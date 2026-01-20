Райт Николас Томас - Послание к Римлянам

Послание к Римлянам не является ни систематическим богословием, ни кратким изложением жизненного пути апостола Павла, но, по общему мнению, это его шедевр. Оно превосходит большинство других его сочинений, как альпийская вершина, возвышающаяся над холмами и деревнями. Не все зрители видели ее в одном и том же свете или под одним и тем же углом, и их снимки и картины с ее изображением порой поразительно не похожи друг на друга. Не все альпинисты поднимались по ее отвесным склонам одним и тем же маршрутом, и часто возникают разногласия по поводу лучшего подхода. Никто не сомневается в том, что мы имеем дело с произведением огромного содержания, представляющим собой грозный интеллектуальный вызов и одновременно предлагающим захватывающее дух богословское и духовное видение.

Возможно, неудивительно, что все, кто утверждает, что полностью понимает Римлянам, почти по определению ошибаются. Принято перечислять святых и христианских лидеров, чья жизнь изменилась благодаря чтению этого послания; этот список можно было бы уравновесить аналогичным количеством тех, кто радикально неправильно его понял. К сожалению, эти списки могут пересекаться. Интенсивно изучая это письмо на протяжении большей части своей взрослой жизни, я, конечно же, считаю, что мои нынешние мнения о его историческом и богословском значении, пусть и скромные, точны. Но пример других и память о моих собственных переменах в прошлом не оставляют у меня иллюзий относительно предварительности моих выводов.

В равной степени лгал бы и тот, кто утверждал бы, что прочитал все комментарии (не говоря уже обо всей прочей вторичной литературе) к Римлянам. Точно так же тот, кто попытался бы сослаться на все это, не говоря уже о том, чтобы вступить с этим в дискуссию, создал бы нечитабельную книгу. Я в долгу перед гораздо большим количеством коллег, древних и современных, чем можно упомянуть в сносках или библиографии; но целям этой серии лучше служит изложение точки зрения, к которой пришел автор, с периодическими дебатами с другими основными интерпретациями, чем бесконечное перечисление и взаимодействие со многими альтернативными прочтениями, которые были выдвинуты. В конце почти каждого предложения читатель должен представить себе невидимую сноску: "Дополнительную информацию, альтернативные взгляды и второстепенную литературу см. в последних комментариях". Хотя в своей предыдущей работе я изучал и общался с толкователями многих поколений, здесь я намеренно попытался вовлечь в дискуссию более поздних авторов, не в последнюю очередь два основных римско-католических комментария Фицмайера и Бирна и два основных протестантских - Данна и Му.

Райт, Николас Томас. Послание к Римлянам. Введение, Комментарий и Размышления

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. The Letter to the Romans: Introduction, Commentary, and Reflections.” Pages 393-770 in vol. 10 of The New Interpreter's Bible: A Commentary in Twelve Volumes. Edited by Leander E. Keck. Nashville: Abingdon, 2002. Pp. xviii + 1011.]

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 739 с.

Серия «Современное богословие»

Николас Томас Райт - Послание к Римлянам. Введение, Комментарий и Размышления - Содержание

Введение

План Послания к Римлянам

КОММЕНТАРИЙ

I. Римлянам 1:1-4:25, Верность Бога

A. 1:1-17, Вступление к теме: Божье Евангелие и Божья пра-ведность

1:1-7, Божье Евангелие и служение Павла

1:8-15, Желание Павла прийти в Рим

1:16-17, Евангелие открывает Божью праведность

B. 1:18-3:20, Вызов для Божьей праведности: язычники и иудеи под Божьим гневом, виновные в идолопоклонстве и нечестии

1:18-32, Идолопоклонство и дегуманизированное поведение приводящее к Божьему гневу

2:1-16, Беспристрастный Божий суд не оставляет места для морального превосходства

2:17-29, Прямой вызов "иудею"

3:1-8, Безверие Израиля и верность Бога

3:9-20, Тора ставит евреев на скамью подсудимых наряду с язычниками

C. 3:21-4:25, Божья верность завету

3:21-26, Божья праведность, явленная через верность Иисуса

3:27-31, Один Бог, одна вера, один народ

4:1-25, Заветная семья Авраама

4:1-8, Вера в обетование

4:9-15, Не по обрезанию, не по Торе

4:16-17, Вся семья, согласно обетованию

4:18-22, Бог, дающий жизнь мертвым

4:23-25, Смысл христианской веры

II. Римлянам 5:1-8:39, Божий народ во Христе как истинное че-ловечество

A. 5:1-11, От веры к надежде

5:1-5, Мир, терпение и надежда

5:6-11, Смерть Мессии и Божья любовь

B. 5:12-21, От Адама до Мессии

C. 6:1-23, Крещение и свобода

6:1-11, Умирание и воскресение с Мессией

6:12-14, Конец царствования греха

6:15-23, Рабство и свобода

D. 7:1-8:11, Жизнь, которую закон не мог дать

7:1-6, Выход из-под закона

7:7-12, Приход закона: Грех использует свой шанс

7:13-20, Жизнь под законом: Грех творит смерть

7:21-25, Размышляя о законе: Закон Божий и закон греха

8:1-11, Бог дарует жизнь через Сына и Духа

E. 8:12-30, Гарантированное наследство

8:12-17, Ведомые Духом

8:18-30, Обновление всего сущего

F. 8:31-39, Ничто не отделит нас от Божьей любви

III. Римлянам 9:1-11:36, Божьи обещания и Божья верность

A. 9:1-5, Скорбь Павла о том, что Израиль не уверовал, несмотря на то что был носителем обетования

B. 9:6-29, История Израиля, от Авраама до изгнания, демонстрирует Божью справедливость в суде и милосердии

C. 9:30-10:21, Божья верность завету, явленная в Мессии

9:30-33, Вера, дела и камень преткновения

10:1-21, Божья праведность и всемирная миссия

D. 11:1-36, Спасение "всего Израиля" во исполнение неруши-мых Божьих обетований

11:1-10, Бог не отверг Израиль

11:11-32, "Весь Израиль" будет спасен

11:33-36, Хвала всемудрому Богу

IV. Римлянам 12:1-16:27, Божий призыв к поклонению, святости и единству

A. 12:1-2, Поклонение телом и разумом

B. 12:3-13, Единство, любовь и жизнь в общине

C. 12:14-13:7, Церковь перед лицом внешнего мира

12:14-21, Жизнь христианина среди (возможно, враждебных) посторонних людей

13:1-7, Божий призыв к послушанию властям

D. 13:8-10, Любовь, исполняющая закон

E. 13:11-14, Жизнь под восходящим солнцем

F. 14:1-15:13, Божий призыв к единству жизни и поклонения, преодолевая барьеры обычаев и этническую принадлежность

14:1-12, Судить и быть судимым

14:13-23, Совесть и Царство Божье

15:1-13, Взаимное приветствие, основанное на Мессии

G. 15:14-33, Планы апостольских путешествий Павла

H. 16:1-16, Похвалы и приветствия

I. 16:17-20, Берегитесь раскола

J. 16:21-24, Приветствия от коллег Павла

K. 16:25-27, Заключительная доксология