3 тамуза 5754 года (12 июня 1994) евреи всего мира получили печальное известие: в Нью-Йорке скончался Любавичский Ребе рабби Менахем-Мендл Шнеерсон. Это случилось после тяжелой болезни, продолжавшейся два года. Несмотря на то что похороны состоялись через несколько часов после кончины Ребе, они собрали десятки тысяч людей со всех концов земли. Все они считали, что должны быть рядом с Ребе. Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Человек и век Составитель И. Рабейко Главный редактор Б. Горин Москва, Лехаим, 2004/5765 - 330 c. ISBN 5-900309-31-2

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Человек и век

ВСТУПЛЕНИЕ Десять лет вопросов ЧЕЛОВЕК И ВЕК ГЛАВА ПОКОЛЕНИЯ Ребе всего народа Израиля

В тени

Почему нас должны лишить?

Объединившись, мы продолжим наше дело

Какое благоговение внушает это место

Опережая Моссад

Конгресс США чтит память Ребе

Письма из США

Как продолжать без Ребе?

"Сейчас огласка не нужна"

"Синагога остается синагогой..."

Три дня, три слова

Еврей из Бруклина

Девушка, которая должна была стать еврейкой

Творящий чудеса

Ребе сказал

Аудиенция в три часа ночи

Непредвиденная задержка

Сосуд, переполненный верой

Разговор с Ребе

Слушая Ребе

Мой Ребе

Влияние Ребе на человека и общество

Ребе и медицина

"Еврей должен быть подобен Солнцу"

Венгерские воспоминания

"Ребе, их либ дир!",

Он мог растопить снег после вьюги

И многих отвратил от греха,

Секреты влияния Ребе

Человек, стоявший отдельно

Душа Мошиаха ПОСЛЕСЛОВИЕ Уроки Ребе

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Человек и век - Десять лет вопросов Что будет дальше? Что станет с Любавичским движением и с еврейством вообще? Такого рода вопросами задавались газеты, вышедшие на следующее утро. Тайно или явно такие же вопросы возникали и в среде хасидов. Картины будущего были различными у разных аналитиков. Многие полагали, что самое деятельное и динамичное движение в еврейском мире, Хабад, сойдет на нет. Другие были уверены, что оно расколется. Обязательно появится новый Ребе, кто-то пойдет за ним, а кто-то не пойдет. Конечно, это будет не эквивалентная замена — уж очень мощной была и остается фигура Ребе в еврейской и не только еврейской истории... Были и такие, кто обращал внимание на идеологические противоречия среди идеологов Любавичского движения. Кто-то отказывался верить в сам факт происшедшего, кто-то говорил, что Ребе ушел, но обязательно вернется, кто-то утверждал, что Ребе — это Мошиах, Мессия, который не сегодня-завтра освободит еврейский народ. Что будет дальше? Что станет с Любавичским движением и с еврейством вообще? Такого рода вопросами задавались газеты, вышедшие на следующее утро. Тайно или явно такие же вопросы возникали и в среде хасидов. Картины будущего были различными у разных аналитиков. Многие полагали, что самое деятельное и динамичное движение в еврейском мире, Хабад, сойдет на нет. Другие были уверены, что оно расколется. Обязательно появится новый Ребе, кто-то пойдет за ним, а кто-то не пойдет. Конечно, это будет не эквивалентная замена — уж очень мощной была и остается фигура Ребе в еврейской и не только еврейской истории... Были и такие, кто обращал внимание на идеологические противоречия среди идеологов Любавичского движения. Кто-то отказывался верить в сам факт происшедшего, кто-то говорил, что Ребе ушел, но обязательно вернется, кто-то утверждал, что Ребе — это Мошиах, Мессия, который не сегодня-завтра освободит еврейский народ.

Однако большинство прогнозов не оправдалось. Хабад не только не сошел на нет, но и за последние десять лет значительно увеличил масштабы своей деятельности. Движение не раскололось, хотя идеологические разногласия в нем действительно существуют, и это не должно вызывать ни удивления, ни особой тревоги. Но ведь иначе и не могло быть. За всю историю хасидской школы ее «учении^ впервые остались без наставника, без Ребе. Разумеется, учение Ребе, его мысли и взгляды остались с хасидами в сотнях томов его сочинений, но разве это может заменить непосредственное общение, отеческий совет, судейское решение? Увы, Мошиах все еще не пришел. Хасиды, в большинстве своем уверенные, что Мошиах и есть Ребе, не видят ничего противоречащего этому факту в случившемся десять лет назад. Но одной веры, конечно, недостаточно — дети хотят видеть своего отца, им недостаточно его незримого присутствия.

