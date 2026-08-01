Райт Николас Томас - Возвращение Бога домой
Книга Николаса Томаса Райта возвращает эсхатологию к тому сюжету, который, по его убеждению, проходит через всё Писание: Бог-Творец не отказывается от сотворённого мира и не готовит для Своего народа окончательное бегство из него, но приходит, чтобы обитать среди людей и довести творение до обещанного обновления. Второе пришествие Иисуса поэтому понимается не как спасательная операция, уводящая верующих в иной мир, а как завершение уже начавшегося в воплощении, кресте, воскресении, вознесении и даре Духа возвращения Бога «домой» — в мир, который должен стать местом соединения неба и земли.
Эта перспектива определяет и полемическую задачу книги. Райт показывает, что привычный западный рассказ о бессмертной душе, стремящейся после смерти на небеса, слишком легко смешивает библейскую надежду с платоническими представлениями. Взамен он предлагает читать Писание как единую историю творения, храма, славы, возвращения Яхве на Сион, Мессии и Духа. Из этой истории вырастают не только учение о будущем воскресении и новом творении, но и конкретное призвание Церкви уже сейчас: поклоняться, благовествовать, молиться, совершать крещение и Евхаристию, являть примирённое многообразие и жить как знак грядущего мира.
Райт Николас Томас – Возвращение Бога домой – Забытое обетование грядущего обновления
Пер. с англ. по изд.: God’s Homecoming by Nicholas Thomas Wright (HarperCollins Publishers Ltd., Digital Edition, February 2026). – Электронное изд. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 289 с. – (Серия «Современное богословие».)
ISBN 978-0-06-256419-1 (англ.)
Райт Николас Томас – Возвращение Бога домой – Содержание
Предисловие
Введение. Забытая история
История Писания
Как вернуть истории правильный смысл
Неправильное понимание небес и души
Центральная история
Раздел I. Отправные точки и фундамент: библейские обетования
2. Наполняя землю славой
Введение: Слава уже здесь
Грядущая слава
Храм и Божий народ
Творение и храм: Слава обретает обитель
От Бытия до Давида
Давид и Храм
Уходящая и возвращающаяся слава
Слава уходит, но она вернется
Надежда и герменевтика
Человеческое лицо грядущего Бога
Введение
Марк
Матфей
Лука
Иоанн
Четвероевангелие
Кажущиеся исключения
Ныне в раю
Место в доме Моего Отца
Водвориться у Господа
Разрешиться и быть со Христом
Граждане небес
Вечная жизнь
Сокровище на небесах
Лоно Авраамово
Пока не сложим венцы наши пред Тобою
Возвращение Бога домой: Исполненные Духом
Обетование Духа
Возвращение Бога домой в Духе: Павел
Возвращение Бога домой в Духе: Деяния
Действие Духа в Евангелии от Иоанна
Интерлюдия. Как мы упустили главное?
8. Смена сценария? Библия и христианская традиция
Изменение сюжета
Новое прочтение текстов
Рассматривая варианты
Пришествие Бога на землю или восхождение души на небеса?
Библия и Церковь
Этапы развития
Воображаемая цель и ненужное путешествие
Видение Бога
А что насчет чистилища?
Как Библия может быть авторитетной?
Возвращение Бога домой и человеческое призвание
Раздел II. И что с того? Жизнь в подлинной библейской истории
11. Поклонение, благовестие и молитва
- Торжество возвращения Бога: поклонение
- Провозглашение возвращения Бога: благовестие
- Познание возвращения Бога: молитва
12. Таинства
- Возвращение Бога домой в сакраментальной вселенной
- Возвращение Бога в водах: крещение
- Возвращение Бога в хлебе и вине
13. Многоцветная Церковь как знамение властям
- Проблема разделенных церквей
- Видение Церкви у Павла: Ефесянам 2–3
- Единство как знак надежды: Римлянам 15
- Чего не замечает монохромная Церковь
14. Жизнь после смерти и призвание Церкви
- Чего мы ждем?
- Двойное «пришествие»
- Между смертью и воскресением
- Утешайте, утешайте народ Мой
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