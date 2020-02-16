Православие - Фьоренцо Реати

Предлагаемая читателям книга написана с симпатией и благодарной признательностью к Православию, которое автор, живя в России, узнал и полюбил. В то же время эта работа — приглашение, обращенное к его западным друзьям, ближе познакомиться с православной традицией, чтобы открыть для себя ее красоту и притягательность. Фьоренцо Эмилио Реати - Православие - Взгляд одного католика СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, Академия Исследования Культуры, 2009. — 124 с. ISBN 978-5-88812-383-6 ISBN 978-5-903931-36-1 Фьоренцо Эмилио Реати - Православие - Взгляд одного католика - Содержание 1. Восток на Западе 1.1. Православие как вызов 1.2. Предубеждения относительно Православия 1.3. Равноправное, не дополнительное христианство

2. Разрыв единства 2.1. Схизма между Римом и Константинополем 2.2. Возможные причины разделения

3. Церковь многих Церквей 3.1. Православная Церковь или православные Церкви? 3.2. Патриархата 3.3. Другие автокефальные Церкви

4. Православие и его исторические противники 4.1. Латиняне 4.2. Ислам 4.3. Иудеи

5. Геополитика Православия 5.1. Православное славянство 5.2. Множество национальностей и языков Православия

6. Православная идентичность 6.1. Идея икономии 6.2. Монашество 6.3. Союз государства и Церкви 6.4. Апофеоз священного

7. Православная идея 7.1. Термин «православие» 7.2. Различие и взаимодополнительность 7.3. «Ex oriente lux» 7.4. Наследие ромеев 7.5. Церковь и империя 7.6. Империя и священство 7.7. Православный «интернационал»

Фьоренцо Эмилио Реати - Православие - Взгляд одного католика - Церковь святых отцов (краткое введение в Православие)

Совершение крестного знамения справа налево может восприниматься христианами, крестящимися слева напра во, как неприятный диссонанс или как любопытная осо бенность. Во всяком случае, это несоответствие является элементом идентичности, отличающим различные образы жизни: католик, увидев этот жест, узнает православного, а православный, совершая его, осознает свое отличие и показывает свою конфессиональную принадлежность.

Этот необычный для западного христианина жест де монстрирует историческую форму христианства, хотя и от личную от западной, но совершенно не являющуюся ей чуждой: поэтому возникающее у католика неприятное ощущение неверно — это восприятие иной, дополняющей католическую, исторической формы христианства.

Но к такому выводу можно придти только благодаря подлинному знанию этого конфессионального мира, к со жалению, до сих пор еще в значительной степени неизве стного католикам. Как всегда, и в этом случае — точное знание устраняет инстинктивное отторжение, возникающее в силу ошибочных предрассудков о том, что этот мир ставит под вопрос претензию на вселенскость своего соб ственного конфессионального наследия.