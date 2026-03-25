Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Реале - Антисери - Западная философия от истоков до наших дней - 3

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 3 - От Возрождения до Канта

Санкт-Петербург, «Пневма», 2002 г, - 880 с

ISBN 5-901151-05-4

Дарио Антисери и Джованни Реале Западная философия от истоков до наших дней - 3 - От Возрождения до Канта - Содержание

Часть первая. ГУМАНИЗМ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

  • Глава первая. МЫСЛЬ ЭПОХИ ГУМАНИЗМА И ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Историографическое значение термина «гуманизм» - Историографическое значение термина «Возрождение» - Хронологические границы и существенные характеристики гуманистико-возрожденческого периода - Восточные и языческие «пророки» и «маги» как основатели теологической и философской мысли: Гермес Трисмегист, Зороастр и Орфей

  • Глава вторая. ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ ГУМАНИСТИКО-ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ

    • Дискуссии по проблемам морали и неоэпикурейство - Возрожденческий неоплатонизм - Аристотелизм эпохи Возрождения - Возрождение скептицизма

  • Глава третья. ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ

    • Возрождение и религия - Контрреформация и католическая реформа - Возрождение и политика - Томас Мюнцер (тексты)

Часть вторая. ВЕРШИНЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ ЛЕОНАРДО, ТЕЛЕЗИО, БРУНО, КАМПАНЕЛЛА

  • Глава четвертая. ЧЕТЫРЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, БЕРНАРДИНО ТЕЛЕЗИО, ДЖОРДАНО БРУНО И ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА

    • Леонардо: природа, наука и искусство - Бернардино Телезио: исследование природы согласно ее собственным принципам - Джордано Бруно: религия как метафизика бесконечного и «героический энтузиазм» - Томмазо Кампанелла: натурализм, магия и тревожное ожидание всеобщей реформы

Часть третья. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

  • Глава пятая. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

    • Общая характеристика - Научная революция и магико-герметическая традиция - Николай Коперник и новая парадигма гелиоцентрической теории - Тихо Браге: ни старая расстановка Птолемея, ни нововведения великого Коперника - Иоган Кеплер: переход от «круга» к «эллипсу» и математическая систематизация теории Коперника - Драма Галилея и основание современной науки - Система мира, методология и философия в творчестве Исаака Ньютона - Ньютон (тексты) - Науки о жизни - Академии и научные общества

Часть четвертая. БЭКОН И ДЕКАРТ РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТАХ В СРАВНЕНИИ С НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

  • Глава шестая. ФРЭНСИС БЭКОН, ФИЛОСОФ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭРЫ

    • Фрэнсис Бэкон: жизнь и деятельность - Почему Бэкон критикует магов и алхимиков - Почему Бэкон критикует традиционную философию - Почему Бэкон критикует традиционную логику - «Антиципации» и «интерпретации природы» - Теория «идолов» - Социология познания, герменевтика и эпистемология - Цель науки: открытие «форм» - Индукция путем элиминации - Experimentum crucis («Решающий аргумент») - Бэкон против чистого техницизма

  • Глава седьмая. ДЕКАРТ — ОСНОВАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

    • Жизнь и творчество - Опыт крушения культуры - Правила метода - Сомнение как метод - Cogito ergo sum - Существование и роль Бога - Мир как машина - Революционные последствия механицизма - Рождение «аналитической геометрии» - Душа и тело - Правила морали - Декарт (тексты)

Часть пятая. ВЕЛИКИЕ МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ. ОККАЗИОНАЛИЗМ, СПИНОЗА И ЛЕЙБНИЦ

  • Глава восьмая. МЕТАФИЗИКА ОККАЗИОНАЛИЗМА ИМАЛЬБРАНШ

    • Предшественники окказионализма - Мальбранш и развитие окказионализма

  • Глава девятая. СПИНОЗА И МЕТАФИЗИКА МОНИЗМА И ПАНТЕИСТИЧЕСКОГО ИММАНТЕИЗМА

    • Жизнь и сочинения Спинозы - Поиск истины, придающей смысл жизни - Концепция Бога как ось философии Спиозы - Спиноза о параллелизме между ordo idearum и ordo rerum - Познание - Нравственный идеал Спинозы и amor dei intellectualis - Концепции религии и государства Спинозы

  • Глава десятая. ЛЕЙБНИЦ: МЕТАФИЗИКА ПЛЮРАЛИЗМА И ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ

    • Жизнь и сочинения Лейбница - Вечная философия и новые философы - «Финализм» и «субстанциальные формы» - Основы монадологической метафизики - Предустановленная гармония - Бог и лучший из возможных миров - Истины разума, истины факта и принцип достаточного основания - Теория познания, виртуально врожденные идеи как новая форма «припоминания» - Человек и его судьба

Часть шестая. РАЗВИТИЕ ЭМПИРИЗМА

  • Глава одиннадцатая. ТОМАС ГОББС: ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО АБСОЛЮТИЗМА

    • Жизнь и сочинения Гоббса - Концепция философии и ее разделов - Номинализм, конвенцианализм и чувственный опыт у Гоббса - Принцип телесности и механицизм - Теория абсолютного государства - «Левиафан» и выводы из философии Гоббса - Гоббс (тексты)

  • Глава двенадцатая. ДЖОН ЛОКК И СОЗДАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ЭМПИРИЗМА

    • Жизнь и сочинения Локка - Задача и программа «Опыта о человеческом разуме» - Принцип опыта и критика теории врожденных идей - Учение Локка об идеях и его общая основа - Критика идеи субстанции, сущности и универсалий и язык науки - Познание, его значение и границы - Вероятность и вера - Морально-политическая доктрина - Религия, разум и вера - Заключение - Джон Локк (тексты)

