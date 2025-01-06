Райт Николас Томас - Удивленные Писанием - современные проблемы
Вопрос для нас, вновь и вновь усваивающих уроки надежды для себя, заключается в том, как мы можем стать для мира тем, чем Иисус был для Фомы: как мы можем показать миру знаки любви, как мы можем протянуть руки в любви, пусть и израненные, если любовь была истинной, как мы можем пригласить тех, чьи сердца сжались и сморщились от печали и неверия, прийти и посмотреть, что сделала любовь, что делает любовь в наших общинах, в наших кварталах: дела справедливости и красоты, говорящие о новом Божьем творении.
Именно любовь верит в воскресение. Воскресение Иисуса пробуждает любовь - любовь к Нему, любовь друг к другу, любовь к Божьему миру. В этом заключается пасхальная весть. Это послание надежды. Это послание для всей церкви, для всех нас вместе. Это весть Иисуса. Да будет так для нас, в нас и не в последнюю очередь через нас.
Райт, Николас Томас - Удивленные Писанием: современные проблемы
Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. SURPRISED BY SCRIPTURE: Engaging Contemporary Issues, Harper Collins, 2014.]
Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 217 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 978-0-06-223053-9 (англ).
Николас Томас Райт - Удивленные Писанием - современные проблемы - Содержание
Предисловие
Глава 1. Исцеление разрыва между наукой и религией
Глава 2. Нужен ли нам исторический Адам?
Глава 3. Может ли ученый верить в воскресение?
Глава 4. Библейские аргументы в пользу рукоположения женщин
Глава 5. Иисус грядет - Посадите дерево!
Глава 6. 11 сентября, цунами и новая проблема зла
Глава 7. Как Библия прочитывает современный мир
Глава 8. Идолопоклонство 2.0
Глава 9. Наша политика слишком мала
Глава 10. Как взаимодействовать с завтрашним миром
Глава 11. Апокалипсис и Божья красота
Глава 12. Стать людьми надежды
Большое спасибо!
Очередной шедевр Н.Т. Райта на русском, спасибо!