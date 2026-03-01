Бенгальский - Гримуар Телец Фарфоровый
Книга «Гримуар Телец Фарфоровый» (2018) Ивана Бенгальского представляет собой уникальный авторский синтез многолетних оккультных наработок, накопленных исследователем более чем за пятнадцать лет практики. В отличие от предыдущих томов, сфокусированных на строгом переводе классических соломоновых манускриптов, эта работа носит более эклектичный и личный характер. Автор объединяет здесь церемониальную магию, герметические традиции и натурфилософию, предлагая читателю «живую» систему взаимодействия с миром через материальные объекты и стихийные силы.
Структура гримуара охватывает ключевые аспекты практического искусства: от магии трав и глубокого исследования «Дикого Бога» до детального руководства по магии свечей и масляных ламп. Бенгальский решительно отходит от современной популярной психологии и визуализации, настаивая на объективных методах работы, где результат достигается через точное следование ритуалу и освящение инструментов — ножей, жезлов и алтарных сосудов. Особое внимание уделено прикладному практикуму, включающему методы исполнения желаний, любовную магию, вопросы финансового благополучия и защитные техники.
Издание дополнено пятью объемными приложениями, которые превращают книгу в полноценную энциклопедию практической магии. Читатель найдет здесь редкие «Руны Внемирья», лечебные талисманы, наставления по работе с идолами и мистический разбор «Тридцати двух путей мудрости». Несмотря на некоторую неоднородность текстов, обусловленную разными периодами их написания, книга сохраняет внутреннюю логику и служит мощным подспорьем для тех, кто ищет действенные методики, проверенные временем и личным опытом автора.
Иван Бенгальский — Гримуар Телец Фарфоровый
Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2018. — 364 с.
ISBN 978-5-6041564-6-9
Иван Бенгальский — Гримуар Телец Фарфоровый - Содержание
Магия трав и «Дикий Бог»: Использование растений в церемониальной практике и контакт с природными аспектами божественного.
Система Огня: Полная методика работы со свечами и незаслуженно забытыми масляными лампами без опоры на субъективную визуализацию.
Инструментарий Мастера: Пошаговые инструкции по созданию и освящению ножей, пентаклей и жезлов.
Прикладные практики: Четырехчастный практикум по достижению целей — от магии денег до решения вопросов межличностных отношений.
Руны Внемирья: Представление редкой знаковой системы для магической работы.
Пути Мудрости: Эзотерический анализ каббалистических концепций в приложении к личной практике.
