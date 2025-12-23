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Рэли - Герметическая философия

Доктор А. С. Рэли — Герметическая философия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Я перескажу тебе эту проповедь (logos), Тат, дабы ты перестал быть лишенным тайн Бога вне всякого имени. И заметь — как то, что многим кажется неявным, тебе откроется в ясности. Если бы Оно было явным, Оно бы не было таковым. Ибо все проявленное подвержено становлению, поскольку оно проявлено. Но Непроявленное вечно, ибо Оно не желает быть проявленным. Оно вечно присутствует и проявляет иные вещи. Будучи Сам не проявленным, как вечно сущий и вечно проявляющийся, Он не проявлен. Бог не является сам по себе мыслящим и проявляющим; Он мыслит все вещи проявленными. Ныне «мышление в проявлении» относится лишь к сотворенным вещам, ибо мышление в проявлении есть не что иное, как делание.

Итак, лишь Тот, кто не сотворен, находится за пределами всякой способности мыслить, проявлять или не проявлять. И поскольку Он мыслит все явным, Он проявляется через все вещи и во всех, и более всего в тех вещах, которые Он пожелает проявить. Итак, Тат, сын мой, молись прежде всего Господу и Отцу нашему, Единому и Единственному, от Которого исходит Единый, явить тебе Свою милость, дабы ты имел силу уловить мысль об этом столь могущественном Боге, хоть один луч Его, дабы он просиял в твоем мышлении. Ибо только мысль «видит» Непроявленное, поскольку сама она является Непроявленным. Если же у тебя хватит сил, Он, Тат, явится взору твоего разума. Господь не отказывается от Себя ни в чем, но проявляет Себя через весь мир.

У тебя есть возможность взять мысль, увидеть ее, схватить своими «руками» и взглянуть лицом к лицу на Образ Божий. Но если то, что внутри тебя, даже для тебя не проявлено — то как же Сам Тот, Кто внутри тебя, проявится для тебя посредством внешних глаз?

Доктор А. С. Рэли — Герметическая философия. Герметическое искусство. Герметическая наука о движении и числе

Перевод с английского А. Заклиевской. — СПб.: Издательство «АИК», 2025. — 376 с. ил.
ISBN 978-5-94396-320-9

Доктор А. С. Рэли — Герметическая философия — Содержание

  • ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (PHILOSOPHIA HERMETICA)
    • Посвящение (первое)
    • Уроки I-V: О Боге Непроявленном и Непостижимом
    • Уроки VI-X: О природе добра, зла и гнозисе блага
  • ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
    • Посвящение (второе)
    • Часть 1. Зло невежества
    • Часть 2. Вечность материи, душа и тело
    • Часть 3. Мысль и чувство, Космический путь
  • ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НАУКА О ДВИЖЕНИИ И ЧИСЛЕ
    • Законы движения, противоположностей и равновесия
    • Музыка Сфер и ритмы жизни
    • Эзотерическое значение цвета
    • Измерения пространства
  • ОККУЛЬТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
    • Круг, Линия, Треугольник, Крест, Свастика
    • Ромб, Пентаграмма, Гексаграмма, Семиконечная звезда
    • Куб, Сфера, Квадратура круга
  • Послесловие издателя (Двинянинов Б.)
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Rating 4.8 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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