Святой Франциск Ассизский не написал трактата о молитве, не обучил своих братьев какому-либо способу молиться. Однако сам он был воистину живым примером молитвенной жизни и истинным наставником на пути к общности с Богом. Фьоренцо Реати - Франциск - учитель молитвы Издательство Францисканцев, 2000 г. - 111 с. ISBN 5-89208-025-0

Фьоренцо Реати - Франциск - учитель молитвы - Содержание

ЧАСТЬ 1

Глава 1.

ЖАЖДА ДУХА ГОСПОДНЯ

РАССУЖДЕНИЯ

ИСТОЧНИКИ

ВСТРЕЧА С БОГОМ

СТРАДАНИЯ ФРАНЦИСКА

Глава 2. ФРАНЦИСК-УЧИТЕЛЬ МОЛИТВЫ

МОЛЕНИЕ ТЕЛОМ И ДУШОЙ

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ - ИСТОЧНИК МОЛИТВ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА

ЧТЕНИЕ КНИГИ КРЕСТА ХРИСТОВА

МОЛИТВА ПРИ СОЗЕРЦАНИИ ТВОРЕНИЯ

Глава 3

СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ - ВОПЛОЩЕННАЯ МОЛИТВА

ДУХ СВЯТОЙ МОЛИТВЫ

И БЛАГОЧЕСТИЯ

ПРИЗЫВ ПУСТЫНИ

ЛИТУРГИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

ЧАСТЬ 2. МОЛИТВЫ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА

ЛЮБОВЬ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА К МОЛИТВЕ

Вступление

Приглашение к восхвалению

Добродетели, подготавливающие сердце к молитве

Молитесь всегда, при любых обстоятельствах, никогда не уставая

Размышление над словом Божиим и о тайнах спасения

Созерцание любви Божией

Слава Тебе, Господи мой, за все Твои творения

Хвала Пресвятой Деве

Славьте и благословляйте

Фьоренцо Реати - Франциск - учитель молитвы - Любовь святого Франциска к молитве



Франциск, человек Божий, чувствуя себя странником в этом теле, устраненном от Господа, духом стремился достичь неба и, став отныне соотечественником ангелов, был отделен от них лишь преградой плоти. Душа его жаждала Христа, и Ему он весь отдавался телом и духом.

О чудесах его молитвы скажем лишь немного, то, что мы видели собственными глазами и что может воспринять человеческое ухо, дабы это послужило примером потомкам. Все свое время он проводил в святой сосредоточенности, дабы запечатлеть в сердце премудрость;

он боялся вернуться вспять, если не будет всегда продвигаться вперед. И если порой у него были неотложные посещения мирян или другие дела, он их скорее прерывал, чем доводил до конца, чтобы снова уединиться в созерцании, потому что для него, вкушавшего небесную сладость, мир казался пресным, а Божественные наслаждения сделали его вкус невосприимчивым к грубой пище людей.



Он всегда искал уединенное место, где он мог бы не только духом, но и всеми членами своими соединиться с Богом. И если внезапно он чувствовал посещение Господне, чтобы не оставаться без кельи, он делал ее себе из плаща. А если иногда он был лишен этого, он закрывал лицо рукавом, чтобы не обнаружить тайную манну. Он всегда чем-нибудь отгораживался от других, чтобы они не заметили прикосновения супруга: так он мог невидимо молиться даже среди тысяч людей, как где-нибудь в уголке на корабле. Наконец, если все это было невозможно, он создавал храм в своей груди. Погруженный в Бога, забыв о себе, он не стонал и не воздыхал, его дыхание было легким и все внешние проявления исчезали. Таким было его поведение дома. А если, напротив, он молился в лесах и в пустынных местах, он напол­ нял окрестности стенаниями, омывал землю слезами, бил себя в грудь; и там, как бы пользуясь уединенностью и пустынностью места, он громким голосом беседовал со своим Господом: он отчитывался перед Судией, умолял Отца, беседовал с Другом, любезно шутил с Женихом. И действительно, чтобы принести Богу в многообразную жертву все фибры своей души, он представлял Единого в разных ипостасях. Часто, не шевеля губами, он долго размышлял внутри себя и, сосредотачивая внутри внешние способности, он возносился духом на небо.

Таким образом, весь ум и чувство он устремлял к тому единому, что просил у Бога: он уже не был молящимся человеком, но скорее весь преображался в живую молитву.

Какая же сладость переполняла его, привыкшего к таким порывам? Он один знает это; я же могу лишь восхищаться им. Лишь тот, у кого есть такой опыт, может знать это; но кто не испытал этого, тот этого лишен. Когда дух его ярко горел, он внешне и всей душой пребывая в бесчувствии, ощущал себя в совершеннейшем отечестве царства небесного.