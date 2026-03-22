Раймер - Входите, пожалуйста!

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Поэтому цели данной книги сформулированы достаточно ясно. Я хочу описать «культуру церкви», или другими словами, «характер церкви» как явление и подчеркнуть значение этой культуры или характера в построении церковной общины и церковного благовестия. Далее я изложу способ, как определяется церковный характер. И в конце речь пойдет о позитивном созидании евангелизационной культуры церкви, т.е. такой культуры, которая пленяет, принимает и ведет человека к живой вере в Иисуса Христа. Я уверен, что построение такой культуры веры может очень сильно помочь в деле возрождения евангелизационной силы церквей, живущих во время постмодернизма. Мое предположение подтверждает не только опыт Стефана, но и других моих знакомых, с которыми я хорошо знаком. Вначале они были настроены весьма негативно по отношению к церкви и вере, а сейчас эти люди принадлежат к числу ревностных последователей Иисуса Христа.

Иоханнес Раймер – Входите, пожалуйста! Благовестие и культура гостеприимства

Издательство Biblos Media Inc., 2016. - 179 с.

ISBN 978-0-9890162-4-7

Иоханнес Раймер – Входите, пожалуйста! Благовестие и культура гостеприимства – Содержание

Предисловие

1. Если благовестие не удается

  • 1.1 Мы приглашаем, но они не приходят

  • 1.2 Мы допускаем ошибки, но какие?

  • 1.3 Неужели проблема в евангелизационной культуре церкви?

  • 1.4 Флексикьюрити — вызов и шанс

  • 1.5 Развитие местных сообществ (РМС) как базовая структура современного устройства церкви

2. Евангелизация — вся церковь для целостного изменения человека

  • 2.1 Все дело в правильном понимании

  • 2.2 Евангелие — Благая весть о том, как жить в силе Божьей

  • 2.3 Церковь Христа — евангелист, избранный Богом

  • 2.4 Культура посвященности

  • 2.5 Евангелизация непосредственно на месте

  • 2.6 Дела любви как основание

  • 2.7 Совместная жизнь в форме диалога

  • 2.8 Трансформация (преобразование) как цель евангелизация

  • 2.9 Евангелизация и страдания

  • 2.10 Евангелизация в силе Святого Духа

3. Все дело в культуре церкви

  • 3.1 Церковь. Что под этим подразумевается?

  • 3.2 Церковь и культура

  • 3.3 Церковь и ее культура

    • 3.3.1 Материальные предпосылки

    • 3.3.2 Социальные предпосылки

    • 3.3.3 Когнитивные предпосылки

    • 3.3.4 Духовные предпосылки

  • 3.4 Об условиях для характера

    • 3.4.1 Потенциал и характер

    • 3.4.2 Что такое характер?

    • 3.4.3 Индивидуальный характер церкви

    • 3.4.4 Социальный характер церкви

    • 3.4.5 Духовный характер церкви

  • 3.5 Церковная культура — одарен, воспитан, благословен

  • 3.6 Взгляд в зеркало

    • 3.6.1 Культурные предпосылки в церкви

    • 3.6.2. Характер нашей церкви

    • 3.6.3 Чем мы отличаемся — вопрос о ключевых компетенциях

4. Церковная культура и евангелизация

  • 4.1 Служения церкви в качестве культурного предложения

  • 4.2 Евангелизация как культурный ландшафт

  • 4.3 Евангелизация присутствия

  • 4.4 Провозглашающая евангелизация

  • 4.5 Комплексная евангелизация

  • 4.6 Евангелизация как процесс

  • 4.7 Цикл евангелизационного провозглашения (ЦЕП)

  • 4.8 Добро пожаловать. Путь к вере

5. Гостеприимство и вера

  • 5.1 Гостеприимство по остаточному принципу

  • 5.2 Высшее благо Церкви Христа

  • 5.3 Гостеприимство, потому что мы гости

  • 5.4 Соблюдать законы гостеприимства

  • 5.5 Совместная трапеза

  • 5.6 Общение в кругу друзей

  • 5.7 Через гостеприимство и веру

6. Культура гостеприимства — открытые двери церкви

  • 6.1 Чем отличается культура гостеприимства?

  • 6.2 Расставить приоритеты

  • 6.3 Участие — сердцевина культуры гостеприимства

  • 6.4 Стены говорят

7. Для иудеев, как иудей — тайна инкультурации

  • 7.1 Мы другие. Без адаптации ничего не получится

  • 7.2 Аккультурация. Как мы изучаем культуру гостеприимства

  • 7.3 Для всех сделаться всем, но не уподобиться

  • 7.4 Божий хозяин, принимающий гостей в мире неверия

  • 7.5 Евангелизационная духовность как фундамент церковной культуры

  • 7.6 Дать шанс: благодать как базовая идея для надежды

  • 7.7 Церковь — это организация, которая постоянно учится

Эпилог: евангелизация в магнитном поле любви

Библиография

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

