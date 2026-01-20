Райт Николас Томас - Послание к Римлянам
Послание к Римлянам не является ни систематическим богословием, ни кратким изложением жизненного пути апостола Павла, но, по общему мнению, это его шедевр. Оно превосходит большинство других его сочинений, как альпийская вершина, возвышающаяся над холмами и деревнями. Не все зрители видели ее в одном и том же свете или под одним и тем же углом, и их снимки и картины с ее изображением порой поразительно не похожи друг на друга. Не все альпинисты поднимались по ее отвесным склонам одним и тем же маршрутом, и часто возникают разногласия по поводу лучшего подхода. Никто не сомневается в том, что мы имеем дело с произведением огромного содержания, представляющим собой грозный интеллектуальный вызов и одновременно предлагающим захватывающее дух богословское и духовное видение.
Возможно, неудивительно, что все, кто утверждает, что полностью понимает Римлянам, почти по определению ошибаются. Принято перечислять святых и христианских лидеров, чья жизнь изменилась благодаря чтению этого послания; этот список можно было бы уравновесить аналогичным количеством тех, кто радикально неправильно его понял. К сожалению, эти списки могут пересекаться. Интенсивно изучая это письмо на протяжении большей части своей взрослой жизни, я, конечно же, считаю, что мои нынешние мнения о его историческом и богословском значении, пусть и скромные, точны. Но пример других и память о моих собственных переменах в прошлом не оставляют у меня иллюзий относительно предварительности моих выводов.
В равной степени лгал бы и тот, кто утверждал бы, что прочитал все комментарии (не говоря уже обо всей прочей вторичной литературе) к Римлянам. Точно так же тот, кто попытался бы сослаться на все это, не говоря уже о том, чтобы вступить с этим в дискуссию, создал бы нечитабельную книгу. Я в долгу перед гораздо большим количеством коллег, древних и современных, чем можно упомянуть в сносках или библиографии; но целям этой серии лучше служит изложение точки зрения, к которой пришел автор, с периодическими дебатами с другими основными интерпретациями, чем бесконечное перечисление и взаимодействие со многими альтернативными прочтениями, которые были выдвинуты. В конце почти каждого предложения читатель должен представить себе невидимую сноску: "Дополнительную информацию, альтернативные взгляды и второстепенную литературу см. в последних комментариях". Хотя в своей предыдущей работе я изучал и общался с толкователями многих поколений, здесь я намеренно попытался вовлечь в дискуссию более поздних авторов, не в последнюю очередь два основных римско-католических комментария Фицмайера и Бирна и два основных протестантских - Данна и Му.
Райт, Николас Томас. Послание к Римлянам. Введение, Комментарий и Размышления
Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. The Letter to the Romans: Introduction, Commentary, and Reflections.” Pages 393-770 in vol. 10 of The New Interpreter's Bible: A Commentary in Twelve Volumes. Edited by Leander E. Keck. Nashville: Abingdon, 2002. Pp. xviii + 1011.]
Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 739 с.
Серия «Современное богословие»
Николас Томас Райт - Послание к Римлянам. Введение, Комментарий и Размышления - Содержание
Введение
План Послания к Римлянам
КОММЕНТАРИЙ
I. Римлянам 1:1-4:25, Верность Бога
A. 1:1-17, Вступление к теме: Божье Евангелие и Божья пра-ведность
- 1:1-7, Божье Евангелие и служение Павла
- 1:8-15, Желание Павла прийти в Рим
- 1:16-17, Евангелие открывает Божью праведность
B. 1:18-3:20, Вызов для Божьей праведности: язычники и иудеи под Божьим гневом, виновные в идолопоклонстве и нечестии
- 1:18-32, Идолопоклонство и дегуманизированное поведение приводящее к Божьему гневу
