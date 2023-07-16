Подарок диспенсационалистам - их оплот!

Каждый из нас в той или иной мере богослов; весь вопрос в том, какой вы богослов. Можно быть профессиональным богословом; можно быть богословом-любителем, в этом нет ничего плохого. Но совершенно недопустимо быть невежественным или поверхностным богословом. Вот почему всем нам нужно читать богословскую литературу.

Богослов - это тот, кто размышляет о Боге и каким-либо образом выражает свои мысли (более точное определение понятия "богословие" будет дано в гл. 1). В этом смысле каждый человек - богослов; даже атеисты занимаются богословием (отрицание Бога - это тоже размышление о Нем; иногда атеисты выражают его на словах, и всегда - в образе жизни). Поклонение ложным богам есть тоже размышление об истинном Боге -ошибочное размышление; и последователи ложных учений так или иначе выражают свое богословие.

Однако, скорее всего, вы, как и большинство читателей этой книги, верите в единого Бога и в то, что Иисус Христос - Его единородный Сын. Значит, вам особенно важно изучать богословие; вы уже знаете о едином истинном и живом Боге. Ваше знание может быть более или менее систематическим, более или менее отчетливым; но в любом случае для вас знание о Боге - не отвлеченное знание, оно самым серьезным образом влияет на вашу жизнь.

Чарльз Райри - Основы богословия

Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного библейского образования

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, Москва 1997

Чарльз Райри - Основы богословия - Содержание

Кому нужны богословские книги?

Раздел I. PROLEGOMENA

1. Основные понятия и определения

2. Предпосылки

3. Критерий истины

Раздел II. ЖИВОЙ И ИСТИННЫЙ БОГ

4. Познание Бога

5. Божье откровение

6. Совершенства Бога

7. Имена Бога

8. Триединство Бога

Раздел III. БОГОДУХНОВЕННАЯ БИБЛИЯ

9. Особое откровение

10. Библейское учение о богодухновенности

11. Некоторые ошибочные концепции богодухновенности

12. Непогрешимость Библии

13. Непогрешимость Библии и Учение Христа

14. Некоторые конкретные проблемы

15. Канон

16. Толкование Библии

Раздел IV. АНГЕЛЫ - "СЛУЖЕБНЫЕ ДУХИ"

17. Существуют ли ангелы?

18. Сотворение ангелов

19. Природа ангелов

20. Иерархия ангелов

21. Служение ангелов

Раздел V. ПРОТИВНИК ВАШ ДЬЯВОЛ

22. Сатана существует

23. Сотворение сатаны и его грех

24. Как действует сатана

25. Сатана — "князь мира сего

Раздел VI. БЕСЫ - НЕЧИСТЫЕ ДУХИ

26. Бесы существуют

27. Природа бесов

28. Деятельность бесов

Раздел VII. ЧЕЛОВЕК - ОБРАЗ БОЖИЙ

29. Эволюция и происхождение человека

30. Что говорит Библия о возникновении жизни и человека

31. Сотворение человека

32. Различные аспекты человеческой природы

33. Грехопадение человека

Раздел VIII. ГРЕХ

34. Библейское понятие греха

35. Учение Христа о грехе

36. Наследование греха

37. Вменение греха

38. Личный грех

39. Христианин и грех

Раздел IX. ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС

40. Христос до воплощения

41. Воплощение Христа

42. Христос, пришедший во плоти

43. Христос: Пророк, Первосвященник, Царь

44. Самоуничижение Христа

45. Христос безгрешен

46. Воскресение и вознесение Христа

47. Служение Христа после вознесения

Раздел X. ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ

48. Вступительные замечания

49. Библейские термины

50. Страдания Христа

51. Значение смерти Христа

52. Некоторые следствия спасения

53. Различные представления об искуплении

54. Учение об избрании

55. Пределы искупления

56. Путь спасения

57. Гарантия спасения для верующего

58. Что такое Благая Весть?

Раздел XI. ДУХ СВЯТОЙ

59. Кто такой Святой Дух?

60. Дела Духа Святого в ветхозаветную эпоху

61. Дух Святой в земной жизни Иисуса Христа

62. Дух Святой в нас

63. Печать Духа Святого

64. Крещение Духом

65. Дары Духа Святого

66. Исполнение Духом Святым

67. Другие действия Святого Духа

68. Исторический обзор развития учения о Святом Духе

Раздел XII. "СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ"

69. Что такое Церковь

70. Своеобразие Церкви

71. Следовать принципам или копировать формы

72. Различные формы церковного устройства

73. Руководители в Церкви

74. Церковные установления

75. Поклонение Богу в Церкви и формы богослужени

76. Другие служения в Церкви

Раздел XIII. ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ

77. Введение в эсхатологию

78. Постмилленаризм

79. Амилленаризм

80. Премилленаризм

81. Завет Бога с Авраамом

82. Завет Бога с Давидом

83. Последовательность будущих событий

84. Период Великой Скорби

85. Восхищение Церкви

86. Претрибулационизм

87. Кто будет жить в тысячелетнем Царстве Христа

88. Мидтрибулационизм

89. Посттрибулационизм

90. Тысячелетнее Царство Христа

91. Грядущие суды

92. Воскресение и посмертная участь

Раздел XIV. ВАЖНЕЙШИЕ ТЕКСТЫ

93. Тексты Писания, содержащие основные положения христианского богословия

Раздел XV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

94. Основные богословские определения

Чарльз Райри - Основы богословия - ЧТО ТАКОЕ БОГОСЛОВИЕ?

Слово "богословие" (иначе - теология) происходит от двух греческих слов: теос (Бог) и логос (слово, речь, разумное истолкование). Тем самым богословие - это разумное истолкование религиозной веры. Христианское богословие - это разумное истолкование христианской веры.

В этом общем понятии можно выделить, по меньшей мере, три основных элемента. (1) Задача богословия - рациональное, упорядоченное, доступное человеческому разуму объяснение и изложение истины. (2) Это объяснение предполагает толкование текста (экзегетику) и систематизацию выводов толкования. (3) Так как основа христианской веры - Библия, то и христиансное богословие основано на Библии. Итак, богословие - это обнаружение, систематизация и изложение истины о Боге на основании Слова Божия.