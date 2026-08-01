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Райт Николас Томас - Возвращение Бога домой

Райт Николас Томас - Возвращение Бога домой
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, Wright Nicholas Thomas
Series Современное богословие Эсхатос (26 books)

Книга Николаса Томаса Райта возвращает эсхатологию к тому сюжету, который, по его убеждению, проходит через всё Писание: Бог-Творец не отказывается от сотворённого мира и не готовит для Своего народа окончательное бегство из него, но приходит, чтобы обитать среди людей и довести творение до обещанного обновления. Второе пришествие Иисуса поэтому понимается не как спасательная операция, уводящая верующих в иной мир, а как завершение уже начавшегося в воплощении, кресте, воскресении, вознесении и даре Духа возвращения Бога «домой» — в мир, который должен стать местом соединения неба и земли.

Эта перспектива определяет и полемическую задачу книги. Райт показывает, что привычный западный рассказ о бессмертной душе, стремящейся после смерти на небеса, слишком легко смешивает библейскую надежду с платоническими представлениями. Взамен он предлагает читать Писание как единую историю творения, храма, славы, возвращения Яхве на Сион, Мессии и Духа. Из этой истории вырастают не только учение о будущем воскресении и новом творении, но и конкретное призвание Церкви уже сейчас: поклоняться, благовествовать, молиться, совершать крещение и Евхаристию, являть примирённое многообразие и жить как знак грядущего мира.

Райт Николас Томас – Возвращение Бога домой – Забытое обетование грядущего обновления

Пер. с англ. по изд.: God’s Homecoming by Nicholas Thomas Wright (HarperCollins Publishers Ltd., Digital Edition, February 2026). – Электронное изд. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 289 с. – (Серия «Современное богословие».)
ISBN 978-0-06-256419-1 (англ.)

Райт Николас Томас – Возвращение Бога домой – Содержание

  • Предисловие

  • Введение. Забытая история

    1. История Писания

      • Как вернуть истории правильный смысл

      • Неправильное понимание небес и души

      • Центральная история

  • Раздел I. Отправные точки и фундамент: библейские обетования
    2. Наполняя землю славой

    • Введение: Слава уже здесь

    • Грядущая слава

    • Храм и Божий народ

    1. Творение и храм: Слава обретает обитель

      • От Бытия до Давида

      • Давид и Храм

    2. Уходящая и возвращающаяся слава

      • Слава уходит, но она вернется

      • Надежда и герменевтика

    3. Человеческое лицо грядущего Бога

      • Введение

      • Марк

      • Матфей

      • Лука

      • Иоанн

      • Четвероевангелие

    4. Кажущиеся исключения

      • Ныне в раю

      • Место в доме Моего Отца

      • Водвориться у Господа

      • Разрешиться и быть со Христом

      • Граждане небес

      • Вечная жизнь

      • Сокровище на небесах

      • Лоно Авраамово

      • Пока не сложим венцы наши пред Тобою

    5. Возвращение Бога домой: Исполненные Духом

      • Обетование Духа

      • Возвращение Бога домой в Духе: Павел

      • Возвращение Бога домой в Духе: Деяния

      • Действие Духа в Евангелии от Иоанна

  • Интерлюдия. Как мы упустили главное?
    8. Смена сценария? Библия и христианская традиция

    • Изменение сюжета

    • Новое прочтение текстов

    • Рассматривая варианты

    1. Пришествие Бога на землю или восхождение души на небеса?

      • Библия и Церковь

      • Этапы развития

    2. Воображаемая цель и ненужное путешествие

      • Видение Бога

      • А что насчет чистилища?

      • Как Библия может быть авторитетной?

      • Возвращение Бога домой и человеческое призвание

  • Раздел II. И что с того? Жизнь в подлинной библейской истории
    11. Поклонение, благовестие и молитва
    - Торжество возвращения Бога: поклонение
    - Провозглашение возвращения Бога: благовестие
    - Познание возвращения Бога: молитва
    12. Таинства
    - Возвращение Бога домой в сакраментальной вселенной
    - Возвращение Бога в водах: крещение
    - Возвращение Бога в хлебе и вине
    13. Многоцветная Церковь как знамение властям
    - Проблема разделенных церквей
    - Видение Церкви у Павла: Ефесянам 2–3
    - Единство как знак надежды: Римлянам 15
    - Чего не замечает монохромная Церковь
    14. Жизнь после смерти и призвание Церкви
    - Чего мы ждем?
    - Двойное «пришествие»
    - Между смертью и воскресением
    - Утешайте, утешайте народ Мой

Views 94
Rating 5.0 / 5
Added 15.08.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

E
esxatos 1 day ago
Благодарю! Не книга - фантастика настоящего мэтра богословия!

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