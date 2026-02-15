Курс является совершенно новым в истории отечественной библеистики. В то время как на западноевропейских языках существует немало пособий под названием «Введение в Ветхий Завет» и «Введение в Новый Завет», у нас в России таких пособий фактически нет. До революции 1917 года вышли в свет «Библейская история» Лопухина и «Толковая Библия» в з томах. В советские времена о Библии писали лишь атеисты (Ярославский, Осипов, Крывелев). Автор книги, православный христианин, около 40 лет занимавшийся изучением Библии, участвовавший в проекте подстрочного перевода Нового Завета с древнегреческого на русский язык, доктор философии Тюбингенского университета, защищенный по книге пророка Даниила, предлагает заинтересованному читателю краткие введения в книги Ветхого и Нового заветов, а также дополнительные материалы, связанные с историей библейского текста и библейской археологией.

Виктор Васильевич Ребрик родился в 1968 году,

работал в Российском Библейском Обществе,

доктор философии Тюбингенского университета (1997 г.).

Основные труды:

Евангелие от Луки (древнегреческий текст с русским подстрочным переводом, под ред. А.А.Алексеева), Стокгольм, 1994.

Евангелие от Матфея (древнегреческий текст с подстрочным русским переводом, под ред. А.А.Алексеева), Стокгольм-СПб, 1997.

Традиция книги пророка Даниила: от арамейского текста до Иеронима (нем., диссертация), Тюбинген, 1997.

История цивилизаций древнего мира (кит.), Пекин-Шанхай, 2010.

Новый Завет на древнегреческом языке с подстрочным русским переводом (под ред. А.А.Алексеева),СПб, РБО, 2001 (переиздан 2002, 2008, 2011). Древнеегипетская магия и медицина, СПб, Алетейя, 2016.

История древнего Востока от ранней архаики до раннего средневековья, СПб, Алетейя, 2017.

СПб.: Алетейя, 2020. - 896 с.

ISBN 978-5-00165-005-8

Виктор Васильевич Ребрик - Введение в Ветхий и Новый Завет - Содержание

Предисловие

Введение

«Все Писание богодухновенно и полезно»

Ветхий завет

Канонические книги

Неканонические книги

Новый завет

Дополнительные материалы для исследования Священного Писания Урок номер I — Экскурсия по Обетованной земле Урок номер 2 — Время и Священное Писание Урок номер 3 — События в потоке времени Урок номер 4 — Библейский канон Урок номер 5 — Текст еврейских Писаний Урок номер 6 — Текст христианских греческих Писаний Урок номер 7 — Библия в наше время Урок номер 8 — Библия и археология Урок номер 9 — Библия — вдохновлена Богом и точна Занятие 10 Изучение боговдохновенного Писания приносит вечные благословения

Книга пророка Даниила

Таблицы

1 Люди, писавшие Библию, и то, что они написали

2 Бытие — вдохновлено Богом и полезно

3 Некоторые правовые положения из Второзакония

4 Регионы Обетованной земли

5 Обетованная земля. Поперечные разрезы

6 Израильский год

7 Важные события земной жизни Иисуса

8 Таблица важных исторических дат

9 Таблица библейских книг

10 Известные ранние каталоги христианских греческих Писаний

11 Еврейские Писания

12 Христианские греческие Писания

13 Еврейские Писания (на древнееврейском языке)

14 Септуагинта и Христианские Греческие Писания

15 Выдающиеся пророчества об Иисусе и их исполнение

16 Примеры исполнения других библейских пророчеств

17 Некоторые цитаты из еврейских Писаний и их использование в греческих Писаниях

Виктор Васильевич Ребрик - Введение в Ветхий и Новый Завет - Анналы Синаххериба

Библия, в которой ассирийский царь Синаххериб упоминается под именем Сеннахирим, очень подробно описывает его вторжение в Иудею, произошедшее в 701 году до Р.Х. (4 Цар. 18:13-19:37; 2 Пар. 32:1—22; Ис. 36:1-37:38). В 1847-1851 годах английский археолог О. Г. Лейард откопал руины дворца Синаххериба в Ниневии, столице древней Ассирии. В этом огромном дворце насчитывалось около 70 комнат, а его стены протяженностью более з ооо метров были украшены плитами с барельефами. Были найдены анналы этого царя — летописные записи, выполненные на глиняных призмах. Последний вариант этих анналов, вероятно сделанный незадолго до смерти царя, запечатлен на так называемой Призме Тейлора (хранится в Британском музее). Другая призма с хорошо сохранившимся текстом анналов, обнаруженная недалеко от древней Ниневии, известна как Призма Синаххериба (хранится в Восточном институте Чикагского университета).

В этих анналах Синаххериб излагает свою, приукрашенную, версию вторжения в Иудею: «А (что касается) Езекии иудея, который не склонился под мое иго, (то) я окружил и завоевал — приступом боевых машин и натиском таранов, боем пехоты, подкопами, (с помощью) лестниц и „собак" — 46 городов его могучих, крепостей, и мелкие селения, что в их окрестностях, которым нет числа. 2оо 150 человек, малых и больших, мужчин и женщин, лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный и мелкий рогатый скот без числа я вывел из них и счел добычею. Его самого, подобно птице в клетке, я запер внутри Иерусалима, его столицы. [...] Его города, которые я захватил, от его страны я отрезал и отдал Митинти, царю Асдода, Пади, царю Экрона, и Исми-Бэлу, царю Газы, уменьшив его страну. [...] Он, Езекия... послал вслед за мною в Ниневию, город моего господства, с 30 талантами золота, 800 талантами отборного серебра, сурьмою, украшениями, большими кусками сердолика, ложами из слоновой кости, креслами из слоновой кости, слоновыми кожами, слоновой костью, кленовым деревом, самшитовым деревом... вместе со своими дочерьми, наложницами своего дворца, певцами и певицами отправил своего гонца для отдачи дани и исполнения моего рабства». Библия подтверждает, что Езекия заплатил Сенна- хириму в качестве дани 30 талантов золота. Однако в ней говорится лишь о 300 талантах серебра. Кроме того, согласно Библии, дань была уплачена еще до того, как Сеннахирим подступил к Иерусалиму. В анналах Синаххериба, превозносивших Ассирию, ничего не сообщается о его унизительном поражении в Иуде, когда ангел Господень за одну ночь уничтожил 185 ооо ассирийских воинов, вынудив царя с позором вернуться в Ниневию. Как бы то ни было, анналы Синаххериба, в которых он кичится своими победами, подтверждают, что он захватил большую часть Иудеи, но не покорил Иерусалим, взять который, как это известно из Библии, ему не дал Бог (4 Цар. 18:14; 19:35, 36).