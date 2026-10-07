Рэли - Пастырь человеков, Герметическое сознание, Герметическая магия

Сборник Альберта Сидни Рэли объединяет три самостоятельных труда американского оккультиста, связанные общей герметической картиной мира. «Пастырь человеков» представляет собой эзотерический комментарий к первой проповеди Corpus Hermeticum, известной как «Поймандр»: исходный герметический текст сопровождается развернутой интерпретацией космогонии, Логоса, Антропоса, нисхождения духа в природу, возникновения человеческой индивидуальности и пути возвращения человека к Богу через гнозис. Вторая часть этого труда предлагает собственную версию происхождения мировой цивилизации, в которой Атлантида, майя, Аккад, Халдея, Египет и Индия соединяются в единую цепь передачи «сокровенной мудрости». «Герметическое сознание: раскрытие тайны» переводит ту же метафизику в область эзотерической психологии и последовательно рассматривает вдохновение, «вибрацию мысли», гипнотизм, позитивные и негативные состояния разума, субъективное и сверхсознательное восприятие, космическое сознание, самосознание, самадхи и ясновидение.

«Герметическая магия» выстраивает классификацию магической практики от натуральной и ментальной магии до гоэтии, колдовства, некромантии, ведовства, церемониальной магии, теургии и «божественной магии». Рэли стремится свести эти формы к единой теории соответствий, вибраций, полярности, воображения и воли, одновременно проводя резкую этическую границу между бескорыстным и эгоистическим применением оккультных сил. В книге своеобразно соединяются западный герметизм, теософская терминология, христианская мистическая лексика, индийские понятия, представления об Атлантиде и эзотерическая натурфилософия эпохи оккультного возрождения конца XIX — начала XX века. Как исторический источник сборник особенно ценен для изучения того, каким образом американский эзотеризм этого периода пытался создать универсальный синтез религии, психологии, мифологии и магии.

Рэли Альберт – Пастырь человеков, Герметическое сознание, Герметическая магия

Рэли, А. С. Пастырь человеков, герметическое сознание, герметическая магия / А. С. Рэли ; пер. с англ. А. Заклиевской ; послесл. Б. Двинянинова. — СПб.: Издательство «АИК», 2026. — 304 с.: ил.

ISBN 978-5-94396-351-3

Рэли Альберт – Пастырь человеков, Герметическое сознание, Герметическая магия – Содержание