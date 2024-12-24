За исключением случаев инцестуозных отношений с отцами, женщины написали удивительно малое число работ, посвященных отцовскому влиянию на их жизнь. Если не считать исследований травм, с которыми дочери сталкиваются в отношениях с жестокими отцами, пространство дочерне-отцовских отношений остается мало изученным. Кажется, что большинству повествований об отцах присуща какая-то тревожная двойственность: когда любовь и тоска идут рука об руку с разочарованием, гневом и грустью. Всякий раз, когда я говорила женщинам, что работаю над книгой об отцах и дочерях, в ответ почти всегда раздавался характерный стон: в нем слышались отзвуки невнятных, смешанных и сложных чувств, которые женщины испытывали к своим отцам; звук этого стона напоминал то ли вздох, то ли рык, иногда он был тяжелым, а в других случаях - щемящим. Я задавалась вопросом о том, почему эти отношения вызывают в нас такие странные и такие мощные чувства?

Когда общественное мнение и популярная психология решили наконец взглянуть на отношения между дочерью и отцом, стало сложно отрицать их важность. Считается, что трансформация из девочки в женщину во многом определяется характером отношений с отцом. Отец оказывает решающее влияние на свою дочь на разных этапах ее развития. Сферы этого влияния обычно связывают с самосознанием женщины, ее сексуальностью и чувством компетентности. Доверие, автономия, амбициозность, инициативность, творчество и способность к эмоциональной близости - все эти сферы зависят от качества отношений с отцом. Если он был рядом с ней физически, эмоционально и духовно, женщине не составит труда развить в себе все эти качества. Если он бросил ее, не защитил, плохо с ней обращался, оскорблял ее, ставил в зависимое положение, не высказывал одобрения или просто скрывался от нее, женщине придется бороться с последствиями такого пренебрежения. В течение своей жизни она будет сталкиваться с проблемами, связанными с недоверием, зависимостью, отсутствием амбиций, неспособностью проявлять инициативу и трудностями в построении подлинно близких отношений.

Как отмечают все исследователи, влияние отца на дочь сказывается на том, может ли она реализовать себя в работе и любви. Несмотря на изменения гендерных ролей, на символическом уровне дочери по-прежнему воспринимают отцов как тех, кто открывает им путь во внешний мир. Хорошо известно, как объективно, так и субъективно, что отношения дочери с отцом способствуют или, наоборот, препятствуют формированию чувства собственного достоинства и уверенности в себе, понимания себя как женщины, веры в себя и свой собственный авторитет. Если отец не смог соответствовать ожидаемому образу родителя, если он не выполнил свои обязательства, исчез, отказался от своей позиции взрослого или отрекся от дочери, это может привести к тому, что в некоторых областях жизни женщина будет чувствовать себя никчемной. Если отец оставался единоличным правителем, раздающим свою милость, ставил дочь в зависимое положение или злоупотреблял своей властью и использовал дочь в своих целях, она может чувствовать себя неполноценной, лишенной какой-то важной части себя, необходимой для полноценного функционирования во внешнем мире. Считается, что негативное отцовское влияние проявляется в том, что женщина испытывает трудности в вопросах финансовой стабильности и работы. Ощущение себя профессионалом своего дела, оценка своих компетенций, а также способность зарабатывать деньги и распоряжаться ими напрямую связаны с отцом и его собственными достижениями в этих сферах.

Патрисия Райс - Дочери Сатурна - Путь от папиной дочки к творческой женщине

Перев. с англ. ־ М.: Сказка и миф, 2023. - 336 с.

ISBN 978-56050409-8-9

Патрисия Райс - Дочери Сатурна – Содержание

Благодарности

Предисловие

Вступление. Отец в личной истории и в культуре

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВО ЧРЕВЕ ОТЦА

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Пожирающий отец

ГЛАВА ВТОРАЯ. Безмолвные Дочери Сатурна

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Первые врата: Пробуждение

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ КУЛЬТУРЫ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Как научиться говорить

ГЛАВА ПЯТАЯ. Мифологические Дочери Сатурна и их смертные сестры

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Вторые врата: Порог

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДИКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Женщины поют

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Стихии Дочерей Сатурна

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Третьи врата: Возвращение

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. НОВАЯ ЗЕМЛЯ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Женщины говорят

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Дочери Сатурна как Музы

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Четвертые Врата: Возможность

Библиография