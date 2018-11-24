Как бы вы описали состояние женатого мужчины или замуж­ней женщины? Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слы­шите слово «брак»? Радость, любовь, счастье, блаженство? Несчас­тье, ненависть, разочарование? Или просто скука и тоска? Существует множество определений понятия «брак» и во мно­гих из них совсем не высоко оценивается семейная жизнь!

Меандр говорил: «Брак, если смотреть правде в глаза, — это зло, но зло необходимое». Монтейн сказал: «Брак можно сравнить с клеткой. Птицы, жи­вущие на воле мечтают попасть в клетку, чтобы о них заботились. Птицы, которые живут в клетке, мечтают выбраться на волю».

Высказывание Сиднея Смита о браке звучит несколько цинич­но, но, тем не менее, содержит долю правды: «Брак имеет большое сходство с ножницами. Две половинки надежно скреплены между собой, и их нельзя разделить; они часто движутся в разном направ­лении, но если кто-то встанет между ними, они с ним моментально разделаются».

Норман Райт - Общение: Ключ к вашему браку

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2002. — 206 с.

ISBN 5-88869-132-1.

Норман Райт - Общение: Ключ к вашему браку – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Что такое «христианский» брак?

Глава 2. Кто здесь главный?

Глава 3. Как сделать брак счастливым?

Глава 4. Почему я никогда не слышу, что ты говоришь?

Глава 5. Почему мы не можем просто поговорить об этом?

Глава 6. Всегда ли гнев означает «нет-нет»?

Глава 7. Как одолеть гнев (прежде чем гнев одолеет вас)?

Глава 8. Высокая цена беспокойства (или как избежать оплаты)

Глава 9. Как справляться с конфликтом?

Глава 10. Общайтесь так, чтобы поднять самооценку партнера

Несколько полезных принципов

Примечания

Норман Райт - Общение: Ключ к вашему браку – Предисловие

Нам придется согласиться с тем, что за последние годы брак получил «негативные отзывы в прессе». Брак — когда-то бастион безопасности, скрепленный твердым обещанием жить вместе, «пока смерть не разлучит нас» — превратился теперь для многих в азартную игру с основным пра­вилом: «Пока развод не станет удобным».

Эта проблема существует как в церкви, так и вне ее. Страсть, энтузи­азм и волнение периода свиданий постепенно гаснут и наступает серая рутина: работа, воспитание детей и вечернее сидение перед экраном те­левизора до окончания одиннадцатичасового выпуска новостей. Жизнь перемалывает нас, незаметно происходит снижение уровня взаимопони­мания, и трещина в общении становится все шире и шире, постепенно превращаясь в пропасть. Многим парам не хватает знания элементарных навыков общения, необходимых для установления взаимопонимания, что­бы брак укрепился или, во всяком случае, устоял во время «встряски, ко­лебаний и перемен».

Что здесь можно сделать? Есть ли способ укрепить брак или хотя бы просто сохранить его? А как насчет идеала, называемого «христианским браком»? Реально ли создание христианского брака в современном мире? Последние несколько лет Норман Райт на семинарах, конференциях, лекциях и различных встречах — везде, где собираются вместе супружес­кие пары (или желающие вступить в брак), убедительно доказывает, что это возможно.

Поскольку Райт — практикующий семейный психолог, получивший лицензию в Калифорнии, у него достаточно опыта и знаний для того, что­бы успешно решать семейные проблемы. Он также имеет все основания говорить о том, что недостаток общения между супругами — это основная проблема большинства распадающихся браков.

Норман Райт — один из самых популярных профессоров в своей се­минарии, его часто приглашают в различные уголки Соединенных Шта­тов, и он может дать практические советы по поводу того, как наладить общение в браке. Именно об этом идет речь в данной книге.

Хочется подчеркнуть, что это не просто книга для чтения. Это практи­ческий опыт обучения и общения. Вы не только читаете эту книгу, вы ведете диалог с ней и, желательно, со своим партнером по браку. Вы не просто говорите об общении. Вы общаетесь, возможно, впервые в своей жизни.

Поэтому недостаточно просто «пролистать» эту книгу. Погрузитесь в нее с головой. Выполняйте задания разделов под названиями «Что вы ду­маете?» и «Что делать дальше?» Кроме этого, читайте книгу вместе со сво­им супругом и общайтесь на более глубоком уровне. Станьте ближе друг к другу и честнее, чем раньше. Общение — это ключ к вашему браку.

Fritz Ridenour