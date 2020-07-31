Реформация сегодня - Сборник статей

Благая весть Иисуса Христа способна преобразовывать личность человека. Евангелие Царства Божьего имеет потенциал для изменения целых сообществ и социальных институтов. Послание к Колосся- нам утверждает, что господство Христа во всех сферах человеческой жизни - это господство Создателя и Вседержителя:

«...Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:16-17).

Послание Иисуса Христа названо «Евангелием», Благой вестью, потому что оно несет благо, созидает, восстанавливает, примиряет. Благо для человека примириться с Богом, восстановить правильные отношения с другими людьми, направить все процессы своей жизни на созидание, а не на разрушение. Евангелие Царства Божьего - это искупительный, преобразующий труд Бога, направленный на все Его творение. Все, что было искажено грехом, должно быть восстановлено и служить для славы Божьей.

Возвращаясь к словам Послания к Колоссянам, очень важно выделить описание роли Христа и Его господства:

«...избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство: ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествова- ния, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем» (Кол. 1:13-23).

О Христе говорится как о Царе, Который искупает Своей Кровью людей, прощает грехи, примиряет их с Богом в теле плоти Своей и представляет, благодаря Своему делу спасения, святыми, непорочными, неповинными. Это образ Христа-Спасителя. Образ, полный благодати, жертвенной любви и прощения. И уже в этом образе, тем не менее, Иисус Христос назван Царем. Над чем и над кем Он царствует? Совершенно очевидно, что над всем и над всеми. Христос рожден прежде всего творения, Им создано все, что было создано и что существует. Даже те институции нашего мира, которые претендуют на власть и управление, тоже были созданы Христом. Более того, утверждается, что все было создано не только Им, но и для Него. Все, что создано и что существует, действует, создано для Иисуса Христа и только благодаря Ему может продолжать существовать и действовать. «Все Им стоит».

О Кресте Иисуса Христа и Его крови утверждается, что посредством них происходит примирение Бога и человека. Искупление людей целиком связано с Богом и имеет только одно условие для нас: быть твердыми и непоколебимыми в вере и не отпадать от надежды благовествования - Евангелия Царства Божьего, охватывающего все и всех. Крест Христа и Его Воскресение имеют абсолютное влияние на все творение: личность человека, отношения между людьми, процессы человеческой жизнедеятельности, социальные институты, необходимые для нормальной жизни общества. Искуплению подлежат и сам человек, и все сферы человеческой жизни. Абсолютно все. Голландскому богослову и ученому Абрахаму Кейперу принадлежит утверждение о том, что «нет ни одного квадратного сантиметра во всей вселенной, на которые бы Христос ни указал со словами: «Это - Мое».