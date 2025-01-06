Николас Томас Райт - Удивленные Писанием - современные проблемы

Вопрос для нас, вновь и вновь усваивающих уроки надежды для себя, заключается в том, как мы можем стать для мира тем, чем Иисус был для Фомы: как мы можем показать миру знаки любви, как мы можем протянуть руки в любви, пусть и израненные, если любовь была истинной, как мы можем пригласить тех, чьи сердца сжались и сморщились от печали и неверия, прийти и посмотреть, что сделала любовь, что делает любовь в наших общинах, в наших кварталах: дела справедливости и красоты, говорящие о новом Божьем творении.

Именно любовь верит в воскресение. Воскресение Иисуса пробуждает любовь - любовь к Нему, любовь друг к другу, любовь к Божьему миру. В этом заключается пасхальная весть. Это послание надежды. Это послание для всей церкви, для всех нас вместе. Это весть Иисуса. Да будет так для нас, в нас и не в последнюю очередь через нас.