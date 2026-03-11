Reddish - Revelation

Книга Митчелла Реддиша «Откровение» (Revelation), вышедшая в известной серии Smyth & Helwys Bible Commentary, представляет собой взвешенный и глубокий путеводитель по самому загадочному тексту Нового Завета. Автор ставит перед собой задачу помочь современному читателю преодолеть барьер символизма и странных образов, предлагая ключ к пониманию Апокалипсиса через его исторический и литературный контекст. Основная идея произведения заключается в том, что Откровение — это прежде всего послание надежды и стойкости, написанное для того, чтобы ободрить христиан, сталкивающихся с требованиями абсолютной лояльности к Римской империи и её культу.

Содержательная часть комментария последовательно разбирает структуру видений Иоанна, уделяя внимание не только экзегезе текста, но и его визуальному и эмоциональному воздействию. Реддиш мастерски анализирует жанр апокалиптики, объясняя, почему автор использует образы зверей, печатей и труб для описания духовной и политической реальности своего времени. Особое внимание уделяется теме поклонения: Реддиш показывает, как небесная литургия в Откровении служит мощным противовесом земной пропаганде кесаря, напоминая верующим, что истинный Владыка Вселенной — это закланный и воскресший Агнец. Книга также содержит ценные вставки с анализом истории искусства и литературы, показывающие, как образы Откровения влияли на мировую культуру на протяжении веков.

Текст написан в доступном, ясном и пастырски чутком стиле, что делает его отличным ресурсом как для академического изучения, так и для подготовки к проповеди или групповым дискуссиям. Митчелл Реддиш избегает крайностей футуристических толкований, фокусируясь на теологической ценности книги для церкви в любую эпоху. Труд служит надежным инструментом для того, чтобы увидеть в Откровении не пугающий сценарий катастроф, а величественную картину Божьего суверенитета и грядущего обновления всего творения. Это чтение, которое вдохновляет на верность и помогает обрести мир посреди хаоса окружающего мира.

Mitchell Reddish – Revelation

Macon, GA: Smyth & Helwys Publishing, Inc., 2001. – 499 pp. – (Smyth & Helwys Bible Commentary).

ISBN 1-57312-087-1

Mitchell Reddish – Revelation – Contents

INTRODUCTION

1. Prologue and the Commissioning of John 1:1-20

2. The Messages to the First Four Churches 2:1-29

3. The Messages to the Other Three Churches 3:1-22

4. The Throne of God 4:1-11

5. The Lamb and the Scroll 5:1-14

6. The First Six Seals 6:1-17

7. An Interlude 7:1-17

8. The Seventh Seal and the First Four Trumpets 8:1-13

9. The Fifth and Sixth Trumpets 9:1-21

10. The Mighty Angel and the Little Scroll 10:1-11

11. The Temple, the Two Witnesses, and the Seventh Trumpet 11:1-19

12. The Vision of the Great Dragon 12:1-18

13. The Two Beasts 13:1-18

14. Interlude 14:1-20

15. Seven Angels with Seven Bowls 15:1-8

16. The Pouring of the Seven Bowls 16:1-21

17. The Great Whore 17:1-18

18. Laments on Earth 18:1-24

19. Celebration in Heaven and the Triumphant Christ 19:1-21

20. The Millennial Reign and the Defeat of Satan 20:1-15

21. New Heaven and New Earth and the Holy City 21:1-27

22. The River of Life and Epilogue 22:1-21

BIBLIOGRAPHY

INDEX OF MODERN AUTHORS

INDEX OF SIDEBARS

INDEX OF SCRIPTURES

INDEX OF TOPICS