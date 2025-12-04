Регини - Эвола - Генон - Игнис - Журнал инициатических исследований
Журнал «Игнис» является лишь продолжением журнала «Атанор», который мы издавали в 1924 году. Изменилось только название и наш почтовый адрес. Что касается всего остального, мы могли бы повторить и сегодня все то, что сообщили читателям в номере «Атанора» за январь-февраль 1924 года. «Игнис» — это журнал, целиком и полностью посвященный инициатическим исследованиям. Нас не интересуют политические и религиозные вопросы. Однако иногда в поле нашего зрения попадают и связи, существующие между нашими исследованиями и всеми прочими темами.
Целью «Игниса» не является пропаганда какой-либо научной или философской теории или школы. У нас нет каких-либо предпочтений или особых связей с какими-либо оккультистскими или теософскими, масонскими, мартинистскими, тамплиерскими или розенкрейцерскими, итальянскими или иностранными объединениями. Сотрудников «Игниса» объединяет только глубокий интерес к эзотерике, и каждый из них несет ответственность за то, что он пишет, и только за то, что он сам пишет. Журнал несет ответственность только за общее направление.
Мы намерены придерживаться в высшей степени научных и культурных критериев, очищая почву от всех сентиментальных сорняков — точно так же, как мы делали это в «Атаноре». Как в физике, так и в метафизике мы не можем признавать определенные теории или даже просто отдавать им предпочтение из-за того, что они носят утешительный или моральный характер, или соответствуют человеческому чувству справедливости, или даже эстетическому чувству. Только опыт, охватывающий все области, и рациональное или надрациональное понимание дают нам надежную опору, позволяя достичь знания. Что касается «интегрального знания», то оно, очевидно, недостижимо средствами аналитического исследования и дискурсивного интеллекта. Для его завоевания необходимо преодолеть все ограничения, и поэтому следует освободить сознание от зависимости от обычных ограничений тела, времени и пространства. Необходимо достичь транс-форма-ции, транс-фигура-ции, и в итоге родиться в «новой жизни» посредством перерождения, которое герметическая инициатическая традиция называет «Великим Деланием» и которое символизируется алхимической трансмутацией.
Регини А., Эвола Ю., Геной Р. и др. - Игнис: Журнал инициатических исследований. Сб. статей в 2-х тт. T. I.
Перевод с итал. О. Молотова. — Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. — 246 с.
Игнис. Том I - Содержание
- К ЧИТАТЕЛЯМ
- Артуро Регини - КАЛИОСТРО В НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТАХ СВЯТОЙ ПАЛАТЫ
- Юлиус Эвола - ЖЕНЩИНА КАК ВЕЩЬ
- Люче - ВИДЕНИЕ
- Максимус - ФАКИР КИР ТОР КАЛ ТАХРА-БЕЙ
- ГЕРМЕТИЧЕСКИ-КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА ОСВАЛЬДА КРОЛЛЯ
- Марио М. Росси - БОГ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА: СЛУЧАЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ХАРАКТЕРОВ
- ПЛАГИАТ
- Максимус - ПРОЕКТ ЗАКОНА ПРОТИВ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ
- Максимус - КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ О КОСМОПОЛИТЕ И ЕГО ПИСАНИЯХ
- Юлиус Эвола - УЧЕНИЕ О МАНТРАХ
- И ВНОВЬ О ПЛАГИАТЕ
- МАСОНСКАЯ ТАЙНА
- Заместитель Сатаны - VEXATIO STULTORUM, ИЛИ СОБРАНИЕ НЕВЕЖД
- Джулио Капурро - СПОСОБЫ ИНИЦИАЦИИ
- Артуро Регини - ДУХОВНЫЕ КАРАНТЕНЫ ЕГИПЕТСКОГО МАСОНСТВА
- Рене Генон - ЕВРЕЙСКАЯ КАББАЛА
- Реми де Гурмон - О ХРИСТИАНСТВЕ
- Савино Савини - ИМЯ ИИСУСА
- Заместитель Сатаны - VEXATIO STULTORUM, ИЛИ СОБРАНИЕ НЕВЕЖД
- АВТОРЫ
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