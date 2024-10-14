Райт Николас Томас - История и эсхатология

Увлекательное и богатое эрудицией переплетение теологии, истории идей, изучения Священного Писания и философских размышлений - эта мощно аргументированная книга заслуживает того, чтобы считаться коронным достижением Тома Райта».

-ДЖОН КОТТИНГЕМ, почетный профессор философии Университета Рединга, профессор философии религии Университета Роэмптона и почетный научный сотрудник Колледжа Святого Иоанна Оксфордского университета.

Том Райт - экзегет, богослов, церковный деятель и общественный интеллектуал, собранный воедино. Творческий и впечатляющий вклад в «естественное богословие», эта книга доказывает правдоподобность христианского видения отношений между Богом и миром, серьезно относясь к истории Иисуса Христа, особенно к обетованию, содержащемуся в его воскресении о новом творении: творение станет домом для Бога и людей».

-МИРОСЛАВ ВОЛЬФ, профессор систематического богословия Генри Б. Райт и директор-основатель Йельского центра веры и культуры, Йельский университет

«В этой книге удивительным образом переплетаются история современности, естественное богословие, философия, библейские исследования и теология. Написанная самым влиятельным библеистом своего поколения, ее конструктивные выводы и обещания делают эту книгу необходимым чтением для всех, кто интересуется светом, который Иисус может пролить на естественное богословие».

-ТОМ ГРЕГГС, FRSE, кафедра богословия Маришала и содиректор-основатель Абердинского центра протестантского богословия, Абердинский университет

Опираясь на свою изменившую поле деятельности работу по Новому Завету, Н. Т. Райт излагает новое богословие истории. В противовес монументальной критике Бультманном повествования в Писании, он излагает историческую драму, которая разворачивается внутри самих библейских текстов. Космос, каким его заново представляет себе Райт, заряжен обещаниями, значимостью и бодрящей ответственностью».

-Джудит Вулф, профессор философского богословия и заместитель главы Школы богословия, Университет Сент-Эндрюс

«Библеисты, независимо от того, специализируются ли они на Ветхом или Новом Завете, богословы, церковные историки или пасторы, сознательно или нет, торгуют отношением Бога к истории. Христианское утверждение заключается в том, что Бог действовал в творении в реальных событиях и личностях как для того, чтобы показать, кто такой Бог, так и для того, чтобы искупить людей. Наука, особенно со времен Просвещения, исказила это отношение Бога к истории с помощью редукционизма, историзма и целого ряда ложных дихотомий. В книге «История и эсхатология» Н. Т. Райт обращается к великой теме Гиффордских лекций, чтобы ответить на игру истории, предложив не что иное, как эпистемологию любви».

-СКОТ МАКНАЙТ, ДЖУЛИУС Р. МАНТЕЙ, кафедра Нового Завета, Северная семинария

В этой необычной переоценке традиций «Естественного богословия» Том Райт использует свою интеллектуальную энергию с удивительной силой, чтобы с неожиданной стороны рассмотреть фундаментальные проблемы, поставленные перед богословием современностью. Критики могут быть спровоцированы, но поклонники будут в восторге».

-ФРАНСИС ЙОНГ, OBE, FBA, почетный профессор теологии Эдварда Кэдбери, Бирмингемский университет

«Это потрясающая книга, в которой история и сам Иисус вновь оказываются в центре «естественного богословия», где сломанные указатели этого мира ведут к сломанному Богу на кресте и обновленному творению».

-Джон Бехр, директор магистерской богословской программы и заслуженный профессор патристики отца Жоржа Флоровского, Православная богословская семинария Святого Владимира

Обширная научная работа Н. Т. Райта по Новому Завету почти легендарна. Читатели давно хотели услышать от него объяснение критических оснований этой работы, и теперь он, наконец, предоставляет их, с той же резкостью, панацеей и провокацией, которыми он славится. Излагая то, что он называет «эпистемологией любви», которая стала возможной благодаря воскресению Иисуса, Райт переосмысливает дебаты о естественном богословии таким образом, чтобы включить не только голые явления творения, но и весь спектр человеческой деятельности - от политики до искусства - в крестообразную форму божественной истории. Это масштабная, страстная и полная надежд мольба о том, чтобы видеть и жить в мире, который является Божьим по своему происхождению, форме страданий и окончательному завершению».

-ЭФРАИМ РАДНЕР, профессор исторического богословия, Вайклифф-колледж, Университет Торонто

В этой опубликованной версии своих Абердинских Гиффордских лекций Том Райт развивает интегрированное богословие истории и природы, преодолевая тем самым современные стратегии, которые привели к их разъединению. Это впечатляющая и своевременная публикация ведущего ученого в области Нового Завета, готового обсуждать большие вопросы в своей области. Смелая, живая и доступная, она вызовет широкую дискуссию».

-ДЭВИД ФЕРГУССОН, профессор богословия Эдинбургского университета

Книга Райта, написанная доступно и без потери академической строгости, открывает новые и продуктивные дискуссии между библейским толкованием и философским богословием. Отказавшись от бесполезных противопоставлений «или-или», Райт показывает жизнеспособность как библейской, так и естественной теологии - и то, что они могут быть не так уж далеки друг от друга, в конце концов. Лорд Адам Гиффорд мог бы гордиться».

-РУССЕЛЛ РЕ МЭННИНГ, читатель по религии, философии и этике, Университет Бат Спа