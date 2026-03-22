Поэтому цели данной книги сформулированы достаточно ясно. Я хочу описать «культуру церкви», или другими словами, «характер церкви» как явление и подчеркнуть значение этой культуры или характера в построении церковной общины и церковного благовестия. Далее я изложу способ, как определяется церковный характер. И в конце речь пойдет о позитивном созидании евангелизационной культуры церкви, т.е. такой культуры, которая пленяет, принимает и ведет человека к живой вере в Иисуса Христа. Я уверен, что построение такой культуры веры может очень сильно помочь в деле возрождения евангелизационной силы церквей, живущих во время постмодернизма. Мое предположение подтверждает не только опыт Стефана, но и других моих знакомых, с которыми я хорошо знаком. Вначале они были настроены весьма негативно по отношению к церкви и вере, а сейчас эти люди принадлежат к числу ревностных последователей Иисуса Христа.
Иоханнес Раймер – Входите, пожалуйста! Благовестие и культура гостеприимства
Издательство Biblos Media Inc., 2016. - 179 с.
ISBN 978-0-9890162-4-7
Иоханнес Раймер – Входите, пожалуйста! Благовестие и культура гостеприимства – Содержание
Предисловие
1. Если благовестие не удается
1.1 Мы приглашаем, но они не приходят
1.2 Мы допускаем ошибки, но какие?
1.3 Неужели проблема в евангелизационной культуре церкви?
1.4 Флексикьюрити — вызов и шанс
1.5 Развитие местных сообществ (РМС) как базовая структура современного устройства церкви
2. Евангелизация — вся церковь для целостного изменения человека
2.1 Все дело в правильном понимании
2.2 Евангелие — Благая весть о том, как жить в силе Божьей
2.3 Церковь Христа — евангелист, избранный Богом
2.4 Культура посвященности
2.5 Евангелизация непосредственно на месте
2.6 Дела любви как основание
2.7 Совместная жизнь в форме диалога
2.8 Трансформация (преобразование) как цель евангелизация
2.9 Евангелизация и страдания
2.10 Евангелизация в силе Святого Духа
3. Все дело в культуре церкви
3.1 Церковь. Что под этим подразумевается?
3.2 Церковь и культура
3.3 Церковь и ее культура
3.3.1 Материальные предпосылки
3.3.2 Социальные предпосылки
3.3.3 Когнитивные предпосылки
3.3.4 Духовные предпосылки
3.4 Об условиях для характера
3.4.1 Потенциал и характер
3.4.2 Что такое характер?
3.4.3 Индивидуальный характер церкви
3.4.4 Социальный характер церкви
3.4.5 Духовный характер церкви
3.5 Церковная культура — одарен, воспитан, благословен
3.6 Взгляд в зеркало
3.6.1 Культурные предпосылки в церкви
3.6.2. Характер нашей церкви
3.6.3 Чем мы отличаемся — вопрос о ключевых компетенциях
4. Церковная культура и евангелизация
4.1 Служения церкви в качестве культурного предложения
4.2 Евангелизация как культурный ландшафт
4.3 Евангелизация присутствия
4.4 Провозглашающая евангелизация
4.5 Комплексная евангелизация
4.6 Евангелизация как процесс
4.7 Цикл евангелизационного провозглашения (ЦЕП)
4.8 Добро пожаловать. Путь к вере
5. Гостеприимство и вера
5.1 Гостеприимство по остаточному принципу
5.2 Высшее благо Церкви Христа
5.3 Гостеприимство, потому что мы гости
5.4 Соблюдать законы гостеприимства
5.5 Совместная трапеза
5.6 Общение в кругу друзей
5.7 Через гостеприимство и веру
6. Культура гостеприимства — открытые двери церкви
6.1 Чем отличается культура гостеприимства?
6.2 Расставить приоритеты
6.3 Участие — сердцевина культуры гостеприимства
6.4 Стены говорят
7. Для иудеев, как иудей — тайна инкультурации
7.1 Мы другие. Без адаптации ничего не получится
7.2 Аккультурация. Как мы изучаем культуру гостеприимства
7.3 Для всех сделаться всем, но не уподобиться
7.4 Божий хозяин, принимающий гостей в мире неверия
7.5 Евангелизационная духовность как фундамент церковной культуры
7.6 Дать шанс: благодать как базовая идея для надежды
7.7 Церковь — это организация, которая постоянно учится
Эпилог: евангелизация в магнитном поле любви
Библиография
Comments (1 comment)