Введение в нехристианские религии - Фьоренцо Реати

Реати - Введение в нехристианские религии
«Каково положение религии в современном мире? Дает ли она ответы на вопросы, беспокоящие человека в наши дни?»
Важность религии определяется тем, насколько она отвечает надеждам и чаяниям сегодняшнего человека. Поэтому, прежде всего следует спросить: «Каково положение религии в современном мире? Дает ли она ответы на вопросы, беспокоящие человека в наши дни?».
Кроме того, нельзя рассматривать любую конкретную религию, оставляя в стороне ее истоки и историю. В противном случае мы будем судить о ней только на основе наших сегодняшних представлений. При диахроническом рассмотрении религии - от истоков до наших дней - обнаруживается, что часто она не только отвечает на вопросы людей, но и сама становится обращенным кним вопросом. Наша уверенность в себе может быть значительно поколеблена, если без предубеждений принять вызов древних религий.
Часто современные люди рассматривают христианство как что-то неактуальное и устаревшее. Они не осознают, что и оно, в свою очередь, осуждает их. В какой же мере христианство способно ответить на мучительные вопросы современности? Понимает ли оно эти проблемы, не избегает ли их? Слыша сегодня Благую Весть христианства, чувствует ли человек, что его понимают?
С другой стороны, невозможно понять христианство, не обращаясь к его истокам. С самого начала оно бросило вызов Римской империи, построенной на угнетении и несправедливости, и его призыв обратиться к Богу, на протяжении веков оказывал благотворное влияние на развитие общества. Достаточно вспомнить христианских мучеников прошлого и настоящего.
Эмилио Фьоренцо Реати - Введение в нехристианские религии
Перевод: Ю. А. Ромашев
СЦДБ, Гатчина, 2002 г. - 193 с.
СЦДБ, Гатчина, 2002 г. - 193 с.
ISBN 5-94331-040-1
Эмилио Фьоренцо Реати - Введение в нехристианские религии - Содержание
ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ЧЕРТЫ РЕЛИГИЙ
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Глава первая Религия в свете напряженности между прошлым и настоящим
- 1.1. Что такое религия?
- 1.2. «Новая религиозность»
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Глава вторая Современное состояние религий
- 2.1. Встреча религий
- 2.2. Еще о религии
- Глава третья Классификация религий
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Глава четвертая Религия - ответ на вопрос о смысле жизни
- 4.1. Человек - сам по себе открытый вопрос
- 4.2. Три характеристики религии
ЧАСТЬ II РЕЛИГИИ ПИСАНИЯ
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Глава пятая Иудаизм
- 5.1. Иудаизм и христианство - корень и ствол
- 5.2. Бог Израиля
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Глава шестая Ислам
- 6.1. Ислам-последнее слово Бога
- 6.2. Бог - символ веры мусульман
ЧАСТЬ III АЗИАТСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ - ИНДУИЗМ И БУДДИЗМ
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Глава седьмая Индуизм
- 7.1. Индуизм. Религиозный «гумус» - питательная почва религии
- 7.2. Единый и многоликий Бог
- 7.3. Индуизм и христианство
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Глава восьмая Буддизм
- 8.1. Путь Будды
- 8.2. Махаяна («Большая колесница»)
- 8.3. Буддизм и христианство
ЧАСТЬ IV ОБАЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА
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Глава девятая Христианство
- 9.1. Предварительные замечания
- 9.2. Первоначальная история
- 9.3. Последующая история
- 9.4. Современная история
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