Кто же он такой, человек, родившийся в Николаеве, которому суждено было перевернуть еврейский мир?

Будущий Ребе родился 11 нисана 5662 года (18 апреля 1902) в городе Николаеве. Его отец рабби Леви-Ицхок Шнеерсон был одним из известнейших раввинов России того времени. Ученый, обладающий глубокими знаниями в Талмуде, еврейском законе, хасидской мысли, стал непримиримым противником новых ветров, принесенных большевиками. Его жена Хана, дочь николаевского раввина Меира-Шлоймо Яновского, была единомышленницей и верным другом своего мужа.

Мальчика, первого ребенка в семье, назвали в честь прадедушки, рабби Менахема-Мендла, третьего Любавичского Ребе, широко известного в еврейских кругах своим галахическим трудом «Цемах цедек». Знаменитый родственник отца Любавичский Ребе рабби Рашаб снабдил родителей ребенка серией указаний. Например, мать совершала ритуальные омовения рук «нетилас ядоим» перед каждым кормлением младенца.

Когда Менахему-Мендлу было пять лет, родители вынуждены были забрать его из хедера в связи с его необычайными успехами в учебе и нанять ему учителей для индивидуальных занятий. Учитель из хедера был уверен, что «этот ребенок родился быть великим».

У Менахема-Мендла было два брата — Дов-Бер и Исроэл-Арье-Лейб. Судьба Дов-Бера оказалась трагичной. С детства у него были серьезные проблемы со здоровьем, и большую часть времени юноша проводил в больницах. Это скорее всего явилось причиной того, что семья не смогла уехать за границу, когда представилась такая возможность. Когда же рабби Леви-Ицхок, к тому времени днепропетровский раввин, был арестован и сослан в Казахстан, где Дов-Бер не мог получать необходимую медицинскую помощь, да и дорога для него представлялась слишком трудной, было решено, что он останется в Днепропетровске. Во время войны он разделил судьбу миллионов евреев — был расстрелян фашистами. Что касается Исроэла-Арье-Лейба, то ему суждено было стать ученым, математиком. Вскоре после революции он уехал в Англию и прожил там всю жизнь.

В многочисленных воспоминаниях о детстве Ребе обращает на себя внимание одна деталь — отсутствие сведений о детских играх. Мальчик не игрался, он учился. Многие гордятся тем, что были с ним знакомы, но никто не решится назвать себя его другом. По-видимому, у него не было друзей: для детей он был слишком умен, для взрослых — мал. Отец рано понял, что его сын не сможет быть простым «ешива-бохер», студентом ешивы. Мальчику было девять лет, когда он послал свои изыскания в еврейской юрисдикции в детскую газету «Ах», которая выходила тогда в Любавичах. Сочинение вундеркинда опубликовали.

Его интересовала не только Тора, но и светские науки. Отец разрешил ему изучать науки в свободное от изучения Торы время, которое занимало у него 18 часов в день. Тем не менее маленький Менахем-Мендл в течение шести месяцев экстерном закончил местную гимназию, получив золотую медаль и государственный аттестат. Его интересовала не только Тора, но и светские науки. Отец разрешил ему изучать науки в свободное от изучения Торы время, которое занимало у него 18 часов в день. Тем не менее маленький Менахем-Мендл в течение шести месяцев экстерном закончил местную гимназию, получив золотую медаль и государственный аттестат.

В 1923 году молодой человек отправился в Ростов на, вероятно, самую важную встречу в своей жизни. Он поехал познакомиться с рабби Йосефом-Ицхоком Шнеерсоном, Люба-вичским Ребе. В 1927 году вместе с семьей Ребе он покинул Россию, а в 1929-м в Варшаве женился на дочери Ребе Хае-Мушке. Из Варшавы молодожены переехали в Берлин.