- 2:1-16, Беспристрастный Божий суд не оставляет места для морального превосходства
- 2:17-29, Прямой вызов "иудею"
- 3:1-8, Безверие Израиля и верность Бога
- 3:9-20, Тора ставит евреев на скамью подсудимых наряду с язычниками
C. 3:21-4:25, Божья верность завету
- 3:21-26, Божья праведность, явленная через верность Иисуса
- 3:27-31, Один Бог, одна вера, один народ
- 4:1-25, Заветная семья Авраама
- 4:1-8, Вера в обетование
- 4:9-15, Не по обрезанию, не по Торе
- 4:16-17, Вся семья, согласно обетованию
- 4:18-22, Бог, дающий жизнь мертвым
- 4:23-25, Смысл христианской веры
II. Римлянам 5:1-8:39, Божий народ во Христе как истинное че-ловечество
A. 5:1-11, От веры к надежде
- 5:1-5, Мир, терпение и надежда
- 5:6-11, Смерть Мессии и Божья любовь
B. 5:12-21, От Адама до Мессии
C. 6:1-23, Крещение и свобода
- 6:1-11, Умирание и воскресение с Мессией
- 6:12-14, Конец царствования греха
- 6:15-23, Рабство и свобода
D. 7:1-8:11, Жизнь, которую закон не мог дать
- 7:1-6, Выход из-под закона
- 7:7-12, Приход закона: Грех использует свой шанс
- 7:13-20, Жизнь под законом: Грех творит смерть
- 7:21-25, Размышляя о законе: Закон Божий и закон греха
- 8:1-11, Бог дарует жизнь через Сына и Духа
E. 8:12-30, Гарантированное наследство
- 8:12-17, Ведомые Духом
- 8:18-30, Обновление всего сущего
F. 8:31-39, Ничто не отделит нас от Божьей любви
- III. Римлянам 9:1-11:36, Божьи обещания и Божья верность
A. 9:1-5, Скорбь Павла о том, что Израиль не уверовал, несмотря на то что был носителем обетования
B. 9:6-29, История Израиля, от Авраама до изгнания, демонстрирует Божью справедливость в суде и милосердии
C. 9:30-10:21, Божья верность завету, явленная в Мессии
- 9:30-33, Вера, дела и камень преткновения
- 10:1-21, Божья праведность и всемирная миссия
D. 11:1-36, Спасение "всего Израиля" во исполнение неруши-мых Божьих обетований
- 11:1-10, Бог не отверг Израиль
- 11:11-32, "Весь Израиль" будет спасен
- 11:33-36, Хвала всемудрому Богу
IV. Римлянам 12:1-16:27, Божий призыв к поклонению, святости и единству
A. 12:1-2, Поклонение телом и разумом
B. 12:3-13, Единство, любовь и жизнь в общине
C. 12:14-13:7, Церковь перед лицом внешнего мира
- 12:14-21, Жизнь христианина среди (возможно, враждебных) посторонних людей
- 13:1-7, Божий призыв к послушанию властям
D. 13:8-10, Любовь, исполняющая закон
E. 13:11-14, Жизнь под восходящим солнцем
F. 14:1-15:13, Божий призыв к единству жизни и поклонения, преодолевая барьеры обычаев и этническую принадлежность
- 14:1-12, Судить и быть судимым
- 14:13-23, Совесть и Царство Божье
- 15:1-13, Взаимное приветствие, основанное на Мессии
G. 15:14-33, Планы апостольских путешествий Павла
H. 16:1-16, Похвалы и приветствия
I. 16:17-20, Берегитесь раскола
J. 16:21-24, Приветствия от коллег Павла
K. 16:25-27, Заключительная доксология
Данный комментарий рекомендуется к изучению совместно с уже упомянутой выше работой Райта Н.Т. - Божий суд (издательства Эксмо).
Бог действительно в Лице Иисуса - Мессии Израиля совершил то, что сделало этот мир иным, а именно тем, каким его всегда хотел видеть Творец. И в осмыслении данной истины нам поможет этот уникальный труд скалы современной библеистики.
О концепции Павлова оправдания и послания к Римлянам
Доктрина оправдания Павла неразрывно связана с эсхатологией, то есть с его представлением о том будущем, которое Бог предназначил
- для всего мира и
- своего народа (Израиля).
Павел в своих посланиях, и особенно четко в одном месте Послания к Римлянам, различает два момента:
1. Окончательное оправдание, когда Бог исправит весь мир и воздвигнет свой народ из мертвых (воскресение), и
2. нынешнее оправдание, которое позволяет предвосхитить будущее, посредством присутствия в верующих Духа Святого.
С нашей точки зрения, нам может показаться, что все христианство сводится исключительно к вопросу «я и мое спасение».
К сожалению, многие люди — самые верные христиане — так учили.
