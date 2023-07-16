Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Райри - Основы богословия

Чарльз Райри - Основы богословия
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Educational

Подарок диспенсационалистам - их оплот!

Каждый из нас в той или иной мере богослов; весь вопрос в том, какой вы богослов. Можно быть профессиональным богословом; можно быть богословом-любителем, в этом нет ничего плохого. Но совершенно недопустимо быть невежественным или поверхностным богословом. Вот почему всем нам нужно читать богословскую литературу.

Богослов - это тот, кто размышляет о Боге и каким-либо образом выражает свои мысли (более точное определение понятия "богословие" будет дано в гл. 1). В этом смысле каждый человек - богослов; даже атеисты занимаются богословием (отрицание Бога - это тоже размышление о Нем; иногда атеисты выражают его на словах, и всегда - в образе жизни). Поклонение ложным богам есть тоже размышление об истинном Боге -ошибочное размышление; и последователи ложных учений так или иначе выражают свое богословие.

Однако, скорее всего, вы, как и большинство читателей этой книги, верите в единого Бога и в то, что Иисус Христос - Его единородный Сын. Значит, вам особенно важно изучать богословие; вы уже знаете о едином истинном и живом Боге. Ваше знание может быть более или менее систематическим, более или менее отчетливым; но в любом случае для вас знание о Боге - не отвлеченное знание, оно самым серьезным образом влияет на вашу жизнь.

Чарльз Райри - Основы богословия

Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного библейского образования

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, Москва 1997

Чарльз Райри - Основы богословия - Содержание

Кому нужны богословские книги?

Раздел I. PROLEGOMENA

  • 1. Основные понятия и определения

  • 2. Предпосылки

  • 3. Критерий истины

Раздел II. ЖИВОЙ И ИСТИННЫЙ БОГ

  • 4. Познание Бога

  • 5. Божье откровение

  • 6. Совершенства Бога

  • 7. Имена Бога

  • 8. Триединство Бога

Раздел III. БОГОДУХНОВЕННАЯ БИБЛИЯ

  • 9. Особое откровение

  • 10. Библейское учение о богодухновенности

  • 11. Некоторые ошибочные концепции богодухновенности

  • 12. Непогрешимость Библии

  • 13. Непогрешимость Библии и Учение Христа

  • 14. Некоторые конкретные проблемы

  • 15. Канон

  • 16. Толкование Библии

Раздел IV. АНГЕЛЫ - "СЛУЖЕБНЫЕ ДУХИ"

  • 17. Существуют ли ангелы?

  • 18. Сотворение ангелов

  • 19. Природа ангелов

  • 20. Иерархия ангелов

  • 21. Служение ангелов

Раздел V. ПРОТИВНИК ВАШ ДЬЯВОЛ

  • 22. Сатана существует

  • 23. Сотворение сатаны и его грех

  • 24. Как действует сатана

  • 25. Сатана — "князь мира сего

Раздел VI. БЕСЫ - НЕЧИСТЫЕ ДУХИ

  • 26. Бесы существуют

  • 27. Природа бесов

  • 28. Деятельность бесов

Раздел VII. ЧЕЛОВЕК - ОБРАЗ БОЖИЙ

  • 29. Эволюция и происхождение человека

  • 30. Что говорит Библия о возникновении жизни и человека

  • 31. Сотворение человека

  • 32. Различные аспекты человеческой природы

  • 33. Грехопадение человека

Раздел VIII. ГРЕХ

  • 34. Библейское понятие греха

  • 35. Учение Христа о грехе

  • 36. Наследование греха

  • 37. Вменение греха

  • 38. Личный грех

  • 39. Христианин и грех

Раздел IX. ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС

  • 40. Христос до воплощения

  • 41. Воплощение Христа

  • 42. Христос, пришедший во плоти

  • 43. Христос: Пророк, Первосвященник, Царь

  • 44. Самоуничижение Христа

  • 45. Христос безгрешен

  • 46. Воскресение и вознесение Христа

  • 47. Служение Христа после вознесения

Раздел X. ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ

  • 48. Вступительные замечания

  • 49. Библейские термины

  • 50. Страдания Христа

  • 51. Значение смерти Христа

  • 52. Некоторые следствия спасения

  • 53. Различные представления об искуплении

  • 54. Учение об избрании

  • 55. Пределы искупления

  • 56. Путь спасения

  • 57. Гарантия спасения для верующего

  • 58. Что такое Благая Весть?

Раздел XI. ДУХ СВЯТОЙ

  • 59. Кто такой Святой Дух?

  • 60. Дела Духа Святого в ветхозаветную эпоху

  • 61. Дух Святой в земной жизни Иисуса Христа

  • 62. Дух Святой в нас

  • 63. Печать Духа Святого

  • 64. Крещение Духом

  • 65. Дары Духа Святого

  • 66. Исполнение Духом Святым

  • 67. Другие действия Святого Духа

  • 68. Исторический обзор развития учения о Святом Духе

Раздел XII. "СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ"

  • 69. Что такое Церковь

  • 70. Своеобразие Церкви

  • 71. Следовать принципам или копировать формы

  • 72. Различные формы церковного устройства

  • 73. Руководители в Церкви

  • 74. Церковные установления

  • 75. Поклонение Богу в Церкви и формы богослужени

  • 76. Другие служения в Церкви

Раздел XIII. ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ

  • 77. Введение в эсхатологию

  • 78. Постмилленаризм

  • 79. Амилленаризм

  • 80. Премилленаризм

  • 81. Завет Бога с Авраамом

  • 82. Завет Бога с Давидом

  • 83. Последовательность будущих событий

  • 84. Период Великой Скорби

  • 85. Восхищение Церкви

  • 86. Претрибулационизм

  • 87. Кто будет жить в тысячелетнем Царстве Христа

  • 88. Мидтрибулационизм

  • 89. Посттрибулационизм

  • 90. Тысячелетнее Царство Христа

  • 91. Грядущие суды

  • 92. Воскресение и посмертная участь

Раздел XIV. ВАЖНЕЙШИЕ ТЕКСТЫ

  • 93. Тексты Писания, содержащие основные положения христианского богословия

Раздел XV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  • 94. Основные богословские определения

Чарльз Райри - Основы богословия - ЧТО ТАКОЕ БОГОСЛОВИЕ?

Слово "богословие" (иначе - теология) происходит от двух греческих слов: теос (Бог) и логос (слово, речь, разумное истолкование). Тем самым богословие - это разумное истолкование религиозной веры. Христианское богословие - это разумное истолкование христианской веры.

В этом общем понятии можно выделить, по меньшей мере, три основных элемента. (1) Задача богословия - рациональное, упорядоченное, доступное человеческому разуму объяснение и изложение истины. (2) Это объяснение предполагает толкование текста (экзегетику) и систематизацию выводов толкования. (3) Так как основа христианской веры - Библия, то и христиансное богословие основано на Библии. Итак, богословие - это обнаружение, систематизация и изложение истины о Боге на основании Слова Божия.

Views 4 977
Rating 4.5 / 5
Added 16.07.2023
Author esxatos
Rate this publication:
4.5/5 (16)

Comments (3 comments)

Z
Zhan Kiselev 3 years ago

Большое Спасибо!
J
jovanna 6 years ago

Я не могу скачать ету книгу.

МОжете ли помочь мне
E
esihitos 10 years ago
Спасибо.

Related Books

All Books