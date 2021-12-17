Роль Ветхого Завета в жизни и учении Иисуса трудно преувеличить. Если на страницах Нового Завета мы встречаемся с Иисусом с момента Его рождения, то весь Ветхий Завет повествует об Иисусе до Его появления на земле. Учение Иисуса целиком и полностью уходит своими корнями в иудейские писания. Они свидетельствуют об Иисусе. Моисей писал именно о Нем. Павел в своей проповеди именно на основании Ветхого Завета доказывал иудеям, что Иисус есть Мессия.

Кристофер Райт предлагает нам рассматривать Иисуса в свете Ветхого Завета, а, в свою очередь, Ветхий Завет читать в свете Христа. Это увлекательное путешествие, ведущее нас прямо к Иисусу. Автор представляет действительно библейский взгляд на Иисуса через призму Ветхого Завета. Книга будет интересна как студентам духовных учебных заведений, так и более широкому кругу читателей. "Убедительно и притягательно Райт вводит читателя в самую гущу библейской теологии. Любой преподаватель Библии почел бы за честь прочесть ее" - Ричард Т.Франц "Ценное пособие для тех христиан, которые склонны целиком и полностью игнорировать Ветхий Завет" - Джон Дрэйн Кристофер Райт - Познавая Иисуса через Ветхий Завет СПб.: Мирт, 2010. — 268 с. ISBN 978-5-88869-254-7. Кристофер Райт - Познавая Иисуса через Ветхий Завет - Содержание Глава 1. Иисус и ветхозаветная история Иисус - Человек с историей

То, что было раньше

Прояснение истории

Уникальная история

Израиль и истории других народов Глава 2. Иисус и ветхозаветное обетование "И исполнилось…"

Провозглашенное обетование

Гарантированное обетование Глава 3. Иисус и Его предназначение в свете Ветхого Завета "Сей есть Сын Мой"

Картины и примеры из Ветхого Завета

Иисус как Сын Божий

Бог как Отец, Израиль как Сын Глава 4. Иисус и Его ветхозаветная миссия Еврейские ожидания во времена Иисуса

Иоанн Креститель

Мессия

Сын Человеческий

Раб Господа

Миссия Раба в Ветхом Завете

Раб и служение среди язычников

Наша миссия в свете миссии Христа Глава 5. Иисус и Его ветхозаветные ценности Испытание Иисуса в пустыне

Иисус и закон

Иисус и пророки

Иисус, псалмы и царствование Бога

Кристофер Райт - Познавая Иисуса через Ветхий Завет - Предисловие

Иисус, конечно, способен привлекать внимание мира и в третьем тысячелетии после Его жизни, смерти и воскресения. На это ясно указывает неизменный успех фильмов и книг о Нем, а также споры, которые они вызывают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что моя скромная попытка поместить Иисуса в контекст Ветхого Завета актуальна и сегодня, спустя более чем десятилетие.

Мои убеждения, которые изначально лежали в основе книги и которые изложены в предисловии к первому изданию, остались неизменными. Более того, они укрепились благодаря тому, что все эти годы я читаю курс по данной теме. Независимо от контекста, всякий раз, когда учитывается связь Иисуса с Ветхим Заветом, происходит новое проникновение в тайну Его личности. Каким-то образом (и неудивительно!) Библия становится более понятной, когда всему, что было до Иисуса, придается большее значение. Приятно время от времени узнавать, что книга включается в списки учебной литературы по курсу библейского богословия в некоторых духовных учебных заведениях, хотя предназначалась она для более широкого круга читателей.

По этой причине в настоящее издание мною внесены несколько новых пунктов в библиографию, которые будут интересны тем, кто собирается узнать больше об обширных исследованиях, посвященных историческому Иисусу и Ветхому Завету. Это главным образом книги, опубликованные после 1990 г. Из них наиболее важными, на мой взгляд, являются авторитетные работы Н. Т. (Тома) Райта. Обладая огромной эрудицией и историческими познаниями, этот автор дошел до феноменальной глубины в понимании связи Иисуса с Израилем, Ветхим Заветом и периодом между заветами, и моя точка зрения согласуется с его мыслями.

Отчасти именно потому, что в его работе, одновременно научной и популярной, так обстоятельно и убедительно представлена эта тема, я не счел нужным рассматривать содержание его труда или снабжать бесконечными научными сносками все высказываемые мною идеи. С удовольствием подтверждаю, что эта книга все еще отражает библейский взгляд на Иисуса. И в этом подходе я уверен более, чем когда-либо.