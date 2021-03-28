Введение в нехристианские религии - Фьоренцо Реати

«Каково положение религии в современном мире? Дает ли она ответы на вопросы, беспокоящие человека в наши дни?»

Важность религии определяется тем, насколько она отвечает надеждам и чаяниям сегодняшнего человека. Поэтому, прежде всего следует спросить: «Каково положение религии в современном мире? Дает ли она ответы на вопросы, беспокоящие человека в наши дни?».



Кроме того, нельзя рассматривать любую конкретную религию, оставляя в стороне ее истоки и историю. В противном случае мы будем судить о ней только на основе наших сегодняшних представлений. При диахроническом рассмотрении религии - от истоков до наших дней - обнаруживается, что часто она не только отвечает на вопросы людей, но и сама становится обращенным кним вопросом. Наша уверенность в себе может быть значительно поколеблена, если без предубеждений принять вызов древних религий.

Часто современные люди рассматривают христианство как что-то неактуальное и устаревшее. Они не осознают, что и оно, в свою очередь, осуждает их. В какой же мере христианство способно ответить на мучительные вопросы современности? Понимает ли оно эти проблемы, не избегает ли их? Слыша сегодня Благую Весть христианства, чувствует ли человек, что его понимают?

С другой стороны, невозможно понять христианство, не обращаясь к его истокам. С самого начала оно бросило вызов Римской империи, построенной на угнетении и несправедливости, и его призыв обратиться к Богу, на протяжении веков оказывал благотворное влияние на развитие общества. Достаточно вспомнить христианских мучеников прошлого и настоящего.

Эмилио Фьоренцо Реати - Введение в нехристианские религии

Перевод: Ю. А. Ромашев

СЦДБ, Гатчина, 2002 г. - 193 с.

ISBN 5-94331-040-1



Эмилио Фьоренцо Реати - Введение в нехристианские религии - Содержание

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ЧЕРТЫ РЕЛИГИЙ

Глава первая Религия в свете напряженности между прошлым и настоящим 1.1. Что такое религия? 1.2. «Новая религиозность»

Глава вторая Современное состояние религий 2.1. Встреча религий 2.2. Еще о религии

Глава третья Классификация религий

Глава четвертая Религия - ответ на вопрос о смысле жизни 4.1. Человек - сам по себе открытый вопрос 4.2. Три характеристики религии



ЧАСТЬ II РЕЛИГИИ ПИСАНИЯ

Глава пятая Иудаизм 5.1. Иудаизм и христианство - корень и ствол 5.2. Бог Израиля

Глава шестая Ислам 6.1. Ислам-последнее слово Бога 6.2. Бог - символ веры мусульман



ЧАСТЬ III АЗИАТСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ - ИНДУИЗМ И БУДДИЗМ

Глава седьмая Индуизм 7.1. Индуизм. Религиозный «гумус» - питательная почва религии 7.2. Единый и многоликий Бог 7.3. Индуизм и христианство

Глава восьмая Буддизм 8.1. Путь Будды 8.2. Махаяна («Большая колесница») 8.3. Буддизм и христианство



ЧАСТЬ IV ОБАЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА