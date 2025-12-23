Рэли - Герметическая философия
Я перескажу тебе эту проповедь (logos), Тат, дабы ты перестал быть лишенным тайн Бога вне всякого имени. И заметь — как то, что многим кажется неявным, тебе откроется в ясности. Если бы Оно было явным, Оно бы не было таковым. Ибо все проявленное подвержено становлению, поскольку оно проявлено. Но Непроявленное вечно, ибо Оно не желает быть проявленным. Оно вечно присутствует и проявляет иные вещи. Будучи Сам не проявленным, как вечно сущий и вечно проявляющийся, Он не проявлен. Бог не является сам по себе мыслящим и проявляющим; Он мыслит все вещи проявленными. Ныне «мышление в проявлении» относится лишь к сотворенным вещам, ибо мышление в проявлении есть не что иное, как делание.
Итак, лишь Тот, кто не сотворен, находится за пределами всякой способности мыслить, проявлять или не проявлять. И поскольку Он мыслит все явным, Он проявляется через все вещи и во всех, и более всего в тех вещах, которые Он пожелает проявить. Итак, Тат, сын мой, молись прежде всего Господу и Отцу нашему, Единому и Единственному, от Которого исходит Единый, явить тебе Свою милость, дабы ты имел силу уловить мысль об этом столь могущественном Боге, хоть один луч Его, дабы он просиял в твоем мышлении. Ибо только мысль «видит» Непроявленное, поскольку сама она является Непроявленным. Если же у тебя хватит сил, Он, Тат, явится взору твоего разума. Господь не отказывается от Себя ни в чем, но проявляет Себя через весь мир.
У тебя есть возможность взять мысль, увидеть ее, схватить своими «руками» и взглянуть лицом к лицу на Образ Божий. Но если то, что внутри тебя, даже для тебя не проявлено — то как же Сам Тот, Кто внутри тебя, проявится для тебя посредством внешних глаз?
Доктор А. С. Рэли — Герметическая философия. Герметическое искусство. Герметическая наука о движении и числе
Перевод с английского А. Заклиевской. — СПб.: Издательство «АИК», 2025. — 376 с. ил.
ISBN 978-5-94396-320-9
Доктор А. С. Рэли — Герметическая философия — Содержание
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ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (PHILOSOPHIA HERMETICA)
- Посвящение (первое)
- Уроки I-V: О Боге Непроявленном и Непостижимом
- Уроки VI-X: О природе добра, зла и гнозисе блага
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ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
- Посвящение (второе)
- Часть 1. Зло невежества
- Часть 2. Вечность материи, душа и тело
- Часть 3. Мысль и чувство, Космический путь
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ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НАУКА О ДВИЖЕНИИ И ЧИСЛЕ
- Законы движения, противоположностей и равновесия
- Музыка Сфер и ритмы жизни
- Эзотерическое значение цвета
- Измерения пространства
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ОККУЛЬТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
- Круг, Линия, Треугольник, Крест, Свастика
- Ромб, Пентаграмма, Гексаграмма, Семиконечная звезда
- Куб, Сфера, Квадратура круга
- Послесловие издателя (Двинянинов Б.)
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