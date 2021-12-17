Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Райт Кристофер - Познавая Иисуса через Ветхий Завет

Райт, Кристофер - Познавая Иисуса через Ветхий Завет
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology
Роль Ветхого Завета в жизни и учении Иисуса трудно преувеличить. Если на страницах Нового Завета мы встречаемся с Иисусом с момента Его рождения, то весь Ветхий Завет повествует об Иисусе до Его появления на земле. Учение Иисуса целиком и полностью уходит своими корнями в иудейские писания. Они свидетельствуют об Иисусе. Моисей писал именно о Нем. Павел в своей проповеди именно на основании Ветхого Завета доказывал иудеям, что Иисус есть Мессия.

Кристофер Райт предлагает нам рассматривать Иисуса в свете Ветхого Завета, а, в свою очередь, Ветхий Завет читать в свете Христа. Это увлекательное путешествие, ведущее нас прямо к Иисусу. Автор представляет действительно библейский взгляд на Иисуса через призму Ветхого Завета. Книга будет интересна как студентам духовных учебных заведений, так и более широкому кругу читателей.
"Убедительно и притягательно Райт вводит читателя в самую гущу библейской теологии. Любой преподаватель Библии почел бы за честь прочесть ее" - Ричард Т.Франц
"Ценное пособие для тех христиан, которые склонны целиком и полностью игнорировать Ветхий Завет" - Джон Дрэйн

Кристофер Райт - Познавая Иисуса через Ветхий Завет

СПб.: Мирт, 2010. — 268 с.
ISBN 978-5-88869-254-7.

Кристофер Райт - Познавая Иисуса через Ветхий Завет - Содержание

Глава 1. Иисус и ветхозаветная история
  • Иисус - Человек с историей
  • То, что было раньше
  • Прояснение истории
  • Уникальная история
  • Израиль и истории других народов
Глава 2. Иисус и ветхозаветное обетование
  • "И исполнилось…"
  • Провозглашенное обетование
  • Гарантированное обетование
Глава 3. Иисус и Его предназначение в свете Ветхого Завета
  • "Сей есть Сын Мой"
  • Картины и примеры из Ветхого Завета
  • Иисус как Сын Божий
  • Бог как Отец, Израиль как Сын
Глава 4. Иисус и Его ветхозаветная миссия
  • Еврейские ожидания во времена Иисуса
  • Иоанн Креститель
  • Мессия
  • Сын Человеческий
  • Раб Господа
  • Миссия Раба в Ветхом Завете
  • Раб и служение среди язычников
  • Наша миссия в свете миссии Христа
Глава 5. Иисус и Его ветхозаветные ценности
  • Испытание Иисуса в пустыне
  • Иисус и закон
  • Иисус и пророки
  • Иисус, псалмы и царствование Бога

Кристофер Райт - Познавая Иисуса через Ветхий Завет - Предисловие

Иисус, конечно, способен привлекать внимание мира и в третьем тысячелетии после Его жизни, смерти и воскресения. На это ясно указывает неизменный успех фильмов и книг о Нем, а также споры, которые они вызывают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что моя скромная попытка поместить Иисуса в контекст Ветхого Завета актуальна и сегодня, спустя более чем десятилетие.
Мои убеждения, которые изначально лежали в основе книги и которые изложены в предисловии к первому изданию, остались неизменными. Более того, они укрепились благодаря тому, что все эти годы я читаю курс по данной теме. Независимо от контекста, всякий раз, когда учитывается связь Иисуса с Ветхим Заветом, происходит новое проникновение в тайну Его личности. Каким-то образом (и неудивительно!) Библия становится более понятной, когда всему, что было до Иисуса, придается большее значение. Приятно время от времени узнавать, что книга включается в списки учебной литературы по курсу библейского богословия в некоторых духовных учебных заведениях, хотя предназначалась она для более широкого круга читателей.
По этой причине в настоящее издание мною внесены несколько новых пунктов в библиографию, которые будут интересны тем, кто собирается узнать больше об обширных исследованиях, посвященных историческому Иисусу и Ветхому Завету. Это главным образом книги, опубликованные после 1990 г. Из них наиболее важными, на мой взгляд, являются авторитетные работы Н. Т. (Тома) Райта. Обладая огромной эрудицией и историческими познаниями, этот автор дошел до феноменальной глубины в понимании связи Иисуса с Израилем, Ветхим Заветом и периодом между заветами, и моя точка зрения согласуется с его мыслями.
Отчасти именно потому, что в его работе, одновременно научной и популярной, так обстоятельно и убедительно представлена эта тема, я не счел нужным рассматривать содержание его труда или снабжать бесконечными научными сносками все высказываемые мною идеи. С удовольствием подтверждаю, что эта книга все еще отражает библейский взгляд на Иисуса. И в этом подходе я уверен более, чем когда-либо.
Ростислав ТкаченкоКнига Кристофера Райта об Иисусе и Ветхом Завете - это и работа по библейской христологии, и исследование мессианского содержания самого еврейского Писания (ТаНаХа). Она как бы написана с двойным фокусом: на Иисусе Христе как подлинном Мессии евреев и Господе христиан и на Ветхом Завете как истории мессианских чаяний и откровении мессианских обетований Яхве. Райт толкует личность самого Иисуса, Его поступки, Его слова и Его уникальную миссию - вместе с проповедью, социальным посланием, крестом и воскресением - через призму древнееврейских текстов. И его исследование ясно показывает, что христология должна быть ветхозаветной, а не исключительно новозаветной или "исторической".
Труд К. Райта "Познавая Иисуса через Ветхий Завет" является достойным научно-популярным введением в изучение библейских концепций мессианства и, разумеется, в христологию. Он будет полезен всем стремящимся понять, кем же был Иисус и почему Он говорил и делал то, что Он говорил и делал. Но наиболее ценной книга будет для библеистов, богословов и историков Израильского народа.
Rostislav Tkachenko, Th.M. (Ph.D. ABD)
2016-08-04
Views 1 886
Rating 5.0 / 5
Added 17.12.2021
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (9)

Comments (8 comments)

D
dimamurkin 1 year ago

Ссылка на pdf мертвая
E
esxatos 1 year ago

война сделала ее такой, теперь другая ссылка
S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!
G
gios76 4 years ago

спасибо
S
Serano 7 years ago

ССылка на ФБ2 не работает(
E
esxatos 7 years ago

Уже работает 
A
andwhale 9 years ago

DJVU Познавая Иисуса через ВЗ - 07/06/2016 - 404

Обновите, пожалуйста. Спасибо.
E
esxatos 9 years ago

Готово!

Related Books

All Books