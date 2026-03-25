Реале - Антисери - Западная философия от истоков до наших дней - 3

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 3 - От Возрождения до Канта
Санкт-Петербург, «Пневма», 2002 г, - 880 с
ISBN 5-901151-05-4
Дарио Антисери и Джованни Реале Западная философия от истоков до наших дней - 3 - От Возрождения до Канта - Содержание
Часть первая. ГУМАНИЗМ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
Глава первая. МЫСЛЬ ЭПОХИ ГУМАНИЗМА И ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Историографическое значение термина «гуманизм» - Историографическое значение термина «Возрождение» - Хронологические границы и существенные характеристики гуманистико-возрожденческого периода - Восточные и языческие «пророки» и «маги» как основатели теологической и философской мысли: Гермес Трисмегист, Зороастр и Орфей
Глава вторая. ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ ГУМАНИСТИКО-ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Дискуссии по проблемам морали и неоэпикурейство - Возрожденческий неоплатонизм - Аристотелизм эпохи Возрождения - Возрождение скептицизма
Глава третья. ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ
Возрождение и религия - Контрреформация и католическая реформа - Возрождение и политика - Томас Мюнцер (тексты)
Часть вторая. ВЕРШИНЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ ЛЕОНАРДО, ТЕЛЕЗИО, БРУНО, КАМПАНЕЛЛА
Глава четвертая. ЧЕТЫРЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, БЕРНАРДИНО ТЕЛЕЗИО, ДЖОРДАНО БРУНО И ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА
Леонардо: природа, наука и искусство - Бернардино Телезио: исследование природы согласно ее собственным принципам - Джордано Бруно: религия как метафизика бесконечного и «героический энтузиазм» - Томмазо Кампанелла: натурализм, магия и тревожное ожидание всеобщей реформы
Часть третья. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Глава пятая. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Общая характеристика - Научная революция и магико-герметическая традиция - Николай Коперник и новая парадигма гелиоцентрической теории - Тихо Браге: ни старая расстановка Птолемея, ни нововведения великого Коперника - Иоган Кеплер: переход от «круга» к «эллипсу» и математическая систематизация теории Коперника - Драма Галилея и основание современной науки - Система мира, методология и философия в творчестве Исаака Ньютона - Ньютон (тексты) - Науки о жизни - Академии и научные общества
Часть четвертая. БЭКОН И ДЕКАРТ РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТАХ В СРАВНЕНИИ С НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Глава шестая. ФРЭНСИС БЭКОН, ФИЛОСОФ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭРЫ
Фрэнсис Бэкон: жизнь и деятельность - Почему Бэкон критикует магов и алхимиков - Почему Бэкон критикует традиционную философию - Почему Бэкон критикует традиционную логику - «Антиципации» и «интерпретации природы» - Теория «идолов» - Социология познания, герменевтика и эпистемология - Цель науки: открытие «форм» - Индукция путем элиминации - Experimentum crucis («Решающий аргумент») - Бэкон против чистого техницизма
Глава седьмая. ДЕКАРТ — ОСНОВАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Жизнь и творчество - Опыт крушения культуры - Правила метода - Сомнение как метод - Cogito ergo sum - Существование и роль Бога - Мир как машина - Революционные последствия механицизма - Рождение «аналитической геометрии» - Душа и тело - Правила морали - Декарт (тексты)
Часть пятая. ВЕЛИКИЕ МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ. ОККАЗИОНАЛИЗМ, СПИНОЗА И ЛЕЙБНИЦ
Глава восьмая. МЕТАФИЗИКА ОККАЗИОНАЛИЗМА ИМАЛЬБРАНШ
Предшественники окказионализма - Мальбранш и развитие окказионализма
Глава девятая. СПИНОЗА И МЕТАФИЗИКА МОНИЗМА И ПАНТЕИСТИЧЕСКОГО ИММАНТЕИЗМА
Жизнь и сочинения Спинозы - Поиск истины, придающей смысл жизни - Концепция Бога как ось философии Спиозы - Спиноза о параллелизме между ordo idearum и ordo rerum - Познание - Нравственный идеал Спинозы и amor dei intellectualis - Концепции религии и государства Спинозы
Глава десятая. ЛЕЙБНИЦ: МЕТАФИЗИКА ПЛЮРАЛИЗМА И ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ
Жизнь и сочинения Лейбница - Вечная философия и новые философы - «Финализм» и «субстанциальные формы» - Основы монадологической метафизики - Предустановленная гармония - Бог и лучший из возможных миров - Истины разума, истины факта и принцип достаточного основания - Теория познания, виртуально врожденные идеи как новая форма «припоминания» - Человек и его судьба
Часть шестая. РАЗВИТИЕ ЭМПИРИЗМА
Глава одиннадцатая. ТОМАС ГОББС: ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО АБСОЛЮТИЗМА
Жизнь и сочинения Гоббса - Концепция философии и ее разделов - Номинализм, конвенцианализм и чувственный опыт у Гоббса - Принцип телесности и механицизм - Теория абсолютного государства - «Левиафан» и выводы из философии Гоббса - Гоббс (тексты)
Глава двенадцатая. ДЖОН ЛОКК И СОЗДАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ЭМПИРИЗМА
Жизнь и сочинения Локка - Задача и программа «Опыта о человеческом разуме» - Принцип опыта и критика теории врожденных идей - Учение Локка об идеях и его общая основа - Критика идеи субстанции, сущности и универсалий и язык науки - Познание, его значение и границы - Вероятность и вера - Морально-политическая доктрина - Религия, разум и вера - Заключение - Джон Локк (тексты)
