Иногда курочка садится на яйца прямо в гнезде. Перед этим она откладывала в день по одному яйцу, пока гнездо не стало полным. Она своими пушистыми пёрышками постоянно согревает яйца, т.к. знает, что им нельзя остывать. Лишь изредка она ненадолго оставляет гнездо, чтобы быстро поклевать корм. и попить немного воды. Мы ей даём всё необходимое. Мы надеемся, что внутри твёрдой скорлупы каждого коричневого яйца растёт крошечный цыплёнок. В самом начале он очень маленький, потому что так задумал Бог.

Ребекка Ньюсвангер - Божьи чудо яйцо

2025 34 стр Художник Лана Мартин © «Christian Light Publications, Inc.», 2009 г. Все права сохранены.

Издано при содействии «Типографии Благодать»

Задумывался ли ты о том, как чудесно Бог сотворил мир, нас самих и все вокруг? И деревья, и птиц, поющих на их ветвях. И зайцев, и кошек, и ящериц, и бабочек, и много, много другого. Наблюдал ли ты, как из маленького зернышка вырастает высокий стебель кукурузы, а из обыкновенного куриного яйца вылупливается чудесное пушистое существо – цыпленок? А сколько еще вокруг чудес, сотворенных Богом! О некоторых из этих замечательных Божьих творений занимательно рассказывается в этих книгах. С рисунками на каждой странице.

Ребекка Ньюсвангер - Божьи чудо - лес

2025 32стр Художник Лана Мартин © «Christian Light Publications, Inc.», 2012 г. Все права сохранены.

Издано при содействии «Типографии Благодать».