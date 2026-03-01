Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бенгальский - Гримуар Телец Фарфоровый

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Магия

Книга «Гримуар Телец Фарфоровый» (2018) Ивана Бенгальского представляет собой уникальный авторский синтез многолетних оккультных наработок, накопленных исследователем более чем за пятнадцать лет практики. В отличие от предыдущих томов, сфокусированных на строгом переводе классических соломоновых манускриптов, эта работа носит более эклектичный и личный характер. Автор объединяет здесь церемониальную магию, герметические традиции и натурфилософию, предлагая читателю «живую» систему взаимодействия с миром через материальные объекты и стихийные силы.

Структура гримуара охватывает ключевые аспекты практического искусства: от магии трав и глубокого исследования «Дикого Бога» до детального руководства по магии свечей и масляных ламп. Бенгальский решительно отходит от современной популярной психологии и визуализации, настаивая на объективных методах работы, где результат достигается через точное следование ритуалу и освящение инструментов — ножей, жезлов и алтарных сосудов. Особое внимание уделено прикладному практикуму, включающему методы исполнения желаний, любовную магию, вопросы финансового благополучия и защитные техники.

Издание дополнено пятью объемными приложениями, которые превращают книгу в полноценную энциклопедию практической магии. Читатель найдет здесь редкие «Руны Внемирья», лечебные талисманы, наставления по работе с идолами и мистический разбор «Тридцати двух путей мудрости». Несмотря на некоторую неоднородность текстов, обусловленную разными периодами их написания, книга сохраняет внутреннюю логику и служит мощным подспорьем для тех, кто ищет действенные методики, проверенные временем и личным опытом автора.

Иван Бенгальский — Гримуар Телец Фарфоровый

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2018. — 364 с.
ISBN 978-5-6041564-6-9

Иван Бенгальский — Гримуар Телец Фарфоровый - Содержание

  • Магия трав и «Дикий Бог»: Использование растений в церемониальной практике и контакт с природными аспектами божественного.

  • Система Огня: Полная методика работы со свечами и незаслуженно забытыми масляными лампами без опоры на субъективную визуализацию.

  • Инструментарий Мастера: Пошаговые инструкции по созданию и освящению ножей, пентаклей и жезлов.

  • Прикладные практики: Четырехчастный практикум по достижению целей — от магии денег до решения вопросов межличностных отношений.

  • Руны Внемирья: Представление редкой знаковой системы для магической работы.

  • Пути Мудрости: Эзотерический анализ каббалистических концепций в приложении к личной практике.

Views 110
Rating
Added 01.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books