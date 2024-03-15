Годовой цикл, посвященный смерти Иисуса и особенно его воскресению, стал способом рассказать важную историю этих событий не только на словах, но и в драматическом действии. Суть заключалась в том, что эти события - не просто повод для размышлений, хотя, конечно, и это тоже. Они образуют историю, в рамках которой мы призваны жить, пьесу, в которой мы обнаруживаем себя уже на сцене, пытаясь выучить свои реплики, по ходу того как драма разворачивается. Началось исправление всего творения. Народ Иисуса, который сам был исправлен, должен жить как указатели на окончательное новое творение Бога. Таким образом, праздновать Пасху и выделять ее в том, как мы организуем весь год, вплетая ее в наше коллективное сознание, значит глубоко внедрять истину Евангелия в наше воображение и предположения.

Мир, конечно, закричит, что все это фантазия. Ужасы и катастрофы заполняют наши газеты и экраны телевизоров. Убийства, болезни, насилие и угнетение продолжаются по-прежнему. Но ранние христиане указывают нам путь. Они знали лучше, чем большинство из нас, что идолопоклонство и несправедливость все еще сильны. Но они праздновали Новый день, Новое время, новую Пасхальную реальность, новую реальность Пасхи и Пятидесятницы.

И, несмотря на хор скептиков, мир действительно изменился. И продолжает меняться. Божье Царство приходит на землю, как и на небо - теми путями, о которых говорил Иисус, через чистых сердцем, кротких, скорбящих, жаждущих справедливости и так далее. И эти изменения являются указателями на окончательное преображение, когда Иисус придет снова, чтобы полностью и окончательно осуществить победу, которую Он одержал на кресте, победу, самым потрясающим непосредственным результатом которой стало Его собственное воскресение. Тем временем миллионы последователей Иисуса из года в год и из сезона в сезон обнаруживают, что рассказывать и проживать великую историю как годовой цикл, началом и кульминацией которого является сама Пасха, - это отличный способ ориентироваться в Божьем времени, держать голову и сердце в правильном часовом поясе.

Эта книга, с одной стороны, представляет собой сборник коротких отрывков, взятых из нескольких моих книг. Они организованы таким образом, чтобы побудить читателей к более глубоким размышлениям о том, как может выглядеть Царство Божье, приходящее на землю, как на небо, если рассматривать его через призму самой Пасхи. Истина о воскресении Иисуса - это отправная точка для каждого дня, недели, месяца и года христианской жизни. Именно в воскресении мы находим нашу надежду, нашу миссию и нашу любовь. Это событие, прежде всего, призывает нас поклоняться Богу-творцу, дарующему жизнь.