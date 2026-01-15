Райт Кристофер - Миссия Бога

Глубокое богословское исследование миссии как центральной темы Библии. Райт показывает, что Божья миссия охватывает все творение и историю, а не только церковную деятельность. Книга помогает понять миссию в широком библейском контексте и вдохновляет на ответное участие в Божьем спасительном плане для мира.

Кристофер Райт - Миссия Бога

Пер. с англ. А. Карплюка и О. Розенберг. - Черкассы: Коллоквиум, 2015. - 592 стр.

ISBN 978-966-8957-50-5

Кристофер Райт - Миссия Бога - Содержание

Предисловие Введение

Часть I БИБЛИЯ И МИССИЯ

1 В поисках миссиональной герменевтики За рамками «библейского обоснования миссионерства» - За рамками поликультурной герменевтики - рамками контекстуального богословия и пропагандистского прочтения Библии - За рамками герменевтики постмодернизма

2 Создание миссиональной герменевтики Библия - плод миссии Бога - Миссионерство и авторитетность Писания - Библейские утверждения и заповеди в контексте миссионерского служения - Теоцентричная позиция Библии и миссия Бога - Герменевтическая карта



Часть II БОГ И ЕГО МИССИЯ

3 Живой Бог являет себя Израилю Познание Бога через благодать - Познание Бога через суд - Заключение

4 Живой Бог являет себя в Иисусе Христе Иисус единосущен Яхве - Иисус выполняет функции Яхве - Иисус исполняет миссию Яхве - Монотеизм и миссия Библии

5 Живой Бог противостоит идолопоклонству Парадоксы богов - Боги и миссия - Противостояние идолопоклонству - Заключение



Часть III НАРОД И ЕГО МИССИЯ

6 Божий народ. Благословенное избрание Евангелие Павла - Вспомним Авраама - Бытие 12 - «Пойди... и будешь ты в благословение» - Заключение

7 Божий народ. Один, избранный для всех Универсальность - ветхозаветные отклики Авраамова завета - Универсальность - новозаветные отголоски Авраамова завета - Индивидуальность - «В тебе и в семени твоем»

8 Божественная модель искупления. Исход «Народ сей, который Ты избавил» - Всеобъемлющий характер искупления - Целенаправленный характер искупления - Исход и миссия Бога

9 Божественная модель восстановления. Юбилейный год Постановление о юбилейном годе в контексте - Юбилейный год, этика и миссия - Юбилейный году будущая надежда и Иисус - Новый Завет и целостность миссии - Центральная роль креста - Практика и приоритеты

10 Масштабы Божьего миссионального завета Ной - Авраам - Синай - Давид - Новый завет

11 Жизнь Божьего народа-служителя Миссиональная этика и избрание: Быт. 18 - Миссиональная этика и искупление: Исх. 19 - Миссиональная этика и завет: Втор. 4 - Миссиональная этика и церковь



Часть IV АРЕНА МИССИИ

12 Миссия и Божья земля Земля принадлежит Богу - Забота о творении и христианская миссия - Заключение

13 Миссия и образ Божий Человечество по образу Божьему - Восставшее человечество - Образ зла. ВИЧ/СПИД и церковная миссия - Литература мудрости и культура

14 Бог и народы в Ветхом Завете Народы в творении и провидении - Народы как свидетели истории Израиля - Народы как сопричастники благословений Израиля - Народы поклонятся Богу Израиля - Народы присоединятся к Израилю

15 Бог, народы и миссия Нового Завета Миссионерское поручение в Ветхом Завете - Иисус и евангелисты- Ранняя церковь в Деяниях - Апостол Павел



Эпилог

Библиография

Библейский указатель