. 1—13. Притча о десяти девах

  • 14—30. Притча о талантах

  • 31—46. Последний суд

  • 26. 1—13. Женщина, помазавшая голову нашему Господу

  • 14—25. Лжеапостол и его грех предательства

  • 26—35. Первая вечеря Господня

  • 36—46. Мучения в Гефсиманском саду

  • 47—56. Поцелуй лжеапостола, добровольное подчинение Христа

  • 57—68. Христос перед иудейским синедрионом

  • 69—75. Отречение Петра от Господа

  • 27. 1—10. Конец Иуды Искариота

  • 11—26. Осуждение Христа перед Пилатом

  • 27—44. Страдания Христа от рук воинов и распятие

  • 45—56. Смерть Христа и знамения, сопровождавшие ее

  • 57—66. Погребение Христа и напрасные попытки врагов предупредить Его воскресение

  • 28. 1—10. Воскресение Христа

  • 11—20. Повеление возносящегося Христа Своим ученикам

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

