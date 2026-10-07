Рэли - Пастырь человеков, Герметическое сознание, Герметическая магия
Сборник Альберта Сидни Рэли объединяет три самостоятельных труда американского оккультиста, связанные общей герметической картиной мира. «Пастырь человеков» представляет собой эзотерический комментарий к первой проповеди Corpus Hermeticum, известной как «Поймандр»: исходный герметический текст сопровождается развернутой интерпретацией космогонии, Логоса, Антропоса, нисхождения духа в природу, возникновения человеческой индивидуальности и пути возвращения человека к Богу через гнозис. Вторая часть этого труда предлагает собственную версию происхождения мировой цивилизации, в которой Атлантида, майя, Аккад, Халдея, Египет и Индия соединяются в единую цепь передачи «сокровенной мудрости». «Герметическое сознание: раскрытие тайны» переводит ту же метафизику в область эзотерической психологии и последовательно рассматривает вдохновение, «вибрацию мысли», гипнотизм, позитивные и негативные состояния разума, субъективное и сверхсознательное восприятие, космическое сознание, самосознание, самадхи и ясновидение.
«Герметическая магия» выстраивает классификацию магической практики от натуральной и ментальной магии до гоэтии, колдовства, некромантии, ведовства, церемониальной магии, теургии и «божественной магии». Рэли стремится свести эти формы к единой теории соответствий, вибраций, полярности, воображения и воли, одновременно проводя резкую этическую границу между бескорыстным и эгоистическим применением оккультных сил. В книге своеобразно соединяются западный герметизм, теософская терминология, христианская мистическая лексика, индийские понятия, представления об Атлантиде и эзотерическая натурфилософия эпохи оккультного возрождения конца XIX — начала XX века. Как исторический источник сборник особенно ценен для изучения того, каким образом американский эзотеризм этого периода пытался создать универсальный синтез религии, психологии, мифологии и магии.
Рэли Альберт – Пастырь человеков, Герметическое сознание, Герметическая магия
Рэли, А. С. Пастырь человеков, герметическое сознание, герметическая магия / А. С. Рэли ; пер. с англ. А. Заклиевской ; послесл. Б. Двинянинова. — СПб.: Издательство «АИК», 2026. — 304 с.: ил.
ISBN 978-5-94396-351-3
Рэли Альберт – Пастырь человеков, Герметическое сознание, Герметическая магия – Содержание
Пастырь человеков. Официальный комментарий к проповеди Гермеса Трисмегиста
Содержание
Предисловие
Текст
Раздел I
Раздел II
Раздел III
Раздел IV
Раздел V
Раздел VI
Часть вторая: Истоки цивилизации
Глава 1. Атланты
Глава 2. Майя
Глава 3. Аккадцы
Глава 4. Халдеи
Глава 5. Египтяне
Глава 6. Наги
Глава 7. Арийское вторжение
Герметическое сознание: раскрытие тайны
Изложение различных состояний сознания и того, как через развертывание сознание возносится к сверхсознанию, космическому сознанию, сознанию самадхи, божественному сознанию и другим
Урок I. Вдохновение
Урок II. Вибрация мысли, или Закон притяжения в мире мысли
Урок III. Гипнотизм
Урок IV. Позитивный и негативный аспекты
Урок V. Субъективное сознание
Урок VI. Сверхсознание
Урок VII. Космическое сознание
Урок VIII. Самосознание
Урок IX. Сознание самадхи
Урок X. Ясновидение
Герметическая магия
Урок I. Натуральная магия
Урок II. Белая магия
Урок III. Гоэтия
Урок IV. Ментальная магия
Урок V. Черная магия
Урок VI. Черное искусство
Урок VII. Колдовство
Урок VIII. Некромантия
Урок IX. Ведовство
Урок X. Церемониальная магия
Урок XI. Теургия
Урок XII. Божественная магия
Послесловие издателя
Библиографический список
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