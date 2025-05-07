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Ньюсвангер - Божьи чудо яйцо - Божьи чудо - лес

Ребекка Ньюсвангер - Божьи чудо яйцо
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Philology Literature
Иногда курочка садится на яйца прямо в гнезде. Перед этим она откладывала в день по одному яйцу, пока гнездо не стало полным. Она своими пушистыми пёрышками постоянно согревает яйца, т.к. знает, что им нельзя остывать. Лишь изредка она ненадолго оставляет гнездо, чтобы быстро поклевать корм. и попить немного воды. Мы ей даём всё необходимое. Мы надеемся, что внутри твёрдой скорлупы каждого коричневого яйца растёт крошечный цыплёнок. В самом начале он очень маленький, потому что так задумал Бог.

Ребекка Ньюсвангер - Божьи чудо яйцо

2025 34 стр Художник Лана Мартин © «Christian Light Publications, Inc.», 2009 г. Все права сохранены.
© «Christian Light Publications, Inc.», русское издание, 2016 г. [email protected]
Издано при содействии «Типографии Благодать»
Ребекка Ньюсвангер Божьи чудо - лес
Задумывался ли ты о том, как чудесно Бог сотворил мир, нас самих и все вокруг? И деревья, и птиц, поющих на их ветвях. И зайцев, и кошек, и ящериц, и бабочек, и много, много другого. Наблюдал ли ты, как из маленького зернышка вырастает высокий стебель кукурузы, а из обыкновенного куриного яйца вылупливается чудесное пушистое существо – цыпленок? А сколько еще вокруг чудес, сотворенных Богом! О некоторых из этих замечательных Божьих творений занимательно рассказывается в этих книгах. С рисунками на каждой странице.

Ребекка Ньюсвангер - Божьи чудо - лес

2025 32стр Художник Лана Мартин © «Christian Light Publications, Inc.», 2012 г. Все права сохранены.
© «Christian Light Publications, Inc.», русское издание, 2016 г. [email protected]
Издано при содействии «Типографии Благодать».
Views 262
Rating 5.0 / 5
Added 07.05.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (1)

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