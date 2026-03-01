Бенгальский - Гримуар Телец Стеклянный

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Каббала

Книга «Гримуар Телец Стеклянный» (Grimoire Vitulum Vitrum, 2013) представляет собой вторую фундаментальную работу Ивана Бенгальского, посвященную возрождению и систематизации западной магической традиции. В этом издании автор расширяет горизонты исследования, предлагая уникальный синтез древних ближневосточных манускриптов и классических европейских гримуаров. Книга структурирована как практическое руководство, где теоретические выкладки о планетарных влияниях соседствуют с редкими переводами сирийских, коптских и арабских заклинательных текстов, направленных на исцеление, защиту и социальный рост.

Особое место в томе занимают переводы и адаптации знаменитых оккультных трудов: «Тайного гримуара Туриэля» (1518 г.), «Искусства вызова духов в Кристалл» Иоганна Тритемия и легендарного «Семидневника» Пьетро д’Абано. Эти тексты предоставляют практикующему подробные инструкции по церемониальной магии, методам получения видений и работе с небесным воинством. Автор также вводит альтернативную систему расчета планетарного времени, отличную от общеизвестных правил, что делает книгу ценной для углубленного изучения элективной магии.

Вторая половина гримуара уходит от небесных сфер к земным и инфернальным пластам. Глава «Лесная зона» раскрывает секреты природной магии: от ритуального использования грибов и трав до изготовления магического мыла и чернил. Завершается труд разделом «Демонизм и колдвоство», где описываются методы вызова элементалов, работа с «Древом смерти» и некромантические практики. Благодаря обилию графического материала (печатей ангелов, демонов и пояснений к «Великому Пентаклю»), книга является полноценной энциклопедией для серьезных исследователей герметизма и практической магии.

Иван Бенгальский — Гримуар Телец Стеклянный

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2013. – 384 с.
ISBN 978-5-904844-56-1

Иван Бенгальский — Гримуар Телец Стеклянный - Содержание

  • Древние манускрипты: Уникальные переводы сирийских таблиц для привлечения денег и коптских заклинаний от «дурного глаза».

  • Классика гримуаров: Публикация систем Туриэля, Тритемия и Пьетро д’Абано с пояснениями и печатями.

  • Планетарная инженерия: Новые методы расчета планетарных часов и иерархии духов из рукописей «Sepher Maphteah Shelomoh».

  • Натуральная магия: Магическая ботаника, зодиакальные растения и рецепты ритуальных благовоний и свечей.

  • Демонология и Некромантия: Список демонов, вызов элементальных сил и методы общения с умершими.

  • Практический инструментарий: Подробный разбор Pentaculum и создание магических артефактов для личного роста.

Added 01.03.2026
