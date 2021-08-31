Религии мира - Словарь-справочник

Это издание предназначено для читателей, желающих разобраться в огромном количестве религиозных феноменов, для тех, кто стремится получить больше информации об основных религиях мира, священных книгах, основателях религий и религиозных реформаторах, узнать о том, что такое религия в целом, из каких элементов она состоит. Учитывая специфику читательской аудитории, авторы стремились не перегружать словарные статьи избыточным теоретическим материалом, а сделали их одновременно и познавательными, и доступными для понимания и по мере возможности интересными для читателей. В словаре представлен богатый эмпирический материал, изложены факты из истории религий мира, их традиций, обрядов и ритуалов.

Чтобы весь этот материал не превратился в голове читателя в интеллектуальный ералаш, авторы решили придать структуре словаря нетрадиционную для такого рода изданий форму: все статьи разбиты по разделам (циклам), посвященным той или иной религиозной традиции. Каждый из таких разделов (циклов) предваряет общая статья, рассказывающая об этой традиции в целом. Остальные статьи внутри раздела расположены в алфавитном порядке. В отличие от присущего подобного рода изданиям так называемого телеграфного стиля, статьи нашего словаря представляют собой развернутый, по возможности подробный рассказ о различных религиях мира, вероучениях, ритуалах, религиозных обрядах, священничестве, богах, мифах, догматах. Скорее, это справочное издание, больше напоминающее настольную книгу по истории религий, нежели сухой академический словарь.

Все это, надеемся, сделает издание интересным широкому кругу читателей. Словарь также будет весьма полезен старшеклассникам и студентам. Они смогут не только ближе познакомиться с основами религиозной культуры и успешно сдать экзамен, но и превратить подготовку к нему в интересное и увлекательное занятие. Во всех словарных терминах, за исключением односложных, поставлено оригинальное ударение. Названия статей даны в единственном числе, кроме тех, которые обозначают группы божественных и полубожественных существ. В скобках после словарного термина приводится его написание на языке оригинала, или же термины имеют форму русской или латинской транслитерации. После основного названия статьи могут быть приведены и другие употребляемые в литературе формы. Следует обратить внимание на выделенные курсивом понятия — им посвящены отдельные статьи.

Религии мира: словарь-справочник

Под ред. А. Григоренко

СПб.: Питер, 2009. 400 с.: ил.

ISBN 978-5-388-00466-6

Религии мира: словарь-справочник - Содержание

Предисловие

Использованная литература

Введение

РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

ДРЕВНЕВАВИЛОНСКАЯ РЕЛИГИЯ

РЕЛИГИИ ИРАНА

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА

ИУДАИЗМ

РЕЛИГИИ КИТАЯ

РЕЛИГИИ ИНДИИ

БУДДИЗМ

ХРИСТИАНСТВО

ИСЛАМ

СОВРЕМЕННЫЕ НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Указатель