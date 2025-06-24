«Где разум уже бессилен, там возносится здание Веры», — говорил один из Отцов христианской Церкви Аврелий Августин, именуемый Блаженным. Разум даёт человеку возможность постигать мир рационально, а вера — эмоционально. Дело даже не в том, что всё подвластно разуму. Ведь если мы верим, мы сами созидаем для себя добрую, красивую реальность, проникнутую смыслом.

Клайв Стейплз Льюис, создатель знаменитых «Хроник Нарнии» — цикла фантастических романов, в которых Добро борется со злом и побеждает, великолепно выразил миропонимание истинно верующего человека: «Я верю в Бога, как верю в солнце. Верю не потому, что вижу Его, а потому, что в Его свете вижу всё остальное». Эти слова последовательного сторонника англиканской церкви наверняка найдут отклик и в душе мусульманина, и в душе синтоиста, и в душе зороастрийца.

Ведь во всех религиях Бог единый или многочисленные боги - это свет, тепло, созидание...сама жизнь! Каждая религия дает человеку опору, но при этом многого требует. Религиозные нормы - древнейший свод законов, правил, нравственных ориентиров, помогающих творить Добро и избегать зла. Религиозное сознание - крепкая нить, связующая потомков с предками. Религиозные представления - основа человеческой культуры. Так, в неразрывной связи с моралью, историей и культурой, будут представлены религии в нашей книге. Доброго вам путешествия в мир человеческой души!

Религии мира - Для тех, кто хочет все успеть

Москва: Эксмо, 2017, 128 с.

Серия "Энциклопедия быстрых знаний"

ISBN 978-5-699-89833-6

Религии мира - Для тех, кто хочет все успеть - Содержание

Предисловие

Глава I. От культа — к религии

Глава II. Творцы и сотворение

Глава III. Незабытые религии прошлого

Глава IV. Мировые религии. День сегодняшний

Глава V. Вечные истины Ветхого Завета

Глава VI. Иисус Христос: рождённый во спасение

Глава VII. Старый Рим и Новый Рим

Глава VIII. Кто такие протестанты?

Глава IX. По воле Аллаха

Глава X. Иерусалим: место, где сходятся пути

Глава XI. Индуизм: вечное колесо жизни

Глава XII. Буддизм: учение Просветлённого

Глава XIII. Многоликие боги Индии

Глава XIV. Синтоизм: в ладу с природой

Глава XV. По пути вне себя. Философия даосов

Глава XVI. Мудрый старец Конфуций

Глава XVII. Слова на все времена

Глава XVIII. Священные края, которые не найдёшь на географической карте

Литература и другие источники