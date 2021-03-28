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Реати - Введение в нехристианские религии

Введение в нехристианские религии - Фьоренцо Реати
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Religious Studies Atheism
«Каково положение религии в современном мире? Дает ли она ответы на вопросы, беспокоящие человека в наши дни?»
Важность религии определяется тем, насколько она отвечает надеждам и чаяниям сегодняшнего человека. Поэтому, прежде всего следует спросить: «Каково положение религии в современном мире? Дает ли она ответы на вопросы, беспокоящие человека в наши дни?».

Кроме того, нельзя рассматривать любую конкретную религию, оставляя в стороне ее истоки и историю. В противном случае мы будем судить о ней только на основе наших сегодняшних представлений. При диахроническом рассмотрении религии - от истоков до наших дней - обнаруживается, что часто она не только отвечает на вопросы людей, но и сама становится обращенным кним вопросом. Наша уверенность в себе может быть значительно поколеблена, если без предубеждений принять вызов древних религий.
Часто современные люди рассматривают христианство как что-то неактуальное и устаревшее. Они не осознают, что и оно, в свою очередь, осуждает их. В какой же мере христианство способно ответить на мучительные вопросы современности? Понимает ли оно эти проблемы, не избегает ли их? Слыша сегодня Благую Весть христианства, чувствует ли человек, что его понимают?
С другой стороны, невозможно понять христианство, не обращаясь к его истокам. С самого начала оно бросило вызов Римской империи, построенной на угнетении и несправедливости, и его призыв обратиться к Богу, на протяжении веков оказывал благотворное влияние на развитие общества. Достаточно вспомнить христианских мучеников прошлого и настоящего.

Эмилио Фьоренцо Реати - Введение в нехристианские религии

Перевод: Ю. А. Ромашев
СЦДБ, Гатчина, 2002 г. - 193 с.
ISBN 5-94331-040-1

Эмилио Фьоренцо Реати - Введение в нехристианские религии - Содержание

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ЧЕРТЫ РЕЛИГИЙ
  • Глава первая Религия в свете напряженности между прошлым и настоящим
    • 1.1. Что такое религия?
    • 1.2. «Новая религиозность»
  • Глава вторая Современное состояние религий
    • 2.1. Встреча религий
    • 2.2. Еще о религии
  • Глава третья Классификация религий
  • Глава четвертая Религия - ответ на вопрос о смысле жизни
    • 4.1. Человек - сам по себе открытый вопрос
    • 4.2. Три характеристики религии
ЧАСТЬ II РЕЛИГИИ ПИСАНИЯ
  • Глава пятая Иудаизм
    • 5.1. Иудаизм и христианство - корень и ствол
    • 5.2. Бог Израиля
  • Глава шестая Ислам
    • 6.1. Ислам-последнее слово Бога
    • 6.2. Бог - символ веры мусульман
ЧАСТЬ III АЗИАТСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ - ИНДУИЗМ И БУДДИЗМ
  • Глава седьмая Индуизм
    • 7.1. Индуизм. Религиозный «гумус» - питательная почва религии
    • 7.2. Единый и многоликий Бог
    • 7.3. Индуизм и христианство
  • Глава восьмая Буддизм
    • 8.1. Путь Будды
    • 8.2. Махаяна («Большая колесница»)
    • 8.3. Буддизм и христианство
ЧАСТЬ IV ОБАЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА
  • Глава девятая Христианство
    • 9.1. Предварительные замечания
    • 9.2. Первоначальная история
    • 9.3. Последующая история
    • 9.4. Современная история
Views 857
Rating 4.9 / 5
Added 28.03.2021
Author esxatos
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4.9/5 (8)

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