Райс - Наследие Египта

Category ESXATOS BOOKS, History, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Репутация Юнга в некоторых интеллектуальных кругах претерпела определенную степень затмения. Думаю, это, неизбежно для человека, обладающего разносторонними талантами, кто, особенно в последние годы жизни, часто полагался не только на анализ, но и на интуицию и вдохновение. Верно также и то, что многие из его наиболее ярких представлений о происхождении обществ были получены в результате кратчайшего знакомства с людьми, кого он считал «примитивными» — африканскими племенами, индейцами пуэбло, например, — но, тем не менее, эти идеи являются мощными и, я считаю, что это совершенно справедливо при изучении человека как социального животного, наделенного двусмысленным даром сознания.

Майкл Райс - Наследие Египта. Архетипы западной цивилизации 3000-30 гг. до н. э.

М.: Клуб Касталия, 2021. — 276 с.

ISBN 978-5-521-16230-7

Майкл Райс - Наследие Египта. Архетипы западной цивилизации 3000-30 гг. до н. э. - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ХРОНОЛОГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

  • ГЛАВА I. ПРИРОДА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

  • Глава II. ПСИХИКА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

  • Глава III. ЕГИПЕТ И "БОГИ"

  • Глава IV. ДО ЦАРЕЙ: ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ЕГИПЕТ

  • Глава V. ЦАРСТВО И АРХАИЧЕСКИЕ ЦАРИ

  • Глава VI. СЛАВА ЕГИПТА: ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО

  • Глава VII. ХИАТУС: ПЕРВЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД

  • Глава VIII. ВОССТАНОВЛЕНИЕ: СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО

  • Глава IX. ВТОРЖЕНИЕ: ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД

  • Глава X. ИМПЕРСКИЙ ЕГИПЕТ: НОВОЕ ЦАРСТВО

  • Глава XI. ТУТАНХАМОН И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АМОНА

  • Глава XII. РАМЕССИДЫ И ЗАКАТ ЕГИПТА

  • Глава XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

  • Глава XIV. ГРЕКИ В ЕГИПТЕ

  • Глава XV. МИФ О ЕГИПТЕ

