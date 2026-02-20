Разин - Этика

Учебник «Этика» Александра Разина — это фундаментальный академический труд, который охватывает всю историю и теорию морали: от античных истоков до сложнейших этических дилемм XXI века. Автор анализирует этику не просто как набор правил поведения, а как глубокое философское учение о должном, добре и смысле человеческого бытия. В книге подробно рассматриваются классические системы — этика добродетелей Аристотеля, категорический императив Канта и утилитаризм Милля, что позволяет студентам проследить эволюцию представлений о справедливости и долге.

Особое внимание Разин уделяет структуре морали и механизмам её функционирования в обществе. В учебнике детально разбираются такие категории, как свобода воли, совесть, достоинство и милосердие. Автор также включает разделы по прикладной этике, затрагивая актуальные вопросы биоэтики, экологической и профессиональной этики. Это помогает читателю понять, как абстрактные моральные принципы реализуются в конкретных ситуациях выбора, с которыми сталкивается современный человек.

Книга отличается системным подходом и междисциплинарностью, связывая философию с психологией и социологией. Она учит не просто знать моральные нормы, но и самостоятельно мыслить в категориях ценностей, обосновывать свою нравственную позицию и понимать мотивы поступков других людей. Учебник Александра Разина признан одним из лучших пособий для высшей школы благодаря глубине анализа и ясности изложения самых сложных этических концепций.

Разин А.В. – Этика - Учебник для вузов

4-е изд. перераб. и доп. — М.: Академический Проект, 2020. — 646 с. — (Gaudeamus, Классический университетский учебник).

ISBN 978-5-8291-3377-1

Разин А.В. – Этика – Содержание

Часть 1. Предмет этики, история этики

Глава 1. Предмет этики

Глава 2. Возникновение морали

Глава 3. Нравственное самосознание личности в Древней Греции классического периода

Глава 4. Развитие нравственности в эпоху эллинизма

Глава 5. Нравственное самосознание личности в Средние века

Глава 6. Нравственная самосознание личности в условиях зарождения и развития капиталистического общества

Часть 2. Теоретическая этика

Глава 1. Проблема обоснования морали в теоретической этике

Глава 2. Способы обоснования морали

Глава 3. Духовно-практическое освоение действительности в морали

Глава 4. Моральные ценности и категории морального сознания

Глава 5. Вариации современной этической теории

Выводы