Религии мира
«Где разум уже бессилен, там возносится здание Веры», — говорил один из Отцов христианской Церкви Аврелий Августин, именуемый Блаженным. Разум даёт человеку возможность постигать мир рационально, а вера — эмоционально. Дело даже не в том, что всё подвластно разуму. Ведь если мы верим, мы сами созидаем для себя добрую, красивую реальность, проникнутую смыслом.
Клайв Стейплз Льюис, создатель знаменитых «Хроник Нарнии» — цикла фантастических романов, в которых Добро борется со злом и побеждает, великолепно выразил миропонимание истинно верующего человека: «Я верю в Бога, как верю в солнце. Верю не потому, что вижу Его, а потому, что в Его свете вижу всё остальное». Эти слова последовательного сторонника англиканской церкви наверняка найдут отклик и в душе мусульманина, и в душе синтоиста, и в душе зороастрийца.
Ведь во всех религиях Бог единый или многочисленные боги - это свет, тепло, созидание...сама жизнь! Каждая религия дает человеку опору, но при этом многого требует. Религиозные нормы - древнейший свод законов, правил, нравственных ориентиров, помогающих творить Добро и избегать зла. Религиозное сознание - крепкая нить, связующая потомков с предками. Религиозные представления - основа человеческой культуры. Так, в неразрывной связи с моралью, историей и культурой, будут представлены религии в нашей книге. Доброго вам путешествия в мир человеческой души!
Религии мира - Для тех, кто хочет все успеть
Москва: Эксмо, 2017, 128 с.
Серия "Энциклопедия быстрых знаний"
ISBN 978-5-699-89833-6
Религии мира - Для тех, кто хочет все успеть - Содержание
Предисловие
- Глава I. От культа — к религии
- Глава II. Творцы и сотворение
- Глава III. Незабытые религии прошлого
- Глава IV. Мировые религии. День сегодняшний
- Глава V. Вечные истины Ветхого Завета
- Глава VI. Иисус Христос: рождённый во спасение
- Глава VII. Старый Рим и Новый Рим
- Глава VIII. Кто такие протестанты?
- Глава IX. По воле Аллаха
- Глава X. Иерусалим: место, где сходятся пути
- Глава XI. Индуизм: вечное колесо жизни
- Глава XII. Буддизм: учение Просветлённого
- Глава XIII. Многоликие боги Индии
- Глава XIV. Синтоизм: в ладу с природой
- Глава XV. По пути вне себя. Философия даосов
- Глава XVI. Мудрый старец Конфуций
- Глава XVII. Слова на все времена
- Глава XVIII. Священные края, которые не найдёшь на географической карте
Литература и другие источники
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