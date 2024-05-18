Райт Норман - Брак, ведомый Богом

РАЗДАЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК. Это один из ваших близких друзей. Вы слышите: "Все кончено"... а затем — тишина. Потом слова начинают литься, как из ведра: "Долгие годы не испытывал счастья в этом браке. Какой смысл продолжать все это и чувствовать себя ничтожеством? Ничто, похоже, не меняется! Мы оба чувствуем себя подавленными, и развод, по крайней мере, даст нам обоим шанс начать все сначала и найти свою "родственную душу". Наши дети достаточно сильные. Они смогут это перенести. Понимаешь, мне сейчас просто нужны люди, которые смогут поддержать меня".

Действительно, отчаянный крик человека, чувствующего себя в плену брака, можно услышать каждый день. Но все звучит по-другому, когда вы слышите это от друга. И что вы можете ответить ему? Что бы вы сказали другу в такой ситуации? Подумайте над этим.

Представьте, что вы сидите в ресторане и вдруг замечаете молодую пару из вашей церкви. Когда-то вы были учителем этой молодой женщины в воскресной школе. Она представляет вас своему другу Джону и рассказывает: "Мы так счастливы! Мы только недавно начали жить вместе Возможно, когда-нибудь мы захотим пожениться, но прежде мы хотим удостовериться, что подходим друг другу и любим друг друга. Брак — это такая рискованная затея, а сколько пар сейчас разводятся! Живя вместе, мы сможем окончить университет без того давления и финансовых проблем, которые создает брак. Что вы думаете об этом?"

И что вы можете сказать на это? Что бы. вы им ответили?

Так мало осталось людей, уверенных в том, что брак в таком "виде", в каком мы его себе представляем, еще не изжил себя. Да и не изживет. Да, он пережил встряски. Институт брака не раз отражал жестокие атаки одновременно на нескольких фронтах. Конечно, были люди, которые хотели бы сделать брак более значимым и популярным в современном обществе. Но эти нападки продолжались на протяжении многих лет, будучи настолько завуалированными, что сложно было заметить вред, который они приносили.

Дэвид Гуши дал хорошее определение этому явлению в своей книге" Как построить правильный брак!' (Getting Marriage Bight). Он сравнил брак со зданием церкви, находящимся под угрозой разрушения. На протяжении многих лет основание этого здания подвергалось эрозии, но только сейчас мы на себе чувствуем последствия этого разрушительного процесса.

Норман Райт - Брак, ведомый Богом

Пер. с англ. Е Пригценко. — К: Светлая звезда, 2006. — 208 с

ISBN 966-426-023-1

Норман Райт - Брак, ведомый Богом – Содержание

1. Нарушая молчание

2. Сценарий

3. "Я" или "Мы"?

4. История продолжается

5. Посвящение: "суперклей" для брака

6. Нас обманули

7. Развод: не самая лучшая альтернатива

8. Преимущества брака: заботливо хранимая тайна

9. История вашего брака

10. Чего недостает?

Некоторые мысли в завершение

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