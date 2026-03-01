Книга «Гримуар Телец Стеклянный» (Grimoire Vitulum Vitrum, 2013) представляет собой вторую фундаментальную работу Ивана Бенгальского, посвященную возрождению и систематизации западной магической традиции. В этом издании автор расширяет горизонты исследования, предлагая уникальный синтез древних ближневосточных манускриптов и классических европейских гримуаров. Книга структурирована как практическое руководство, где теоретические выкладки о планетарных влияниях соседствуют с редкими переводами сирийских, коптских и арабских заклинательных текстов, направленных на исцеление, защиту и социальный рост.

Особое место в томе занимают переводы и адаптации знаменитых оккультных трудов: «Тайного гримуара Туриэля» (1518 г.), «Искусства вызова духов в Кристалл» Иоганна Тритемия и легендарного «Семидневника» Пьетро д’Абано. Эти тексты предоставляют практикующему подробные инструкции по церемониальной магии, методам получения видений и работе с небесным воинством. Автор также вводит альтернативную систему расчета планетарного времени, отличную от общеизвестных правил, что делает книгу ценной для углубленного изучения элективной магии.

Вторая половина гримуара уходит от небесных сфер к земным и инфернальным пластам. Глава «Лесная зона» раскрывает секреты природной магии: от ритуального использования грибов и трав до изготовления магического мыла и чернил. Завершается труд разделом «Демонизм и колдвоство», где описываются методы вызова элементалов, работа с «Древом смерти» и некромантические практики. Благодаря обилию графического материала (печатей ангелов, демонов и пояснений к «Великому Пентаклю»), книга является полноценной энциклопедией для серьезных исследователей герметизма и практической магии.

Иван Бенгальский — Гримуар Телец Стеклянный

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2013. – 384 с.

ISBN 978-5-904844-56-1

