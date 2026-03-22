Уже многие годы слышны жалобы на то, что в массе своей проповеди скучны и малоэффективны, в результате чего жизнь христиан как в церкви, так и за ее пределами выглядит малопривлекательной. В этой книге описываются причины сложившегося положения и предлагаются библейские решения. Автор рассматривает проповедь как коммуникативное действие, которое должно быть направлено на достижение конкретных целей, если ожидается получение положительных результатов.

Иоганнес Раймер - Проповедь в руководстве церковной общиной. Нераскрытое измерение

Пер. с нем. — К.: Феникс, 2011. — 136 с.

Иоганнес Раймер - Проповедь в руководстве церковной общиной - Предисловие

В своих воспоминаниях Иоахим Браун (1996:29) описывает следующее событие имевшее место в бытность его пастырского служения в Берлине. «Помню, как воскресным утром, находясь в ризнице и уже будучи облаченным в рясу, я собирался подняться на кафедру. Вдруг я заметил, что больше так проповедовать не могу. Но что мне оставалось делать? Какой у меня был выход? Пока я поднимался по ступеням, ведущим к кафедре, внутри меня велась ожесточенная борьба, которую я могу описать лишь следующими словами: «Брось эту проповедь!» — «Не бросай ее!» — «Брось проповедь!»

Когда я стоял на верху, я ее действительно бросил... на пол кафедры и наступил на нее. Церкви оставалось пропеть еще два куплета.

Я стоял в напряжении, не зная, что же будет дальше. Пение закончилось. Люди подняли на меня глаза. В это самое мгновение я получил слово и промолвил: «Дорогая церковь, для сегодняшнего служения я приготовил проповедь. Сейчас ее конспект лежит на полу кафедры, у меня под ногами, и я на нем стою. Мне хотелось бы вам рассказать, что побудило меня встать ногами на свою проповедь». И я поведал прихожанам о дне, проведенном мной в больнице Лазаря, а затем добавил: «Мне думается, я совершил одно из величайших открытий, свойственных человеку в этой жизни. Я встретил Бога. Не слово «Бог», не какую-то идею или философию о Боге, я встретил самого Бога». Проповедь может стать очень незамысловатой, после того как человек скажет: «Я не могу проповедовать по-старому, и скажу вам, почему». И эта простая проповедь перевернула всю церковь... С этой проповеди началось небольшое пробуждение — сначала во мне, потом в молодых людях, а затем перешло и на старшее поколение прихожан».