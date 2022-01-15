Супер книга! Оказывается политеизм процветал там, где была международная торговля! И храмы своего бога на чужбине использовались как банки. Монотеизм возник как защита отечественного производителя!



А кто изобрёл христианство? Сейчас расскажу - был такой топ-менеджер из глубинки, которому стукнуло в голову раскрутить бренд "Иисус," и понял он что без франшизы тут не проломить, и хотя с авторскими правами у него проблем не было...

Ощущение от чтения (по диагонали) не из приятных - автор агрессивен, насмешлив и пишет очень и очень занимательно. В своё время что то подобное читал из книг по истории религии, даже пример испускаемого в штаны "ветра" там вроде был. Секулярно-атеистическая традиция - это то же традиция с весьма почтенной историей...

Роберт Райт - Эволюция Бога - Бог глазами Библии, Корана и науки

2-e издание. —М.: Эксмо, 2017. - 608 с.

(Религия. История Бога)

ISBN 978-5-699-99946-0



Первое издание:

Роберт Райт; [пер. с англ. У. Сапциной]. - М.: Эксмо, 2012. - 608 с.

(Религия. История Бога)

ISBN 978-5-699-55102-6

Роберт Райт - Эволюция Бога - Бог глазами Библии, Корана и науки - Содержание

Часть I Рождение и развитие богов

Глава 1. Первобытная вера

Дикарская логика (с. 18) · Боги охотников-собирателей (с. 24) · Когда плохое случается с хорошими людьми (с. 27) · Когда плохие люди остаются безнаказанными (с. 29) · Что такое религия (с 34)

Глава 2. Шаман

Как стать шаманом (с. 40) · Вознаграждения в шаманизме (с. 43) · Измененные состояния сознания (с. 46) · Это реальность* (с. 48) · Первые политики (с. 51) · Подведение итогов (с. 52)

Глава 3. Религия в эпоху вождей 55

Боги Полинезии (с. 58) · Тапу и мана (с 61) · Преступление и наказание (с. 63) · Темная сторона полинезийских богов (с. 68) · В защиту полинезийских богов (с. 70) · Достоинства вождей, преобладающие над недостатками (с. 72) · Наука и утешение (с. 76)

Глава 4. Боги древних государств 80

Боги в письменном виде (с. S3) · Порядок и хаос (с. 86) · Нравственные ориентиры (с. 88) · Боги как геополитический лубрикант (с 90) · Древнее международное право (с. 92) · Саргон расширяет территорию (с 95) · К монотеизму (с. 97) · Один-единственный Мардук (с. 98) · Истинный монотеизм (с. 101) • Истоки нравственного прогресса (с. 103)

Часть II Появление авраамического монотеизма

Глава 5. Политеизм, религия Древнего Израиля 109

Бог во плоти (с 113) · «Отрытые» библейские предания (с. 116) · Кем был Яхве до того, как стал Яхве* (с. 120) · Утрачено при переводе (с 125) · Сексуальная жизнь Яхве (и другие мифы) (с. 129) · Перекрестное опыление (с. 135)

Глава 6. От политеизма к монолатрии 142

Партия «только Яхве» (с. 146) · Первый явный монолатрист (с. 150) · Не без причины предубежденный (с. 152) · Бог маленького народа (с. 155) · Две теории (с. 158) · Как цари становятся набожными (с. 160) · Крестный отец (с. 164) · Отчуждение нечужих (с. 168) · И еще раз об Илии (с. 171) · Применение нетерпимости (с. 175)

Глава 7. От монолатрии к монотеизму 178

Осмысление катастрофы (с. 179) · Два порядка возрастания масштаба (с. 182) · Второе пришествие Исайи (с. 185) · Предельное отмщение (с. 189) • Предельное спасение (с. 191) · Но монотеизм ли это* (с. 194) · Монотеизм как философия (с. 196)

Глава 8. История Филона 201

Интерпретационный дрейф (с. 204) · Жизнь Филона (с. 208) · Мир, братство и власть (с. 210) · Теория игр и Библия (с. 213) · Руфь и Иона (с. 215) · Добродетели империи (с. 218) · Бог с большой буквы (с. 222) ·Α что касается египтян... (с. 224) · Бог ли это* (с. 226)

Глава 9. Логос: божественный алгоритм 230

Бог как программист (с. 232) · Знакомство с программой (с. 235) · Анатомия мудрости (с. 238) · Логика библейской мудрости (с. 240) · Рецепт нирваны (с. 244) · Назад к реальности (с. 246) · Причины для радости (с. 250) • Глобальный Логос (с. 251) · Путешествие (с. 254)

Часть III Изобретение христианства

Глава 10. Что совершил Иисус? 259

«Исторический Иисус» (с. 263) · Да приидет Царствие Твое (с. 269) · Где любовь* (с. 271) · Евангелие согласно источнику 0^(с. 273) · В чем же новизна* (с. 275)

Глава 11. Апостол любви 278

Дефицит любви (с. 280) · Павел как топ-менеджер (с. 282) · Любовь, пересекающая границы (с. 284) · Бизнес-модель Павла (с. 286) · Полеты бизнес-классом (с. 288) · Льготы и компенсации (с. 290) · Империя как источник возможностей (с. 292) · Насколько универсален универсализм* (с. 294) ·Братьев — да, но врагов*., (с. 297) · Развитие Бога (продолжение) (с. 300)

