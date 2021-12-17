Райт Кристофер - Познавая Иисуса через Ветхий Завет
Роль Ветхого Завета в жизни и учении Иисуса трудно преувеличить. Если на страницах Нового Завета мы встречаемся с Иисусом с момента Его рождения, то весь Ветхий Завет повествует об Иисусе до Его появления на земле. Учение Иисуса целиком и полностью уходит своими корнями в иудейские писания. Они свидетельствуют об Иисусе. Моисей писал именно о Нем. Павел в своей проповеди именно на основании Ветхого Завета доказывал иудеям, что Иисус есть Мессия.
Кристофер Райт предлагает нам рассматривать Иисуса в свете Ветхого Завета, а, в свою очередь, Ветхий Завет читать в свете Христа. Это увлекательное путешествие, ведущее нас прямо к Иисусу. Автор представляет действительно библейский взгляд на Иисуса через призму Ветхого Завета. Книга будет интересна как студентам духовных учебных заведений, так и более широкому кругу читателей.
"Убедительно и притягательно Райт вводит читателя в самую гущу библейской теологии. Любой преподаватель Библии почел бы за честь прочесть ее" - Ричард Т.Франц
"Ценное пособие для тех христиан, которые склонны целиком и полностью игнорировать Ветхий Завет" - Джон Дрэйн
Кристофер Райт - Познавая Иисуса через Ветхий Завет
СПб.: Мирт, 2010. — 268 с.
ISBN 978-5-88869-254-7.
Кристофер Райт - Познавая Иисуса через Ветхий Завет - Содержание
Глава 1. Иисус и ветхозаветная история
- Иисус - Человек с историей
- То, что было раньше
- Прояснение истории
- Уникальная история
- Израиль и истории других народов
Глава 2. Иисус и ветхозаветное обетование
- "И исполнилось…"
- Провозглашенное обетование
- Гарантированное обетование
Глава 3. Иисус и Его предназначение в свете Ветхого Завета
- "Сей есть Сын Мой"
- Картины и примеры из Ветхого Завета
- Иисус как Сын Божий
- Бог как Отец, Израиль как Сын
Глава 4. Иисус и Его ветхозаветная миссия
- Еврейские ожидания во времена Иисуса
- Иоанн Креститель
- Мессия
- Сын Человеческий
- Раб Господа
- Миссия Раба в Ветхом Завете
- Раб и служение среди язычников
- Наша миссия в свете миссии Христа
Глава 5. Иисус и Его ветхозаветные ценности
- Испытание Иисуса в пустыне
- Иисус и закон
- Иисус и пророки
- Иисус, псалмы и царствование Бога
Кристофер Райт - Познавая Иисуса через Ветхий Завет - Предисловие
Иисус, конечно, способен привлекать внимание мира и в третьем тысячелетии после Его жизни, смерти и воскресения. На это ясно указывает неизменный успех фильмов и книг о Нем, а также споры, которые они вызывают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что моя скромная попытка поместить Иисуса в контекст Ветхого Завета актуальна и сегодня, спустя более чем десятилетие.
Мои убеждения, которые изначально лежали в основе книги и которые изложены в предисловии к первому изданию, остались неизменными. Более того, они укрепились благодаря тому, что все эти годы я читаю курс по данной теме. Независимо от контекста, всякий раз, когда учитывается связь Иисуса с Ветхим Заветом, происходит новое проникновение в тайну Его личности. Каким-то образом (и неудивительно!) Библия становится более понятной, когда всему, что было до Иисуса, придается большее значение. Приятно время от времени узнавать, что книга включается в списки учебной литературы по курсу библейского богословия в некоторых духовных учебных заведениях, хотя предназначалась она для более широкого круга читателей.
По этой причине в настоящее издание мною внесены несколько новых пунктов в библиографию, которые будут интересны тем, кто собирается узнать больше об обширных исследованиях, посвященных историческому Иисусу и Ветхому Завету. Это главным образом книги, опубликованные после 1990 г. Из них наиболее важными, на мой взгляд, являются авторитетные работы Н. Т. (Тома) Райта. Обладая огромной эрудицией и историческими познаниями, этот автор дошел до феноменальной глубины в понимании связи Иисуса с Израилем, Ветхим Заветом и периодом между заветами, и моя точка зрения согласуется с его мыслями.
Отчасти именно потому, что в его работе, одновременно научной и популярной, так обстоятельно и убедительно представлена эта тема, я не счел нужным рассматривать содержание его труда или снабжать бесконечными научными сносками все высказываемые мною идеи. С удовольствием подтверждаю, что эта книга все еще отражает библейский взгляд на Иисуса. И в этом подходе я уверен более, чем когда-либо.
Книга Кристофера Райта об Иисусе и Ветхом Завете - это и работа по библейской христологии, и исследование мессианского содержания самого еврейского Писания (ТаНаХа). Она как бы написана с двойным фокусом: на Иисусе Христе как подлинном Мессии евреев и Господе христиан и на Ветхом Завете как истории мессианских чаяний и откровении мессианских обетований Яхве. Райт толкует личность самого Иисуса, Его поступки, Его слова и Его уникальную миссию - вместе с проповедью, социальным посланием, крестом и воскресением - через призму древнееврейских текстов. И его исследование ясно показывает, что христология должна быть ветхозаветной, а не исключительно новозаветной или "исторической".
Труд К. Райта "Познавая Иисуса через Ветхий Завет" является достойным научно-популярным введением в изучение библейских концепций мессианства и, разумеется, в христологию. Он будет полезен всем стремящимся понять, кем же был Иисус и почему Он говорил и делал то, что Он говорил и делал. Но наиболее ценной книга будет для библеистов, богословов и историков Израильского народа.
Rostislav Tkachenko, Th.M. (Ph.D. ABD)
2016-08-04
Ссылка на pdf мертвая
война сделала ее такой, теперь другая ссылка
Огромное спасибо!
спасибо
ССылка на ФБ2 не работает(
Уже работает
DJVU Познавая Иисуса через ВЗ - 07/06/2016 - 404
Обновите, пожалуйста. Спасибо.
Готово!