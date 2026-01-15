Райт Кристофер - Миссия Бога
Глубокое богословское исследование миссии как центральной темы Библии. Райт показывает, что Божья миссия охватывает все творение и историю, а не только церковную деятельность. Книга помогает понять миссию в широком библейском контексте и вдохновляет на ответное участие в Божьем спасительном плане для мира.
Кристофер Райт - Миссия Бога
Пер. с англ. А. Карплюка и О. Розенберг. - Черкассы: Коллоквиум, 2015. - 592 стр.
ISBN 978-966-8957-50-5
Кристофер Райт - Миссия Бога - Содержание
Предисловие Введение
Часть I БИБЛИЯ И МИССИЯ
1 В поисках миссиональной герменевтики
За рамками «библейского обоснования миссионерства» - За рамками поликультурной герменевтики - рамками контекстуального богословия и пропагандистского прочтения Библии - За рамками герменевтики постмодернизма
2 Создание миссиональной герменевтики
Библия - плод миссии Бога - Миссионерство и авторитетность Писания - Библейские утверждения и заповеди в контексте миссионерского служения - Теоцентричная позиция Библии и миссия Бога - Герменевтическая карта
Часть II БОГ И ЕГО МИССИЯ
3 Живой Бог являет себя Израилю
Познание Бога через благодать - Познание Бога через суд - Заключение
4 Живой Бог являет себя в Иисусе Христе
Иисус единосущен Яхве - Иисус выполняет функции Яхве - Иисус исполняет миссию Яхве - Монотеизм и миссия Библии
5 Живой Бог противостоит идолопоклонству
Парадоксы богов - Боги и миссия - Противостояние идолопоклонству - Заключение
Часть III НАРОД И ЕГО МИССИЯ
6 Божий народ. Благословенное избрание
Евангелие Павла - Вспомним Авраама - Бытие 12 - «Пойди... и будешь ты в благословение» - Заключение
7 Божий народ. Один, избранный для всех
Универсальность - ветхозаветные отклики Авраамова завета - Универсальность - новозаветные отголоски Авраамова завета - Индивидуальность - «В тебе и в семени твоем»
8 Божественная модель искупления. Исход
«Народ сей, который Ты избавил» - Всеобъемлющий характер искупления - Целенаправленный характер искупления - Исход и миссия Бога
9 Божественная модель восстановления. Юбилейный год
Постановление о юбилейном годе в контексте - Юбилейный год, этика и миссия - Юбилейный году будущая надежда и Иисус - Новый Завет и целостность миссии - Центральная роль креста - Практика и приоритеты
10 Масштабы Божьего миссионального завета
Ной - Авраам - Синай - Давид - Новый завет
11 Жизнь Божьего народа-служителя
Миссиональная этика и избрание: Быт. 18 - Миссиональная этика и искупление: Исх. 19 - Миссиональная этика и завет: Втор. 4 - Миссиональная этика и церковь
Часть IV АРЕНА МИССИИ
12 Миссия и Божья земля
Земля принадлежит Богу - Забота о творении и христианская миссия - Заключение
13 Миссия и образ Божий
Человечество по образу Божьему - Восставшее человечество - Образ зла. ВИЧ/СПИД и церковная миссия - Литература мудрости и культура
14 Бог и народы в Ветхом Завете
Народы в творении и провидении - Народы как свидетели истории Израиля - Народы как сопричастники благословений Израиля - Народы поклонятся Богу Израиля - Народы присоединятся к Израилю
15 Бог, народы и миссия Нового Завета
Миссионерское поручение в Ветхом Завете - Иисус и евангелисты- Ранняя церковь в Деяниях - Апостол Павел
Эпилог
Библиография
Библейский указатель
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