Глава 12. Выживание самого достойного христианства 303

Открытая платформа (с. 305) · Евреи для Иисуса (с. 307) · Серебряный призер (с. 308) · Был ли на самом деле необходим Иисуа (с. 310) · Обращение Константина (с. 313) · Смысл упражнения (с. 314) · Возвращение Логоса (с. 316)

Глава 13. Как Иисус стал Спасителем 319

Как небеса стали небесами (с. 321) · Миф о «восхищении» (с. 323) · Небеса могут подождать (с. 326) · Зарубежные конкуренты (с. 328) · Возрождение (с. 330) · Первородный грех (с. 331) · Цивилизация и неудовлетворенность ею (с. 334) · Разновидности грехов (с. 335) · Ущербное общество (с. 337) · Авторитет отцов (с. 338) · Связь (с. 339)

Часть IV Триумф ислама

Глава 14. Коран 345

Мекка (с. 349) · Установление контакта с Богом Авраама (с 352) · Был ли Мухаммад христианином* (с. 354) · Фонетические следы Бога (с. 358)

Глава 15. Мекка 360

Судный день (с. 361) · Сатанинские аяты (с. 367) Глава 16. Медина 371 Закладка фундамента (с. 374) · Мухаммад-экуменист (с. 37в) · Авраамическая инверсия (с. 380) · Сверху вниз или снизу вверх* (с. 383) · А был ли на самом деле «разрыв с иудеями»* (с. 386) · Искажение как норма (с. 389)

Глава 17. Джихад 392

Мухаммад на военных рельсах (с. 394) · Realpolitik (с. 397) · Изобретение джихада (с. 399) · Джихад без Корана (с. 400) · Цена терпимости (с. 402) · Мухаммад и бен Ладен (с. 404)

Глава 18. Мухаммад 407

Братолюбие и ненависть (с. 409) · Спасение (с. 411) · Современность Мухаммада (с. 415) · Так это было тогда... (с. 419)

Часть V Бог глобализируется (или нет)

Глава 19. Нравственное преображение 427

Фактор ненулевой суммы сегодня (с. 429) · Неприглядная реальность (с. 432) •Анализ конфликта цивилизаций (с 434) · Нравственное воображение 8 (с. 436) •Лодка (с. 441) Асимметричные поучения (с. 444) · Нравственный прогресс: раньше и теперь (с. 444) · Но истина ли это* (с. 441)

Глава 20. А разве мы не особенные? 450

Писание как откровение (с. 451) · Развитие Бога на данный момент (с. 455) • Как быть смиренным: урок номер два (с. 458) · Будущее Бога (с. 460) Послесловие. Кстати, что есть Бог? 463

Высшая реальность науки (с. 465) · Атеист наносит ответный удар (с. 467) • Ответ верующего (с. 470) · Бог - это любовь* (с. 475) Глава 14. Коран 345Мекка (с. 349) · Установление контакта с Богом Авраама (с 352) · Был ли Мухаммад христианином* (с. 354) · Фонетические следы Бога (с. 358)Глава 15. Мекка 360Судный день (с. 361) · Сатанинские аяты (с. 367) Глава 16. Медина 371 Закладка фундамента (с. 374) · Мухаммад-экуменист (с. 37в) · Авраамическая инверсия (с. 380) · Сверху вниз или снизу вверх* (с. 383) · А был ли на самом деле «разрыв с иудеями»* (с. 386) · Искажение как норма (с. 389)Глава 17. Джихад 392Мухаммад на военных рельсах (с. 394) · Realpolitik (с. 397) · Изобретение джихада (с. 399) · Джихад без Корана (с. 400) · Цена терпимости (с. 402) · Мухаммад и бен Ладен (с. 404)Глава 18. Мухаммад 407Братолюбие и ненависть (с. 409) · Спасение (с. 411) · Современность Мухаммада (с. 415) · Так это было тогда... (с. 419)Часть V Бог глобализируется (или нет)Глава 19. Нравственное преображение 427Фактор ненулевой суммы сегодня (с. 429) · Неприглядная реальность (с. 432) •Анализ конфликта цивилизаций (с 434) · Нравственное воображение 8 (с. 436) •Лодка (с. 441) Асимметричные поучения (с. 444) · Нравственный прогресс: раньше и теперь (с. 444) · Но истина ли это* (с. 441)Глава 20. А разве мы не особенные? 450Писание как откровение (с. 451) · Развитие Бога на данный момент (с. 455) • Как быть смиренным: урок номер два (с. 458) · Будущее Бога (с. 460) Послесловие. Кстати, что есть Бог? 463Высшая реальность науки (с. 465) · Атеист наносит ответный удар (с. 467) • Ответ верующего (с. 470) · Бог - это любовь* (с. 475)

Приложение. Как человеческая природа породила религию

Истина и последствия (с. 482) · Бог кусает человека (с. 484) · Повелитель обезьян (с. 487) · Духи с ногами (с. 490) · Отношения со сверхъестественным (с. 493) · Назад во времени (с. 496) · Мысль и чувство (с. 499) · Разнообразие религиозного опыта (с. 500)



13/01/2013