Книга Николаса Томаса Райта возвращает эсхатологию к тому сюжету, который, по его убеждению, проходит через всё Писание: Бог-Творец не отказывается от сотворённого мира и не готовит для Своего народа окончательное бегство из него, но приходит, чтобы обитать среди людей и довести творение до обещанного обновления. Второе пришествие Иисуса поэтому понимается не как спасательная операция, уводящая верующих в иной мир, а как завершение уже начавшегося в воплощении, кресте, воскресении, вознесении и даре Духа возвращения Бога «домой» — в мир, который должен стать местом соединения неба и земли.

Эта перспектива определяет и полемическую задачу книги. Райт показывает, что привычный западный рассказ о бессмертной душе, стремящейся после смерти на небеса, слишком легко смешивает библейскую надежду с платоническими представлениями. Взамен он предлагает читать Писание как единую историю творения, храма, славы, возвращения Яхве на Сион, Мессии и Духа. Из этой истории вырастают не только учение о будущем воскресении и новом творении, но и конкретное призвание Церкви уже сейчас: поклоняться, благовествовать, молиться, совершать крещение и Евхаристию, являть примирённое многообразие и жить как знак грядущего мира.

Райт Николас Томас – Возвращение Бога домой – Забытое обетование грядущего обновления

Пер. с англ. по изд.: God’s Homecoming by Nicholas Thomas Wright (HarperCollins Publishers Ltd., Digital Edition, February 2026). – Электронное изд. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 289 с. – (Серия «Современное богословие».)

ISBN 978-0-06-256419-1 (англ.)

Райт Николас Томас – Возвращение Бога домой – Содержание