Reddish - Revelation
Книга Митчелла Реддиша «Откровение» (Revelation), вышедшая в известной серии Smyth & Helwys Bible Commentary, представляет собой взвешенный и глубокий путеводитель по самому загадочному тексту Нового Завета. Автор ставит перед собой задачу помочь современному читателю преодолеть барьер символизма и странных образов, предлагая ключ к пониманию Апокалипсиса через его исторический и литературный контекст. Основная идея произведения заключается в том, что Откровение — это прежде всего послание надежды и стойкости, написанное для того, чтобы ободрить христиан, сталкивающихся с требованиями абсолютной лояльности к Римской империи и её культу.
Содержательная часть комментария последовательно разбирает структуру видений Иоанна, уделяя внимание не только экзегезе текста, но и его визуальному и эмоциональному воздействию. Реддиш мастерски анализирует жанр апокалиптики, объясняя, почему автор использует образы зверей, печатей и труб для описания духовной и политической реальности своего времени. Особое внимание уделяется теме поклонения: Реддиш показывает, как небесная литургия в Откровении служит мощным противовесом земной пропаганде кесаря, напоминая верующим, что истинный Владыка Вселенной — это закланный и воскресший Агнец. Книга также содержит ценные вставки с анализом истории искусства и литературы, показывающие, как образы Откровения влияли на мировую культуру на протяжении веков.
Текст написан в доступном, ясном и пастырски чутком стиле, что делает его отличным ресурсом как для академического изучения, так и для подготовки к проповеди или групповым дискуссиям. Митчелл Реддиш избегает крайностей футуристических толкований, фокусируясь на теологической ценности книги для церкви в любую эпоху. Труд служит надежным инструментом для того, чтобы увидеть в Откровении не пугающий сценарий катастроф, а величественную картину Божьего суверенитета и грядущего обновления всего творения. Это чтение, которое вдохновляет на верность и помогает обрести мир посреди хаоса окружающего мира.
Mitchell Reddish – Revelation
Macon, GA: Smyth & Helwys Publishing, Inc., 2001. – 499 pp. – (Smyth & Helwys Bible Commentary).
ISBN 1-57312-087-1
Mitchell Reddish – Revelation – Contents
INTRODUCTION
1. Prologue and the Commissioning of John 1:1-20
2. The Messages to the First Four Churches 2:1-29
3. The Messages to the Other Three Churches 3:1-22
4. The Throne of God 4:1-11
5. The Lamb and the Scroll 5:1-14
6. The First Six Seals 6:1-17
7. An Interlude 7:1-17
8. The Seventh Seal and the First Four Trumpets 8:1-13
9. The Fifth and Sixth Trumpets 9:1-21
10. The Mighty Angel and the Little Scroll 10:1-11
11. The Temple, the Two Witnesses, and the Seventh Trumpet 11:1-19
12. The Vision of the Great Dragon 12:1-18
13. The Two Beasts 13:1-18
14. Interlude 14:1-20
15. Seven Angels with Seven Bowls 15:1-8
16. The Pouring of the Seven Bowls 16:1-21
17. The Great Whore 17:1-18
18. Laments on Earth 18:1-24
19. Celebration in Heaven and the Triumphant Christ 19:1-21
20. The Millennial Reign and the Defeat of Satan 20:1-15
21. New Heaven and New Earth and the Holy City 21:1-27
22. The River of Life and Epilogue 22:1-21
BIBLIOGRAPHY
INDEX OF MODERN AUTHORS
INDEX OF SIDEBARS
INDEX OF SCRIPTURES
INDEX OF TOPICS
