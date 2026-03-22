Поэтому цели данной книги сформулированы достаточно ясно. Я хочу описать «культуру церкви», или другими словами, «характер церкви» как явление и подчеркнуть значение этой культуры или характера в построении церковной общины и церковного благовестия. Далее я изложу способ, как определяется церковный характер. И в конце речь пойдет о позитивном созидании евангелизационной культуры церкви, т.е. такой культуры, которая пленяет, принимает и ведет человека к живой вере в Иисуса Христа. Я уверен, что построение такой культуры веры может очень сильно помочь в деле возрождения евангелизационной силы церквей, живущих во время постмодернизма. Мое предположение подтверждает не только опыт Стефана, но и других моих знакомых, с которыми я хорошо знаком. Вначале они были настроены весьма негативно по отношению к церкви и вере, а сейчас эти люди принадлежат к числу ревностных последователей Иисуса Христа.

Издательство Biblos Media Inc., 2016. - 179 с.

ISBN 978-0-9890162-4-7

Иоханнес Раймер – Входите, пожалуйста! Благовестие и культура гостеприимства – Содержание

Предисловие

1. Если благовестие не удается

1.1 Мы приглашаем, но они не приходят

1.2 Мы допускаем ошибки, но какие?

1.3 Неужели проблема в евангелизационной культуре церкви?

1.4 Флексикьюрити — вызов и шанс

1.5 Развитие местных сообществ (РМС) как базовая структура современного устройства церкви

2. Евангелизация — вся церковь для целостного изменения человека

2.1 Все дело в правильном понимании

2.2 Евангелие — Благая весть о том, как жить в силе Божьей

2.3 Церковь Христа — евангелист, избранный Богом

2.4 Культура посвященности

2.5 Евангелизация непосредственно на месте

2.6 Дела любви как основание

2.7 Совместная жизнь в форме диалога

2.8 Трансформация (преобразование) как цель евангелизация

2.9 Евангелизация и страдания

2.10 Евангелизация в силе Святого Духа

3. Все дело в культуре церкви

3.1 Церковь. Что под этим подразумевается?

3.2 Церковь и культура

3.3 Церковь и ее культура 3.3.1 Материальные предпосылки 3.3.2 Социальные предпосылки 3.3.3 Когнитивные предпосылки 3.3.4 Духовные предпосылки

3.4 Об условиях для характера 3.4.1 Потенциал и характер 3.4.2 Что такое характер? 3.4.3 Индивидуальный характер церкви 3.4.4 Социальный характер церкви 3.4.5 Духовный характер церкви

3.5 Церковная культура — одарен, воспитан, благословен

3.6 Взгляд в зеркало 3.6.1 Культурные предпосылки в церкви 3.6.2. Характер нашей церкви 3.6.3 Чем мы отличаемся — вопрос о ключевых компетенциях



4. Церковная культура и евангелизация

4.1 Служения церкви в качестве культурного предложения

4.2 Евангелизация как культурный ландшафт

4.3 Евангелизация присутствия

4.4 Провозглашающая евангелизация

4.5 Комплексная евангелизация

4.6 Евангелизация как процесс

4.7 Цикл евангелизационного провозглашения (ЦЕП)

4.8 Добро пожаловать. Путь к вере

5. Гостеприимство и вера

5.1 Гостеприимство по остаточному принципу

5.2 Высшее благо Церкви Христа

5.3 Гостеприимство, потому что мы гости

5.4 Соблюдать законы гостеприимства

5.5 Совместная трапеза

5.6 Общение в кругу друзей

5.7 Через гостеприимство и веру

6. Культура гостеприимства — открытые двери церкви

6.1 Чем отличается культура гостеприимства?

6.2 Расставить приоритеты

6.3 Участие — сердцевина культуры гостеприимства

6.4 Стены говорят

7. Для иудеев, как иудей — тайна инкультурации

7.1 Мы другие. Без адаптации ничего не получится

7.2 Аккультурация. Как мы изучаем культуру гостеприимства

7.3 Для всех сделаться всем, но не уподобиться

7.4 Божий хозяин, принимающий гостей в мире неверия

7.5 Евангелизационная духовность как фундамент церковной культуры

7.6 Дать шанс: благодать как базовая идея для надежды

7.7 Церковь — это организация, которая постоянно учится

Эпилог: евангелизация в магнитном поле любви

Библиография