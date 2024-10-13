Райт Николас Томас - Творение - Сила и Истина - Евангелие в мире культурного смешения

Позвольте Тому Райту помочь вам разобраться в изменениях в социальной, экономической и политической культуре, которые бросают вызов христианам сегодня. В споре, где даже язык может быть запутанным (неогностицизм, неоимпериализм и постмодернизм - и даже термины веры, такие как тринитаризм), Том Райт помогает обычным христианам понять и ответить на сложные вопросы о ключевых аспектах веры в нашей культуре 21-го века. Пытаясь сделать Евангелие услышанным и понятым в современном мире, он помогает вам пересмотреть ключевые аспекты библейской истории, которые открывают неожиданные связи между древними и современными мировоззрениями. Результатом критики Томом распространенных светских предположений и их попытки контролировать историю творения, власти и истины - прошлого и настоящего, является призыв к христианам дать новый голос Божьей истине на сегодняшних интеллектуальных, социальных, экономических и политических аренах на глобальном и местном уровне сообщества.

***

Предметом этой книги являются вызовы сегодняшней и завтрашней культуры, а также ресурсы христианского Евангелия и Священного Писания, которые христиане читают, чтобы ответить на эти вызовы. В наши дни мы находимся под огромным давлением, когда тектонические плиты западной культуры сдвигаются то в одну, то в другую сторону, вызывая моральные, социальные и политические землетрясения и цунами справа и слева. Я хочу поразмышлять о трех культурных давлениях и их взаимодействии, и я предполагаю, что эти размышления помогут нам понять, где мы находимся в те запутанные и тревожные времена, с которыми мы сталкиваемся в нашей церкви и в мире в целом.

Моя цель в этой книге - поднять три ключевых вопроса о нашей современной культуре: установить связи, предложить взаимодействие предположений и управляющих нарративов в сегодняшнем мире и таким образом предложить приблизительную карту некоторых аспектов современной культуры, на которой мы могли бы различить ключевые тенденции и связать воедино некоторые мощные идеи. В то же время я собираюсь по-новому взглянуть на некоторые аспекты библейской истории и выявить некоторые часто незамеченные темы.

Я использую традиционные тринитарные рамки. Но я подхожу к ней «снизу», изучая конкретные библейские отрывки и темы, а не навязываю ее как догматический стереотип. Я стремлюсь перечитать знакомый библейский материал с учетом современных проблем. Я все чаще нахожу резонанс между древней и современной культурой; исследование этих вопросов рискованно, но оно по-прежнему полно потенциала.

Райт, Николас Томас. Творение, Сила и Истина: Евангелие в мире культурного смешения

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Creation, Power and Truth: The Gospel In A World Of Cultural Confusion by Tom Wright, First published in Great Britain in 2013, SPCK.]

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 103 с.

Серия «Современное богословие».

eBook ISBN 978-0-281-06988-0 (англ).

Райт, Николас Томас. Творение, Сила и Истина: Евангелие в мире культурного смешения - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Бог-творец в мире неогностицизма

Отблески гнозиса в западной современности

Творение и новое творение

Против современного гностицизма

Заключение

Глава 2. Иисус Господь: Евангелие и новый империализм

Новые империализмы

Иисус как Господь

Жизнь в альтернативной империи Бога

Глава 3. Дух истины в постмодернистском мире