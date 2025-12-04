Журнал «Игнис» является лишь продолжением журнала «Атанор», который мы издавали в 1924 году. Изменилось только название и наш почтовый адрес. Что касается всего остального, мы могли бы повторить и сегодня все то, что сообщили читателям в номере «Атанора» за январь-февраль 1924 года. «Игнис» — это журнал, целиком и полностью посвященный инициатическим исследованиям. Нас не интересуют политические и религиозные вопросы. Однако иногда в поле нашего зрения попадают и связи, существующие между нашими исследованиями и всеми прочими темами.

Целью «Игниса» не является пропаганда какой-либо научной или философской теории или школы. У нас нет каких-либо предпочтений или особых связей с какими-либо оккультистскими или теософскими, масонскими, мартинистскими, тамплиерскими или розенкрейцерскими, итальянскими или иностранными объединениями. Сотрудников «Игниса» объединяет только глубокий интерес к эзотерике, и каждый из них несет ответственность за то, что он пишет, и только за то, что он сам пишет. Журнал несет ответственность только за общее направление.

Мы намерены придерживаться в высшей степени научных и культурных критериев, очищая почву от всех сентиментальных сорняков — точно так же, как мы делали это в «Атаноре». Как в физике, так и в метафизике мы не можем признавать определенные теории или даже просто отдавать им предпочтение из-за того, что они носят утешительный или моральный характер, или соответствуют человеческому чувству справедливости, или даже эстетическому чувству. Только опыт, охватывающий все области, и рациональное или надрациональное понимание дают нам надежную опору, позволяя достичь знания. Что касается «интегрального знания», то оно, очевидно, недостижимо средствами аналитического исследования и дискурсивного интеллекта. Для его завоевания необходимо преодолеть все ограничения, и поэтому следует освободить сознание от зависимости от обычных ограничений тела, времени и пространства. Необходимо достичь транс-форма-ции, транс-фигура-ции, и в итоге родиться в «новой жизни» посредством перерождения, которое герметическая инициатическая традиция называет «Великим Деланием» и которое символизируется алхимической трансмутацией.

Регини А., Эвола Ю., Геной Р. и др. - Игнис: Журнал инициатических исследований. Сб. статей в 2-х тт. T. I.

Перевод с итал. О. Молотова. — Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. — 246 с.

Игнис. Том I - Содержание