Эта идея касается не только Реформации. Она появилась в Западной церкви еще в эпоху Раннего Средневековья, она заразила и поразила католиков и протестантов, либералов и консерваторов, «высокую» и «низкую» Церковь. Но если прочесть Писание целиком, мы найдем там совершенно иную историю.
Бог создал людей для определенной цели: не просто ради их самих и не просто для отношений с Творцом, но, чтобы через них — тех, кто носит Его образ, —
дать свой мудрый, радостный, плодоносный порядок (устройство, развитие, созидание) всему миру.
И в последних сценах Писания, в Откровении Иоанна Богослова, мы видим не людей, отправляющихся на небо, чтобы там наслаждаться близкими отношениями с Богом, но видим небо (в смысле Творца), спускающееся на землю.
Мы видим Бога, помогающего человеку совершить своё призвание – преображать и вести к расцвету этот мир.
Бог спасает мир от катастрофы самоуничтожения не для того, чтобы мы могли сесть и расслабиться рядом с Ним, но для того, чтобы мы участвовали в Его замысле о переустройстве мира.
Мы вращаемся вокруг Бога и Его замыслов, а не наоборот.
Если бы традиция Реформации считала евангелия не менее важными, чем послания Павла, то она была бы свободна от этой ошибки.
Но ошибка совершилась, и нам нужно как-то с ней разобраться.
Что за ошибка и в чём её суть?
Мы порой читаем Павловы тексты (особенно послание к Римлянам)
глазами реформатора Лютера.
Лютер, находился в крайне угнетённом эмоциональном, как он сам позже утверждал (если верить его биографам), из-за тогдашнего богословия спасения (сотериологии) католической церкви: как мне спастись, состоянии. Всего за год до смерти Лютер написал предисловие к собранию своих сочинений на латыни.
В этом предисловии он рассказывает, как на пути к этому прорыву начал буквально ненавидеть Бога:
"Хоть я и жил безупречной монашеской жизнью, но чувствовал себя грешником перед Богом, и совесть беспрерывно и жестоко меня упрекала.
Я не мог поверить, что жизнь моя может удовлетворить Бога.
Я не любил — да что там, ненавидел праведного Бога, карающего грешников, и втайне ворчал, и гневался на Него, доходя почти до богохульства...
Так жил я, снедаемый гневом и муками совести.
Однако эти слова Павла (Рим. 1:17) не давали мне покоя, и я пламенно желал их понять.
Наконец, размышляя над этим день и ночь, милостью Божьей я уловил контекст этих слов, а именно «В нем открывается правда (праведность) Божия, как написано: праведный верою жив будет».
Я начал понимать: правда Божия состоит в том, что праведный живет даром Божьим, а именно верою. И более не виновен в очках Божьих.
Таков смысл этих слов (слов Лютера): праведность Божия открывается нам в благовестии — и эта праведность (в смысле благочестивость заслуживающая рая) дается нам от Бога благодаря нашей вере, как написано: «Праведный верою жив (в смысле не погублен) будет».
Тут ощутил я себя так, словно рождаюсь заново и вхожу в открытые врата рая.
Нам стоит пересмотреть прочтение послания к Римлянам.
Наша ответственность состоит в том, чтобы читать послания Павла держа в уме ключевые особенности его (Павлова) мировоззрения.
Изучая Послание к Римлянам нам важно помнить о том, что Павел не был этаким еврейским Лютером, который только и занимался моральным самобичеванием и нравственным самоедством.
Мы можем смело утверждать, что Павел уж точно не держал в уме при написании своего шедевра (Послания к Римлянам) того, что верующие, которым предназначалось данное послание, находились в подобном состоянии самоосуждения в каком, практически через полторы тысячи лет, оказался Мартин Лютер.
Важнейшие для Павла темы:
- Авраам и данные ему Богом обетования,
- включение язычников в Тело (Церковь) Христа,
- воскресение человечества и обновление всего творения,
- эсхатология, то есть осуществление замысла Бога относительно всего мироздания
- Святой Дух и Его влияние на формирование христианского (истинного) характера человека
Если кратко и конкретно обобщить суть Павлова послания к Римлянам, то это послание о величии и красоте Божьего замысла исправления всего мироздания, которое выражается в, часто неверно рассматриваемом слове «праведность» и «справедливость».
