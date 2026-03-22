Райл - Узлы развязаны - 6 книг

Можно с большой долей уверенности заявить, что причиной религиозных разногласий является, как правило, отсутствие четких определений. Многие споры тотчас бы утихли, если бы богословские термины, которые в них используются, были ясно определены.

Множество рьяных оппонентов с удивлением обнаружили бы, что они не такие уж и разные и что их споры возникли из-за их собственного пренебрежения своим долгом объяснять значение слов.

Приступая к теме данной статьи, я не хочу упустить из виду это важное правило. Поэтому без лишних предисловий начну с объяснения того, что я подразумеваю под выражением «евангельская вера». Я не противопоставляю христианство язычеству, или протестантизм католицизму, или тринитаризм социнианству или же деизму. Я не предлагаю спорить со скептиками или неологистами, папистами или иудеями. Мне хочется поговорить об особом течении в англиканской церкви, которое обычно называют евангельским.

Это будет главной и единственной темой моих рассуждений. Я не собираюсь тратить время, чтобы доказать, что существует такое течение, как евангельское. Это такой же очевидный факт, как присутствие солнца на небосклоне. Сейчас мы не будем останавливаться на том, когда это течение впервые стало так называться и почему. Главное, что оно существует. Нравится нам это или нет, правильно это или неправильно, но известное тройственное разделение является достоверным фактом. В англиканской церкви сложились три направления: высокая церковь, широкая церковь и евангельская, и было бы весьма странно это отрицать. В чем же отличие евангельского течения? То, что у него есть отличительные черты, явно и неоспоримо. Какие же принципы отличают его от других течений? Это, собственно, и есть тема моих рассуждений. Имеет ли евангельская вера отличительные принципы?

Вот мой ответ: да, имеет. Стоит ли их защищать? Вот мой ответ: да, стоит. Я глубоко осознаю сложность данной темы. Рассматривая ее, мы непременно столкнемся с вопросами деликатными, требующими особой щепетильности. Сравнения различных течений в нашей церкви неизбежны, и все они крайне неприятны. Из-за них легко стать мишенью для обвинений в предвзятости, ограниченном мышлении, воинственности, агрессивности и так далее. Но иногда мы просто обязаны прибегать к сравнениям. Такова апостольская заповедь: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21). Существование в англиканской церкви разных доктринальных течений — факт, который нельзя игнорировать. Нелепо делать вид, что мы их не замечаем. Все их видят, обсуждают и критикуют.

Попытки отрицать их существование — это притворство и признак слабости. Хотим мы того или нет, но они есть, и весь мир о них знает.

Чарльз Райл - Узлы развязаны - 6 книг - 6 частей

Пер. с англ. — X.: Бiблoc-Aльфa, 2017

ч. 1 — 2017. — 56 с.

ISBN 978-1-910506-46-2 (рус.)

Ч.2. —2017. —56 с.

ISBN 978-1-910506-52-3 (рус.)

Ч.З. —2017. —64 с.

ISBN 978-1-910506-53-0 (рус.)

Ч.4. — 2017. — 88 с.

ISBN 978-1-910506-53-0 (рус.)

Ч.5. — 2017. — 96 с.

ISBN 978-1-910506-55-4 (рус.)

Ч.6. —2017.—104 с.

ISBN 978-1-910506-56-1 (рус.)

Чарльз Райл - Узлы развязаны - 6 книг - 6 частей - Содержание

Часть 1

1. Евангельская вера

2. Единственный путь спасения

Часть 2

1- Личное суждение

2. Возрождение

Часть 3

1 Вечеря Господня

2 Реальное Присутствие

Часть 4

1 Церковь

2 Священник

3 Исповедь

Часть 5

1 Поклонение

2 Суббота

3 Фарисеи и саддукеи

Часть 6