Глава тринадцатая. ДЖОРЖ БЕРКЛИ: ГНОСЕОЛОГИЯ НОМИНАЛИЗМА В РОЛИ ОБНОВЛЕННОЙ ПОЛОГЕТИКИ
Жизнь и научное наследие Беркли - «Философские заметки» и «программа исследований» Беркли - Теория зрения и мысленное конструирование «предметов» - Объектами нашего знания являются идеи, а они суть ощущения - Почему абстрактные идеи являются иллюзией - Различие между первичными и вторичными качествами ложно - Критика идеи материальной субстанции - Великий принцип: esse est percipi - Бог и законы природы - Беркли — предшественник Маха - Джорж Беркли (тексты)
Глава четырнадцатая. ДЭВИД ЮМ И ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИИ ЭПИЛОГ ЭМПИРИЗМА
Жизнь и сочинения Юма - «Новое поприще философии», или «наука о человеческой природе» - Впечатления и идеи. Принцип ассоциации - Отрицание общих понятий и номинализм Юма - Отношения между идеями и «факты» - Критика понятия причинности - Критика материальной и духовной субстанций - Теория аффектов и отрицание свободы и практического разума - Внерациональная основа нравственности - Религия и ее иррациональная основа - Вырождение эмпиризма в скептический разум
Часть седьмая. ПАСКАЛЬ И ВИКО: ДВА МЫСЛИТЕЛЯ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Глава пятнадцатая. ЛИБЕРТИНИЗМ. ГАССЕНДИ: СКЕПТИЧЕСКИЙ ЭМПИРИЗМ И ЗАЩИТА РЕЛИГИИ. ЯНСЕНИЗМ И ПОР-РОЯЛЬ
Либертинизм - Пьер Гассенди: эмпирик-скептик в защиту религии - Янсенизм и Пор-рояль
Глава шестнадцатая. БЛЕЗ ПАСКАЛЬ. АВТОНОМИЯ РАЗУМА, НИЧТОЖЕСТВО И ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА. ДАР ВЕРЫ И ЕГО РАЗУМНОСТЬ
Страсть к науке - «Первое» и «второе» обращение - Паскаль в Пор-Рояле - «Письма к провинциалу» - Демаркация научного знания и религиозной веры - Научный разум между традицией и прогрессом - Идеал научного знания и правила построения аргументации - Esprit de géométrie и esprit de finesse дух геометрии и дух утонченности - Величие и нищета человека - «Дивертисмент» - Беспомощность разума в обосновании ценностей и недоказуемость существования Бога - «Без Христа не постичь ни жизни, ни смерти, ни Бога, ни себя» - Против «Картезия, бесполезного и неточного» - «Спорим на Бога»?
Глава семнадцатая. ДЖАМБАТТИСТА ВИКО И ОБОСНОВАНИЕ «СОТВОРЕННОГО ЛЮДЬМИ ГРАЖДАНСКОГО МИРА»
Жизнь и сочинения - Границы знания «новых философов» - Verum-Factum и открытие новой истории - Вико против истории философов - Вико против истории историков - «Четыре автора» Вико - Единство и различия философии и филологии - Истина, которой философия оснащает филологию - Точность, сообщаемая филологией философии - Люди как герои истории и гетерогенность целей - Три возраста истории - Язык, поэзия и миф - Провидение и смысл истории - Исторические колебания - Вико (тексты)
Часть восьмая. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Глава восемнадцатая. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Девиз эпохи просвещения: «имей мужество пользоваться собственным умом» - Просветители о разуме - «Просветительский разум» против метафизических систем - Атака на «суеверия» «позитивных» религий - «Разум» и естественное право - Просвещение и буржуазия - Как просветители распространяли «свет» - Просвещение и Неоклассицизм - Просвещение, истории и традиции - Пьер Бейль: задача историка — в выявлении ошибок
Часть девятая. РАЗВИТИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО РАЗУМА ВО ФРАНЦИИ, АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ
Глава девятнадцатая. ПРОСВЕЩЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
Энциклопедия - Д'Аламбер и философия как «наука о фактах» - Дени Дидро: от деизма к материализму - Кондильяк и гносеология сенсуализма - Просветительский материализм: Ламерти, Гельвеций, Гольбах - Вольтер: борьба за терпимость - Монтескье: условия свободы и правовое государство - Жан-Жак Руссо: просветитель - «еретик»
Глава двадцатая. АНГЛИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Спор о деизме и религии откровения - Этика английского просвещения - Бернард Мандевиль и «Басня о пчелах, или пороки частных лиц— блага для общества» - Бернард Мандевиль (тексты) - «Шотландская школа» «здравого смысла»
Глава двадцать первая. НЕМЕЦКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Немецкое Просвещение: характеристики, предшественники, соцокультурная среда - «Энциклопедия знания» Христиана Вольфа - Александр Баумгартен и обоснование эстетической систематики - Герман Самюэль Реймарус: натуральная религия против религии откровения - Мозес Мендельсон и существенное различие между религией и государством - Готхольд Эфраим Лессинг и «Страсть к истине»
Глава двадцать вторая. ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Истоки Итальянского Просвещения - Просветители Ломбардии - Беккариа (тексты) - Неаполитанское Просвещение
Часть десятая. КАНТ И ОБОСНОВАНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Глава двадцать третья. КАНТ И ПОВОРОТ К ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКЕ
Жизненный путь и сочинения Канта - «Критика чистого разума» - «Критика практического разума» и Кантианская этика - «Критика способности суждения» - Звездное небо надо мной и моральный закон во мне - Кант (тексты)
Хронологическая таблица
Именной указатель