В библейской мысли грех и зло рассматриваются в терминах несправедливости, то есть разрыва социальной и человеческой ткани. Поэтому необходимо, чтобы справедливость восторжествовала, причем не столько в карательном смысле, который часто вкладывают в это словосочетание (хотя наказание в него входит), сколько в более полном смысле исправления того, что вышло из строя, восстановления того, что должно быть.
Таким образом, поскольку завет Бога с Израилем был призван в широком масштабе решить проблему человеческого греха и неспособности творения в целом быть таким, каким его задумал Создатель, завет стал средством привнесения Божьей справедливости во весь мир.
Поскольку слова "справедливость" и «праведность» (dikaiosyne), и их однокоренные слова переводят один и тот же древнееврейский и греческий оригиналы, мы обнаруживаем, что Божья праведность, рассматриваемая в терминах верности завету и через образ суда, должна была стать инструментом исправления мира - тем, что мы можем назвать космической восстановительной справедливостью.
Слова «праведность» и «справедливость» в новозаветных текстах переводятся с одного греческого слова, - dikaiosynē, которое в свою очередь несёт в себе смысл - «соответствие норме». Когда же это слово dikaiosynē встречается в особом контексте (контексте завета Бога с Авраамом Быт.12:3) — данное слово dikaiosynē переведённое на русский как «праведность» означает - «правда Божья», т.е. речь идет о верности Бога тем нормам, которые Он сам установил, то есть Его завету с Авраамом - Израилем. Но в любом случае слово dikaiosynē несёт в себе главный смысл – «СООТВЕТСТВОВАТЬ НОРМЕ».
Когда Божья праведность (т.е. верность) будет явлена, мир получит справедливость - богатую, восстанавливающую, долгожданную справедливость (соответствие норме), о которой с таким чувством говорили псалмопевцы (например, Пс.66:5; 81:8).
Этот шедевр (Послание Павла к Римлянам) в основе своей рассказывает нам не о «моём спасении от ада и Божьего осуждения» (хотя личный сотериологический аспект в нём (данном послании) всё же присутствует),
но о том, что Творец приводит мир (космос) в должное состояние посредством великой победы Иисуса Мессии на Голгофском Кресте,
и исполненных после Дня Пятидесятницы Духа Святого людях, истинных Образов Божьих, взявших на себя миссию называться и быть истинным человечеством – Божьим народом.
Да, это так! Оправдание у Райта на высоте, он показывает, что Господь - не палочка-выручалочка, которая крутится возле моего эго, Бог оправдывает и спасает иначе. Прекрасная его книга об этом, ну с неправильным переводом названия у Эксмо - Божий суд https://esxatos.com/rayt-bojiy-sud
Как он там по Писанию разложил на лопатках Пайпера и всю теологию нео-кальвинизма, четко, интеллигенто, по-богослвски безупречно....
Оттуда:
Эта книга ворвется свежим ветром в богословские фунаменталистские круги. "Многие христиане на протяжении столетий полагают, что «спасение» означает «попасть на небеса после смерти». Я, как и немало других людей, считаю такое понимание неверным. В библейском понимании спасение состоит не в том, что Бог избавляет людей от этого мира, но в том, что он спасает сам этот мир."
Как это далеко от фундаменталистского понимания спасения! "Писание образует огромную драматическую историю, кульминацией которой стал приход в мир единственного Сына единого истинного Бога Творца и особенно его смерть за грехи людей и его телесное воскресение из мертвых. Христианская вера, надежда, молитва и жизнь существуют в свете этих событий.
Но эта история, в центре которой стоит Иисус Христос, рассказывает также обо всем Божьем творении, затем фокусируется на Аврааме, его потомках и жизни этого странного народа, хранящего обетования; кроме того, это еще не законченная история о том, что Иисус Христос продолжает действовать и учить своим Святым Духом, предвосхищая день, когда Бог сделает то же самое, что Он совершил с Иисусом на Пасху, для всего своего народа и всего творения. Любая доктрина, которая игнорирует призвание Израиля, дар Духа или искупление всего творения, неизбежно окажется не в полной мере библейской."
Насколько можно доверять богословские книги (особенно такаго уровня) нейросетям?
Вопро без претензии, просто хочу понять.
По-разному, но этот перевод выполнен блестяще!
Спасибо огромное за перевод этого великого произведения как по значению, так и по объему - более 700 страниц!
Величайший богословский труд уровня Карла Барта - эти 2 вершины сияют в Послании к Римлянам!