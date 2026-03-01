Книга «Глаз в треугольнике» (2019) представляет собой классическую и, пожалуй, наиболее авторитетную биографию Алистера Кроули, написанную его учеником и бывшим личным секретарем Израэлем Регарди. Автор обладает уникальной квалификацией для этой работы: он не только знал Кроули лично, но и сам был глубоко погружен в оккультные традиции «Золотой Зари», O.T.O. и A.A. Регарди удается соблюсти редкий баланс между личным сочувствием к своему учителю и беспристрастным анализом его сложной, часто скандальной личности, используя «детектор абсурда» для отсеивания мистического тумана и семантического хаоса.

Повествование структурировано как путь инициации — от «Неофита» до «Мага», охватывая ключевые этапы жизни Кроули: мятеж против традиций «Золотой Зари», странствия по Мексике, Цейлону и Китаю, а также эпохальное получение «Книги Закона» в Египте. Регарди интерпретирует магическую деятельность Кроули не просто как набор ритуалов, а как глубокий психологический и мистический процесс трансформации сознания. Особое внимание уделяется концепции Святого Ангела-Хранителя (Авгоэйда) и формированию философской системы Телемы, которая определила судьбу Кроули и его влияние на западный оккультизм XX века.

Издание от «Касталии» снабжено важными вступительными материалами, подчеркивающими интеллектуальную ясность изложения, которую так ценил в этой книге Алан Уоттс. В отличие от многих авторов, пишущих о мистицизме, Регарди пишет прозрачно и доказательно, опираясь на мудрость личного опыта и архивные материалы. Книга является незаменимым источником для всех, кто хочет понять истинное лицо «Великого Зверя 666», очищенное от таблоидных мифов, и осознать масштаб его влияния на современную культуру и эзотерическую мысль.

М.: Касталия, 2019. — 428 с.

ISBN 978-5-519-68395-1

Израэль Регарди — Глаз в треугольнике - Содержание