Реале - Антисери - Западная философия от истоков до наших дней - 4
Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 4 - От романтизма до наших дней
Санкт-Петербург, «Пневма», 2003 г, - 880 с
ISBN 5-901151-06-2
Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 4 - От романтизма до наших дней – Содержание
От редактора
От переводчика
Предисловие к итальянскому изданию
Часть первая. РОМАНТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕАЛИЗМА
Глава 1. Романтизм и преодоление просветительства - Глава 2. Обоснование идеализма: Фихте и Шеллинг
Часть вторая. АБСОЛЮТИЗАЦИЯ ИДЕАЛИЗМА У ГЕГЕЛЯ
Глава 3. Гегелевская абсолютизация идеализма
Часть третья. ОТ ГЕГЕЛЬЯНСТВА К МАРКСИЗМУ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРКСИЗМА
Глава 4. Правое и левое гегельянство
Часть четвертая. ВЕЛИКИЕ НИСПРОВЕРГАТЕЛИ ГЕГЕЛЕВСКОЙ СИСТЕМЫ: ГЕРБАРТ, ТРЕНДЕЛЕНБУРГ, ШОПЕНГАУЭР, КЬЕРКЕГОР
Глава 5. Великие ниспровергатели гегелевской системы
Часть пятая. ИТАЛЬЯНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЭПОХУ РИСОРДЖИМЕНТО
Глава 6. Итальянская философия эпохи Рисорджименто
Часть шестая. ПОЗИТИВИЗМ
Глава 7. Позитивизм
Часть седьмая. РАЗВИТИЕ НАУКИ В XIX ВЕКЕ. ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ И КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ
Глава 8. Развитие науки в XIX веке - Глава 9. Эмпириокритицизм Рихарда Авенариуса и Эрнста Маха
Часть восьмая. ОТ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА - К ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА
Глава 11. Ницше. Верность земному и переоценка ценностей - Глава 12. Неокритицизм Марбургская и баденская школы - Глава 14. Макс Вебер. Методология социально-исторических наук в «расколдованном» наукой мире - Глава 15. Прагматизм - Глава 16. Инструментализм Джона Дьюн - Глава 17. Итальянский неоидеализм Бенедетто Кроче и Джованни Джентиле
Часть девятая. ВКЛАД ИСПАНИИ В ФИЛОСОФИЮ XIX ВЕКА
Глава 18. Мигель де Унамуно и трагическое чувство жизни - Глава 19. Хосе Ортега-и-Гассет и философский диагноз западной культуры
Часть десятая. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ, ГЕРМЕНЕВТИКА
Глава 20. Эдмунд Гуссерль и феноменологическое движение - Глава 21. Мартин Хайдеггер: от феноменологии к экзистенциализму - Глава 22. Экзистенциализм - Глава 23. Ганс Георг Гадамер и герменевтическая теория - Глава 24. Дальнейшее развитие герменевтической теории
Часть одиннадцатая. БЕРТРАН РАССЕЛ, ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА
Глава 25. Бертран Рассел: отказ от идеализма и критика аналитической философии - Глава 26. Людвиг Витгенштейн: от «Логико-философского трактата» к «Философским исследованиям» - Глава 27. Философия языка
Часть двенадцатая. СПИРИТУАЛИЗМ, ПЕРСОНАЛИЗМ, НОВАЯ ТЕОЛОГИЯ И НЕОСХОЛАСТИКА
Глава 28. Спиритуализм как европейский феномен. Бергсон и творческая эволюция - Глава 29. Неосхоластика - Глава 30. Мартин Бубер и Эммануэль Левннас
Часть тринадцатая. МАРКСИЗМ ПОСЛЕ МАРКСА И ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА
Глава 31. Марксизм после Маркса - Глава 32. Франкфуртская школа
Часть четырнадцатая. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В XX ВЕКЕ. ФРЕЙД, ПСИХОАНАЛИЗ И СТРУКТУРАЛИЗМ
Глава 33. Гуманитарные науки в XX веке - Глава 34. Развитие экономической теории: австрийский маржинализм и интервентизм Джона Мейнарда Кейнса - Глава 35. Зигмунд Фрейд и развитие психоанализа - Глава 36. Структурализм
Часть пятнадцатая. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ЭПИСТЕМОЛОГИИ В XX ВЕКЕ
Глава 37. Логика, математика, физика и биология в XX веке - Глава 38. Критический рационализм Карла Поппера - Глава 39. Эпистемология после Поппера - Глава 40. Ведущие представители современной американской философии
Часть шестнадцатая. ИНДИВИД, РЫНОК И ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ. РОЛС, НОЗИК И НОВАК
Глава 41 Неоконтрактуализм Джона Ролса - Глава 42. «Минимальное государство» Роберта Нозика - Глава 43. Майкл Новак. Католическая теология демократического капитализма
Приложения
Хронологические таблицы
Библиография
Именной указатель