  • Глава тринадцатая. ДЖОРЖ БЕРКЛИ: ГНОСЕОЛОГИЯ НОМИНАЛИЗМА В РОЛИ ОБНОВЛЕННОЙ ПОЛОГЕТИКИ

    • Жизнь и научное наследие Беркли - «Философские заметки» и «программа исследований» Беркли - Теория зрения и мысленное конструирование «предметов» - Объектами нашего знания являются идеи, а они суть ощущения - Почему абстрактные идеи являются иллюзией - Различие между первичными и вторичными качествами ложно - Критика идеи материальной субстанции - Великий принцип: esse est percipi - Бог и законы природы - Беркли — предшественник Маха - Джорж Беркли (тексты)

  • Глава четырнадцатая. ДЭВИД ЮМ И ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИИ ЭПИЛОГ ЭМПИРИЗМА

    • Жизнь и сочинения Юма - «Новое поприще философии», или «наука о человеческой природе» - Впечатления и идеи. Принцип ассоциации - Отрицание общих понятий и номинализм Юма - Отношения между идеями и «факты» - Критика понятия причинности - Критика материальной и духовной субстанций - Теория аффектов и отрицание свободы и практического разума - Внерациональная основа нравственности - Религия и ее иррациональная основа - Вырождение эмпиризма в скептический разум

Часть седьмая. ПАСКАЛЬ И ВИКО: ДВА МЫСЛИТЕЛЯ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

  • Глава пятнадцатая. ЛИБЕРТИНИЗМ. ГАССЕНДИ: СКЕПТИЧЕСКИЙ ЭМПИРИЗМ И ЗАЩИТА РЕЛИГИИ. ЯНСЕНИЗМ И ПОР-РОЯЛЬ

    • Либертинизм - Пьер Гассенди: эмпирик-скептик в защиту религии - Янсенизм и Пор-рояль

  • Глава шестнадцатая. БЛЕЗ ПАСКАЛЬ. АВТОНОМИЯ РАЗУМА, НИЧТОЖЕСТВО И ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА. ДАР ВЕРЫ И ЕГО РАЗУМНОСТЬ

    • Страсть к науке - «Первое» и «второе» обращение - Паскаль в Пор-Рояле - «Письма к провинциалу» - Демаркация научного знания и религиозной веры - Научный разум между традицией и прогрессом - Идеал научного знания и правила построения аргументации - Esprit de géométrie и esprit de finesse дух геометрии и дух утонченности - Величие и нищета человека - «Дивертисмент» - Беспомощность разума в обосновании ценностей и недоказуемость существования Бога - «Без Христа не постичь ни жизни, ни смерти, ни Бога, ни себя» - Против «Картезия, бесполезного и неточного» - «Спорим на Бога»?

  • Глава семнадцатая. ДЖАМБАТТИСТА ВИКО И ОБОСНОВАНИЕ «СОТВОРЕННОГО ЛЮДЬМИ ГРАЖДАНСКОГО МИРА»

    • Жизнь и сочинения - Границы знания «новых философов» - Verum-Factum и открытие новой истории - Вико против истории философов - Вико против истории историков - «Четыре автора» Вико - Единство и различия философии и филологии - Истина, которой философия оснащает филологию - Точность, сообщаемая филологией философии - Люди как герои истории и гетерогенность целей - Три возраста истории - Язык, поэзия и миф - Провидение и смысл истории - Исторические колебания - Вико (тексты)

Часть восьмая. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

  • Глава восемнадцатая. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

    • Девиз эпохи просвещения: «имей мужество пользоваться собственным умом» - Просветители о разуме - «Просветительский разум» против метафизических систем - Атака на «суеверия» «позитивных» религий - «Разум» и естественное право - Просвещение и буржуазия - Как просветители распространяли «свет» - Просвещение и Неоклассицизм - Просвещение, истории и традиции - Пьер Бейль: задача историка — в выявлении ошибок

Часть девятая. РАЗВИТИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО РАЗУМА ВО ФРАНЦИИ, АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ

  • Глава девятнадцатая. ПРОСВЕЩЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ

    • Энциклопедия - Д'Аламбер и философия как «наука о фактах» - Дени Дидро: от деизма к материализму - Кондильяк и гносеология сенсуализма - Просветительский материализм: Ламерти, Гельвеций, Гольбах - Вольтер: борьба за терпимость - Монтескье: условия свободы и правовое государство - Жан-Жак Руссо: просветитель - «еретик»

  • Глава двадцатая. АНГЛИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

    • Спор о деизме и религии откровения - Этика английского просвещения - Бернард Мандевиль и «Басня о пчелах, или пороки частных лиц— блага для общества» - Бернард Мандевиль (тексты) - «Шотландская школа» «здравого смысла»

  • Глава двадцать первая. НЕМЕЦКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

    • Немецкое Просвещение: характеристики, предшественники, соцокультурная среда - «Энциклопедия знания» Христиана Вольфа - Александр Баумгартен и обоснование эстетической систематики - Герман Самюэль Реймарус: натуральная религия против религии откровения - Мозес Мендельсон и существенное различие между религией и государством - Готхольд Эфраим Лессинг и «Страсть к истине»

  • Глава двадцать вторая. ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

    • Истоки Итальянского Просвещения - Просветители Ломбардии - Беккариа (тексты) - Неаполитанское Просвещение

Часть десятая. КАНТ И ОБОСНОВАНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

  • Глава двадцать третья. КАНТ И ПОВОРОТ К ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКЕ

    • Жизненный путь и сочинения Канта - «Критика чистого разума» - «Критика практического разума» и Кантианская этика - «Критика способности суждения» - Звездное небо надо мной и моральный закон во мне - Кант (тексты)

Хронологическая таблица

Именной указатель

Views 44
Rating
Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books